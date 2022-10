Pullman dan Ibis Styles Bandung Grand Central Gelar Pesona Batik Bandung

MEMPERINGATI Hari Baik Nasional, 2 Oktober, Hotel Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central menawarkan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat untUk menikmati keindahan batik Bandung.

Bekeria sama dengan Dewan Keraiinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bandung dan Batik Komar, Hotel Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central menghadirkan tampilan batik eksklusif Pesona Batik Bandung di dua sisi bangunan hotel dengan ukuran 6 m x 35 m dan 6 m x 40 m.

Acara peresmian dilaksanakan pada 1 Oktober 2022, di Hotel Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central, dihadiri Hj Yunimar Mulyana, istri Wali Kota Bandung, yang juga Ketua Dekranasda Kota Bandung.

Selain itu juga hadir Sri Susiagawati, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; H Komarudin Kudiya dari Batik Komar dan undangan lain.

Hotel Pullman dan ibis Styles Bandung Grand Central menghadirkan sentuhan batik klasik dengan mengibarkan 16 bendera dengan pola batik Jawa Barat untuk menggambarkan keindahan batik di Pullman Bandung International Convention Center.

Kegiatan ini dilaksanakan seialan dengan konsep hotel yang menonjolkan keindahan seni. Masyarakat bisa menikmati pemandangan dari luar bangunan batik tradisional legendaris tersebut.

Motif batik ikoniknya adalah manuk cangkurileung, yang menggambarkan sosok manusia yang ramah. Burung cangkurileung juga merupakan salah satu fauna unik kota Bandung yang digunakan sebagai logo untUk peringatan Ulang tahun ke-212 kota Bandung.

Pola lainnya adalah bunga patrakomala yang terinspirasi puspa ikonik. Pada 1998, Pemerintah Kota Bandung menetapkan bunga patrakomala sebagai ikon flora identitas daerah. Bunga yang indah ini mudah ditemukan di sekitar kota Bandung.

"Kami bertuiuan untuk memanfaatkan ruang terbuka kami dan mengubahnya meniadi tempat untUk memamerkan kekayaan budaya Kota Bandung. Inisiatif ini sengaja dirancang untUk memicu budaya lokal dengan visi untuk menginspirasi masyarakat luas tentang cara-cara baru untuk terlibat dengan batik dalam kehidupan," ungkap Dominique A. Albero, General Manager of Pullman and ibis Styles Bandung Grand Central.

Dia berharap ini akan membawa berkah keberuntungan lebih laniut bagi warisan budaya dan seni tinggi Indonesia.

Hari Batik Nasional merupakan hari berseiarah ketika batik diakui sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Takbenda (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) oleh UNESCO. Saat ini Hari Batik Nasional menjadi perayaan budaya Indonesia di beberapa platform di seluruh dunia. (N-2)