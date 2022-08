Tidak Perlu Merek Asing, Brand Lokal pun Bisa Menunjang Kebutuhan Fashion

SEIRING berkembangnya dunia fashion saat ini, penampilan trendy dan modis menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan masyarakat. Tidak mengherankan jika banyak orang kini memiliki outfit khusus untuk setiap acara, seperti pakaian ke kantor, hangout, sampai acara formal keluarga. Itu sebabnya ada baiknya mempersiapkan outfit yang sesuai untuk berbagai acara, baik itu bisa digunakan untuk acara formal hingga casual.

Memadukan outfit agar bisa cocok dalam setiap acara memang tidak mudah. Untuk itu brand lokal saat ini semakin berkembang dan menambah variasi produk fashion dapat memenuhi kebutuhan outfit sesuai dengan preferensi setiap individu. Brand lokal House of Smith, menghadirkan berbagai produk kebutuhan fashion dengan referensi yang cocok untuk outfit setiap acara dan kesempatan mulai dari ujung kepala sampe ujung kaki atau sering disebut outfit head-to-toe. Hadir dalam kemeriahan Shopee 9.9 Super Shopping Day dengan produk inovatif dan menyuguhkan beragam pilihan outfit yang cocok untuk setiap acara dan kesempatan, membuat produk fashion House of Smith selalu bisa diandalkan.

“Sebagai brand lokal yang menyediakan berbagai macam produk fashion formal maupun non-formal seperti t-shirt, serta crewneck sampai jacket, House of Smith terus berkomitmen untuk menghadirkan produk terbaik kepada masyarakat, salah satunya melalui kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Day. Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendukung masyarakat, khususnya bagi para pria untuk tetap trendy dan modis dalam memilih outfit from head-to-toe terbaik dan berkualitas dari House of Smith. Sebab, semua outfit yang diproduksi oleh House of Smith mampu memenuhi kebutuhan outfit dalam berbagai acara. Selain itu, kami berharap hadirnya House of Smith di platform e-commerce kecintaan masyarakat Indonesia, Shopee, dapat memperluas jangkauan pasar dan mempermudah pengguna untuk menemukan dan berbelanja berbagai jenis produk fashion yang berkualitas dari House of Smith,” ujar Brand Manager House of Smith, Luky.

Seiring mulai maraknya kegiatan di luar rumah juga cukup berpengaruh pada gaya fashion. Dengan begitu, kebutuhan outfit yang nyaman terus meningkat. Saat ini sudah semakin banyak brand lokal Indonesia dengan koleksi beragam model dan tentunya berkualitas tanpa perlu merogoh kocek yang dalam, salah satunya House of Smith, salah satu brand yang menjual berbagai macam outfit from head-to-toe. Agar tetap terlihat trendi namun tetap nyaman saat beraktivitas, berikut beberapa inspirasi outfit yang cocok.

Untuk outfit ke kantor misalnya, bisa memadukan atasan House of Smith Long Shirt, ditambah dengan celana House of Smith Ankle Pants Chino – Sminos Khaki, dan dilengkapi House of Smith Harrington Jacket, menghasilkan penampilan outfit yang formal dan tetap trendy. Sebaliknya, outfit untuk bertemu dengan keluarga dan teman bisa lebih simple. Bisa padukan atasan yang simple seperti House of Smith Crewneck dan bawahan House of Smith Ankle Pants Chino - Sminos Black 2. Adapun outfit untuk santai bisa gunakan House of Smith Beanie, ditambah House of Smith T-shirt - Dream Black, dan House of Smith Long Cargo Pants - Carmith Cream.

“Perkembangan tren fashion yang berjalan dengan cepat membuat produk fashion, mulai dari pakaian hingga aksesoris semakin beragam dan diminati. Adanya minat yang tinggi ini membuat brand lokal terus berinovasi dan mengembangkan potensi melalui meningkatkan variasi dan kualitas produk yang ditawarkan. Shopee senantiasa menunjukkan komitmen kami dalam mendukung dan memberikan ruang untuk brand lokal berkembang melalui ragam fitur dan inisiatif. Maka itu, Shopee sangat senang dapat menghadirkan rangkaian koleksi produk House of Smith sebagai bagian dari kemeriahan kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Day. Kami berharap hadirnya produk House of Smith tidak hanya dapat memperluas pilihan alas kaki pengguna tetapi juga dapat mendukung perkembangan produk lokal,” kata Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia, Daniel Minardi. (RO/A-1)