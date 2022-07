Mercure Bandung Nexa Supratman Luncurkan Festival Meat Me on Last Saturday

INOVASI kuliner terus mengalir di Mercure Bandung Nexa Supratman. Yang terkini, Generous Barberque Buffet siap memanjakan pecinta kuliner.

Sajian ini menonjolkan konsep hidangan beraneka daging, yang diolah oleh tangan dingin Chef Rachmat Mulyana, Executive Chef Mercure Bandung Nexa Supratman.

"Anda bisa menikmati Meat Me on Last Saturday dengan keluarga dan teman tercinta," ungkap William Septian, Marketing Communications Executive & Graphic Designer Mercure Bandung Nexa Supratman.

Meat Me on Last Saturday buffet ini dibandrol Rp286.000 nett dan Anda bisa makan sepuasnya. Dapatkan Early Bird Discount sampai dengan 25%. Exclusive discount bagi member AccorPlus.

Agung Setiadi, FB Manager Mercure Bandung Nexa Supratman, mengatakan bagi para tamu, selain menikmati sajian buffet, berbagai arena permainan menarik disiapkan untuk menghibur. Dari serunya bermain Dart, Dance Pad, Balloon Craft, Table Magic, Nail Art, serta Clown Performance.

Anak-anak juga dapat mencoba melukis wajah belajar dari seniman face painting yang sayang untuk dilewatkan. Yang lebih menarik lagi, setiap tamu berkesempatan untuk mendapatkan grand prize berlibur ke Yogyakarta untuk 2 orang selama 2 hari.

Inti acara utama pun diakhiri dengan foto bersama dan mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh Executive Chef Rachmat. (N-2)