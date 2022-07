Berkolaborasi Ciptakan Menu Bernutrisi dan Berkualitas

PERUSAHAAN startup kopi Indonesia, Fore Coffee resmi berkolaborasi dengan startup teknologi pangan Green Rebel mengembangkan masakan cita rasa Asia yang otentik, dalam jajaran produk Fore Deli. Kreasi lini bisnis makanan itu diciptakan untuk menjadi pelengkap jajaran minuman kopi dan non-kopi dari Fore Coffee di 2021, dengan produk menu sandwich plant-based yang bernama The Meatless Deli. The Meatless Deli sudah dapat dipesan di 74 gerai Fore Coffee yang menyajikan Fore Deli di 28 kota.



Meningkatnya minat masyarakat khususnya pelanggan setia Fore Coffee yang secara konsisten menawarkan menu alternatif yang lebih baik, mulai dari madu Manuka hingga minuman plant-based, Fore Coffee banyak menerima permintaan untuk opsi makanan plant-based dengan rasa yang lezat dan bisa dinikmati oleh siapa saja termasuk pemula. Selain cita rasa, faktor harga juga menjadi salah satu penentu masyarakat dalam bijak berbelanja makanan yang mengandung nutrisi tinggi.

Hal ini karena adanya pemahaman umum bahwa menu sehat biasanya berharga premium. Sejalan dengan hal tersebut, Fore Coffee perkenalkan alternatif menu plant-based (The Meatless Deli) yang diklaim terlezat bersama Green Rebel.



The Meatless Deli hadir sebagai manifestasi dari misi Fore Coffee dan Green Rebel yang berbagi komitmen serupa untuk terus menghadirkan solusi bagi kebutuhan konsumen di berbagai kota besar di Indonesia, akan produk gaya hidup, dalam hal ini makanan bermutu, untuk terus menjaga kesehatan yang prima, sembari tetap menjalankan gaya hidup yang aktif dan dinamis.

Selain itu, The Meatless Deli juga diposisikan sebagai produk perkenalan bagi masyarakat dan konsumen yang belum pernah mencoba menu plant-based, sehingga pengalaman mencicipi menu tersebut untuk pertama kalinya bisa membuka cakrawala mereka akan pilihan menu yang baik di Fore Coffee.



Dikenal sebagai produk lokal pertama yang memproduksi produk daging serta keju nabati, Fore memutuskan berkolaborasi dengan Green Rebel untuk The Meatless Deli ini. Menu sandwich plant-based dengan bintang utamanya, yaitu meatless patty yang bertekstur dan bercita rasa nikmat, serta menyerupai karakteristik daging asli ketika digigit. Selain itu, The Meatless Deli hadir dengan 2 (dua) pilihan saus gurih, lezat, dan beraroma, yaitu Saus Caesar dan Saus Truffle.



“Konsumen kami adalah sumber inspirasi kami dalam berkarya. Kami terus berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk yang bernilai lebih kepada masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu saja, peluncuran produk ini juga kami jadikan sebagai sebuah momentum atau opportunity untuk memperkenalkan ragam manfaat, sehingga konsumen kami dapat mencoba dan merasakan menu plant-based terlezat, lalu membagikan kabar baik ini kepada para sahabat dan keluarga tersayang,” ujar Vico Lomar, Co-Founder & CEO, Fore Coffee.



“Tahun ini, Fore Coffee terus mempertajam fokus untuk mendorong edukasi dan perkenalan akan jajaran produk yang tidak hanya nikmat, tapi juga lebih baik dari segi nutrisi dan tetap berkualitas. The Meatless Deli merupakan wujud rupa atau manifestasi dari komitmen kami untuk mengajak keluarga Indonesia untuk membuka taste palate dan merasakan kelezatan plant-based products yang gurih, nikmat, dan bercita rasa tinggi. Kami sungguh bersemangat karena kami dapat memenuhi salah satu checklist kami di tahun ini, dan tentunya kami akan terus menghadirkan lebih banyak inovasi kreatif yang esensial, dan bernilai bagi masyarakat dan konsumen Fore Coffee di seluruh Indonesia,” tambah Vico.



“Banyak orang beranggapan bahwa makanan plant-based hanya untuk orang yang mengadopsi plant-based diet. Melalui kolaborasi dengan Fore, Green Rebel ingin memperkenalkan The Meatless Deli, makanan plant-based yang dapat dikonsumsi oleh semua orang. Bernutrisi tinggi, rendah lemak, dan rendah kolesterol, menu sandwich plant-based ini sungguh cocok dinikmati oleh setiap orang yang mencari pilihan makanan lezat, sehat, dan aman dikonsumsi oleh seluruh keluarga. Kami sungguh bersyukur karena dapat mewujudkan kolaborasi ini bersama dengan Fore Coffee, sebuah brand gaya hidup yang dicintai oleh jutaan masyarakat di Indonesia. Kami tentu berharap bahwa ini adalah awal dari kolaborasi seru berikutnya bersama Fore Coffee,” ungkap Helga Angelina Tjahjadi, Co-Founder & CEO Green Rebel.



Menu plant-based bukanlah menu untuk penggiat olahraga saja. Tetapi merupakan menu yang kaya manfaat untuk kelangsungan kesehatan diri sendiri. Ada 3 (tiga) manfaat penting menu plant-based bagi kesehatan, yaitu kaya nutrisi karena terbuat dari bahan-bahan nabati yang beragam; kaya serat yang dapat membantu melancarkan pencernaan serta mengurangi resiko kelebihan berat badan; dan rendah lemak karena terbebas dari lemak hewani.



“Kami mengundang konsumen Fore Coffee dan keluarga Indonesia, baik first timers atau penikmat menu plant-based, untuk datang mencicipi menu plant-based bercita rasa tinggi dan bersiap untuk terpukau dengan kelezatan produk The Meatless Deli. Sebagai persembahan spesial dari Fore Coffee dan Green Rebel ini, tentu kami berharap bahwa sandwich ini dapat menjadi pilihan favorit keluarga Indonesia,” ujar Vico. (RO/A-1)