Brand Kecantikan Lokal Asal Surabaya Siap Bersaing

KECANTIKAN memang identik dengan perempuan. Hal itu karena mereka berupaya betul menjaga penampilan.

Namun harus diakui di masa lalu, penampilanmenarik dan cantik bukan untuk semua kalangan. Hal itu karena kebutuhan tersebut terkadang dihalangi oleh banyaknya produk kecantikan berkualitas yang masih impor dan harga yang tidak ramah.

Tetapi kini, industri produk kecantikan lokal terus berkembang pesat dan berlomba-lomba menawarkan produk berkualitas dan terjangkau. Salah satunya adalah KLT New (@newkltofficial). KLT New (@newkltofficial) adalah brand kecantikan lokal asal Surabaya, Jawa Timur yang sedang berkembang pesat. Saat branding ulang pada 2020, KLT New jadi salah satu brand kecantikan lokal yang diminati masyarakat karena produk yang ditawarkan.

Hal ini selaras dengan data Kementerian Perindustrian yang menyatakan ada pertumbuhan yang signifikan di pasar sektor kosmetik pada tahun 2020 sebanyak 9,39%.

Sementara berdasarkan data BPOM, ada peningkatan sebanyak 85% untuk produk-produk skincare yang diluncurkan tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya.

Owner KLT New, Gladys KLT menceritakan awal dirinya membuka bisnis kecantikan lokal.

“Singkatnya, dulu saya pernah jadi sales produk skincare merek lain. Dari pekerjaan itu saya melihat tingginya minat dan permintaan konsumen sama produk skincare dan kosmetik. Karena itu saya melihat peluang dan punya ide untuk membuat produk sendiri. Lahirlah KLT yang saya bangun bersama suami saya, Mirza Denovan," ujar Gladys KLT.

Saat ini, produk yang ditawarkan KLT New adalah Lip Cream, Lipstick, Hand Sanitizer dan Paket Black Series yang berisi Papaya Face Wash Brightening, Face Toner Brightening, Night Cream Bright, Day Cream With UV Filter. Semua produk KLT New sudah tersertifikasi halal dan BPOM jadi aman untuk penggunaan. Rata-rata produk kecantikan @newkltofficial punya harga yang terjangkau di bawah 50 ribu Rupiah.

“Dari beberapa produk- produk KLT New yang ditawarkan, produk paling laris itu Paket Black Series yang isinya ada paket perawatan lengkap mulai dari face wash, toner, day cream dan night cream. Selain lebih hemat dalam bentuk paket, Black Series ini rangkaian skincare yang manfaatnya bisa optimal kalau digunakan bersama skincare dari KLT New lainnya," jelas Gladys KLT.

Tahun ini, Gladys menyatakan kalau KLT New masih berfokus pada penjualan di e-commerce dan direct sales. (RO/A-1)