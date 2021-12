Sukses Buat MS Glow Bersaing dengan Produk Asing, Shandy Raih Penghargaan

KESUKSESAN biasanya selalu mengikuti kerja keras. Karena seperti kata pribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian. Hal itulah yang didapat Founder MS Glow, Shandy Purnamasari.

Pengusaha asal Malang, Jawa Timur itu mendapat penghargaan The Best Industry Marketing Champion 2021 Retail Sector di acara The 16th Annual MarkPlus Conference 2022 pada (Rabu, 8/12) lalu. Penghargaan itu diraih Shandy Purnamasari atas keberhasilannya menjadikan MS Glow sebagai salah satu brand kosmetik paling popular di Indonesia yang bahkan bisa bersaing dengan produk luar negeri. Berdasarkan data Forbes Indonesia pada Q3-2021, MS Glow mencatat pertumbuhan pendapatan dan penjualan 36% dari tahun ke tahun.

Kapasitas produksi telah mencapai 15 juta pcs per tahun, dengan lebih dari 80.000 distributor di seluruh negeri. Pencapaian itu jadi salah satu indikator penilaian atas penghargaan yang diberikan oleh Shandy.

Penghargaan diberikan oleh Hermawan Kartajaya dari pihak acara Marketeers, Dahlan Iskan selaku Founder Harian Disway. Shandy datang ke MarkPlus Conference 2022 didampingi oleh suami, Gilang Juragan 99 Widya Pramana yang juga Co-Founder MS Glow dan tim dari MS Glow, Rida Millati selaku Senior Marketing Manager dan Mia Wu selaku Brand Activation Manager dari MS Glow.

Ucapan selama pun ditujukan pada Shandy. Beberapa di antarnya datang dari Rida Millati dan sang suami, Gilang. Dalam acara ini, Shandy Purnamasari juga menjadi pembicara di Enterpreneurship Session dengan tema 'The Power of Womenpreneurs'. (RO/A-1)