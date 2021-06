Peduli Kesehatan, Herbalife dan HNF Salurkan Donasi

MASALAH kelaparan masih menjadi pekerjaan rumah di banyak negara dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai saat ini. Untuk itu perusahaan nutrisi global, Herbalife Nutrition (NYSE: HLF) bersama dengan afiliasinya Herbalife Nutrition Foundation (HNF) terus melakukan inisiatif program Nutrition for Zero Hunger yang saat ini telah memasuki tahun keduanya.

Inisiatif program itu ditujukan untuk berkontribusi dalam upaya global dalam mengurangi kelaparan serta mewujudkan ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik. Hal itu sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berupaya menghentikan kelaparan dunia pada 2030.

Hingga saat ini program Nutrition for Zero Hunger telah menyalurkan lebih dari US$3 juta dalam bentuk bantuan keuangan dan donasi yang disalurkan kepada yang membutuhkan melalui organisasi nonprofit di seluruh dunia.

Merujuk pada data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agricultural Organization/FAO), yakni sebanyak satu dari tiga orang di dunia mengalami beberapa bentuk kelaparan. Inisiatif Nutrition for Zero Hunger bertujuan untuk menjangkau masyarakat dari berbagai belahan dunia sebanyak mungkin melalui edukasi terkait nutrisi dan kesehatan serta mendanai program-program sejenis dari organisasi terkemuka dunia seperti di antaranya Feed the Children dan The Hunger Project.

Baca juga: Sekitar 350 Ribu Orang di Tigray Ethiopia dalam Kondisi Kelaparan

Memasuki tahun keduanya, program Nutrition for Zero Hunger bersama dengan organisasi mitra telah menjalankan berbagai program diantaranya, menyediakan kurang lebih 700.000 paket makanan bergizi untuk anak-anak dan keluarga. Menyumbangkan lebih dari 800.000 porsi produk Herbalife Nutrition kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan memberikan dukungan berkelanjutan kepada 87.000 orang penerima manfaat dengan memberikan edukasi terkait nutrisi dan pengembangan anak dan balita sehat.

Senior Director & Country General Manager Herbalife Nutrition Indonesia, Andam Dewi mengatakan Herbalife Nutrition di Asia Pasifik telah menjalankan program itu dengan melakukan pendampingan kepada anak-anak untuk membangun kebiasaan sehat dan pola olahraga yang teratur. Di Asia Pasifik kegiatan ini telah menjangkau 22 mitra CASA Herbalife Nutrition dan sebanyak 1.200 anak di sembilan negara.

Di Indonesia sendiri, melalui kegiatan Nutrition For Zero Hunger STAR Program, perusahaan mengajak total 300 anak-anak dari tiga mitra CASA Herbalife Nutrition yaitu Pondok Kasih Agape, Rumah Autis dan Bali Caring Community untuk menjalankan kebiasaan hidup sehat seperti mengonsumsi nutrisi seimbang, menjaga hidrasi dan berolahraga teratur. Program yang berjalan setiap minggu secara virtual sejak November 2019 hingga saat ini mendapat respon positif dari anak-anak program CASA Herbalife Nutrition di Indonesia.

Menurut Ketua Yayasan Perduli Bali (Bali Caring Community), Kadek Sudarsana, Nutrition For Zero Hunger STAR Program telah menumbuhkan kesadaran anak-anak di Karangasem, Bali, akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah serta berolahraga setiap hari. “Anak-anak selalu semangat mengikuti kegiatan ini setiap Jumat pagi, karena kegiatan seru, banyak pengetahuan menarik terkait nutrisi dan olahraga yang mudah dipahami oleh anak-anak untuk tumbuh kembang mereka”

“Perusahaan berkomitmen untuk mencari solusi dan menjawab tantangan kelaparan global, kerawanan pangan, dan kekurangan gizi melalui inisiatif 'Nutrition for Zero Hunger' kami. Dengan bekerja sama dengan mitra Casa Herbalife Nutrition kami, kami dapat memberikan akses ke pendidikan nutrisi dan nutrisi yang sehat kepada anak-anak serta masyarakat yang rentan untuk mengakhiri kelaparan pada tahun 2030,” tutup Andam. (RO/A-1)