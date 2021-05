Rediscover Indonesia dan Tujuh Cita Rasa Nusantara dari Accor

ACCOR mengoperasikan sejumlah hotel di Jawa Barat. Di antaranya ialah Pullman Bandung Grand Central, Grand Mercure Bandung Setiabudi, Novotel Bandung, Mercure Bandung City Centre, dan Mercure Nexa Bandung Supratman.

Selain itu masih ada ibis Styles Bandung Braga, ibis Bandung Trans Studio, ibis Styles Bandung Grand Central, ibis Bandung Pasteur, ibis Budget Bandung Asia Afrika, Mercure Karawang serta Novotel Karawang.

Pekan ini, seluruh hotel itu turut menyemarakkan program Rediscover Indonesia bersama ALL-Accor Live Limitless. Program ditawarkan secara serentak di lebih dari 130 hotel di 30 destinasi di Indonesia.

Program ini mengundang para tamu untuk menginap dengan tenang, menikmati pengalaman lokal ikonik yang luar biasa dengan produk yang dipasok oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

"Tamu juga bisa menjelajahi seni dan budaya unik di Indonesia serta mempromosikan gerakan nasional #BanggaBuatanIndonesia, BanggaBerwisataDiIndonesia dan #DiIndonesiaAja," ungkap Garth Simmons, CEO Accor Southeast Asia, Japanand South Korea

Ia menambahkan setelah hampir 30 tahun hadir di Indonesia, pihaknya merasa terhormat untuk menunjukkan kearifan lokal di setiap lingkungan tempat hotel Accor berada. "Kami mendorong para tamu menikmati destinasi domestik dan merasakan penawaran ikonik yang luar biasa. Mereka bisa mendukung produk lokal lewat promosi dan penggunaan produk UMKM."

Rediscover Indonesia memungkinkan para tamu untuk menghargai alam, budaya, dan adat istiadat melalui empat pilar: kuliner, seni dan budaya, kebugaran dan kesehatan, serta destinasi.

Kegiatan dan momen spesial ini adalah sesuatu yang terlewatkan oleh para tamu selama berada di rumah. “Kami bangga karena tidak hanya mendukung program pemerintah Indonesia, tetapi kami selalu menghargai pentingnya masyarakat sekitar. Program ini menawarkan lebih dari 130 tawaran yang dikurasi, pengalaman ALL-Accor Live Limitless lebih dari sekadar menginap,” lanjut Garth

Petualangan menginap Rediscover Indonesia dimulai dari sarapan, pengalaman lokal ikonik di setiap hotel, ditambah hotel credit harian.

Nikmati menginap dengan hotel credit gratis per malam: Ekonomi (ibis budget, ibis dan ibis Styles) Rp50.000; Menengah (Mercure dan Novotel) Rp100.000; Premium (Grand Mercure, MGallery, Pullman, Mövenpick dan Swissôtel) Rp150.000; Luxury (Fairmont dan Sofitel) Rp200.000; dan Raffles Rp500.000.

Anggota Accor Plus menikmati diskon tambahan 10% untuk kamar. Program loyalitas gaya hidup ALL memungkinkan Anda mendapatkan poin reward dan mengakses manfaat eksklusif saat memesan penawaran ini. Menjadi anggota ALL mudah dan gratis dengan mengunjungi www.all.accor.com.

Ramadan Nusantara

Selama Ramadhan, Rediscover Indonesia menyuguhkan “Ramadhan Nusantara” dengan sajian “7 Cita Rasa Nusantara”.

Sebanyak tujuh destinasi menyuguhkan hidangan ikonik Indonesia. Terdiri dari Jakarta yang menampilkan soto tangkar, Jawa menampilkan pindang kudus, Bali ayam guling, dan Sumatra dengan rendang runtiah. Selain itu, Kalimantan menampilkan nasi bekepor, Sulawesi dengan bubur tinutuan dan Papua ayam ungkep barepen.

Penawaran Rediscover Indonesia dan Ramadan

Nusantara dipresentasikan oleh hotel-hotel Accor di wilayah Jawa Barat dalam acara Buka Puasa Bersama bersama rekan media yang bertempat di Grand Mercure Bandung Setiabudi.

1. Pullman Bandung Grand Central

Temukan indahnya dunia di luar imajinasi bersama Pullman & ibis Styles Bandung Grand Central. Nikmati dua tiket masuk gratis ke Selasar Sunaryo Art Space (SSAS) dan jelajahi karya seni kontemporer Indonesia yang menakjubkan untuk melengkapi perjalanan selama di Bandung.

Nikmati pula perjalanan kuliner di Sadrasa Restaurant, Pullman Bandung Grand Central. Nikmati kuliner hasil kerja sama dengan Kalapa Indung, UMKM makanan tradisional Indonesia yang berdiri sejak 2013.

Ragam hidangan mulai dari Sate Diponegoro, “Bonteng Kalapa” - air kelapa muda segar dengan irisan mentimun untuk memuaskan selera dahaga dan nikmatnya “Bandung Colada” sebagai hidangan penutup, tersedia untuk melengkapi malam hanya seharga Rp300,000,-net/orang.

2. Grand Mercure Bandung Setiabudi

Hotel credit sebesar Rp150.000/hari dapat digunakan untuk menikmati sajian kuliner yang tersedia di outlet Food & Beverage Grand Mercure Bandung Setiabudi.

Nikmati pula welcome drink spesial yang dihadirkan langsung di kamar yaitu bandrek dan bajigur Hanjuang, mitra UMKM hotel, CV Cihanjuang Inti Teknik, penghasil bandrek dan bajigur ternama di Kota Bandung.

Selain itu, tamu dapat membeli paket “Afternoon Refreshment” yang tersedia di Hardy’s Dining Room untuk pengalaman kuliner Sunda yang lezat. Dibandrol seharga Rp75.000,-net/porsi, sajian ini terdiri dari makanan ringan khas Sunda yaitu colenak, ketan bakar, singkong keju, ketan bumbu atau pisang bakar untuk dipadukan dengan bandrek atau bajigur Hanjuang.

3. ibis Styles Bandung Braga

Nikmati jajanan khas Indonesia dari masa kecil selama menginap di ibis Styles Bandung Braga yang dapatmenghidupkan kembali kenangan masa lalu.

Pengalaman menginap menjadi menarik sambil bersantai dan menikmati variasi camilan khas Bandung dengan rasa autentik dan harga terbaik yang dapat dinikmati bersama paket menginap. Ragam camilan terbaik dari Cnai Snack, UMKM lokal penyedia snack di Bandung sejak 2010 dapat dinikmati dengan hrga mulai Rp15.000.

4. ibis Styles Bandung Grand Central

Temukan indahnya dunia di luar imajinasi Anda bersama Pullman & ibis Styles Bandung Grand Central. Nikmati dua tiket masuk gratis ke Selasar Sunaryo Art Space (SSAS) dan jelajahi karya seni kontemporer Indonesia yang menakjubkan untuk melengkapi perjalanan Anda di Bandung.

Maksimalkan pengalaman menginap dengan menjelajahi area bersejarah yang menyenangkan bersama Komunitas Aleut yang tersedia di ibis Styles Bandung Grand Central.

Temukan kisah menarik dan klasik mengenai Bandung di sekitar lingkungan bersejarah hanya dengan Rp175.000,-net/orang untuk 2 jam tur eksklusif disertai dengan makanan ringan Bandung dari mitra UMKM Kalapa Indung. Pemesanan diperlukan satu hari sebelum tur.

5. Mercure Bandung City Centre

Para tamu saat kedatangan akan disambut dengan cita rasa lokal Bandung di Mercure Bandung City Centre dengan makanan dan minuman ringan berupa bandrek, bajigur dan batagor.

Pengalaman menjelajahi Bandung pun ditawarkan dengan "Walking Tour" bersama pemandu tur lokal di sekitar area Alun-alun Bandung secara cuma-cuma.

Tingkatkan penjelajahan Bandung dengan bersepeda lengkap dengan pemandu tur dan sewa sepeda, berlaku untuk 2 orang seharga Rp650.000.

6. Novotel Bandung

Novotel Bandung menghadirkan secara gratis Sal’s Rimpang Nusantara sebagai salah satu minuman herbal tradisional dengan resep leluhur yang memiliki khasiattinggi dan dipercaya sebagai sumber manfaat kesehatan alami.

Di area lobi, para tamu juga disuguhkan dengan UMKM corner yang menghadirkan berbagai produk makanan ringan seperti keripik tempe, keripik singkong, batagor kering, otak-otak kering dan berbagai camilan lainnya, yang dapat menjadi pilihan yang pas untuk dijadikan oleh-oleh khas kota Bandung.

7. Mercure Bandung Nexa Supratman

Para tamu dapat menikmati produk UMKM yaitu minuman kopi “Ready-To-Go” Ternakopi dengan harga terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.500.

Selain itu, tersedia pula penawaran “Kopi Ala Nyunda Ternakopi” yang disuguhkan bersama dengan pisang goreng sunda yang renyah.

Tamu juga dapat menikmati Zata Snack berupa cemilan ringan mulai keripik singkong, kentang, dan aneka kacang yang lezat serta berkualitas tinggi dan higienis dengan harga terjangkau mulai Rp10.000,-net hingga Rp20.000,-net.

8. ibis Bandung Trans Studio

Nikmati colenak di ibis Bandung Trans Studio berasal dari kata dicocol enak. Terbuat dari singkong yang dibakar dan di atasnya diberi gula dan serutan kelapa.

Sajian lokal dari UMKM legendaris Murdi Putra ini dapat dinikmati gratis dan terasa lebih lezat bila disandingkan dengan minuman panas.

Selain itu, hotel credit dapat ditukarkan dengan pengalaman berlibur menyenangkan ke Trans Studio Bandung, taman hiburan dalam ruangan yang menarik serta menyediakan banyak wahana dengan berbagai karakter nuansa Indonesia untuk belajar lebih tentang Indonesia. Harga mulai Rp50.000 per orang.

9. ibis Bandung Pasteur

Ibis Bandung Pasteur menampilkan sajian Pindang Kudus yang dapat dinikmati di ibis Kitchen Restaurant dengan berbagai sajian buka puasa lainnya sambil diiringi alunan musik bernuansa Ramadhan.

Jangan lewatkan pula “Roti Bakar Bandung Kasino”,dengan rasa favorit sepanjang masa seperti cokelat, keju dan kacang. Sajian kuliner yang popular saat mengunjungi kota Bandung ini terinspirasi dari popularitas klasiknya dan dihadirkan bermitra dengan UMKM Manna Food.

10. Ibis Budget Bandung Asia Afrika

Temukan cita rasa minuman jamu herbal tradisional yang kaya akan aromatik “Koneng Gede” yang dapat disajikan panas atau dingin. Para tamu dapat menikmati minuman herbal yang terbuat dari jahe, kunyit dan serai ini secara gratis.

Hotel bekerja sama dengan UMKM lokal Xi Baba yang memproduksi minuman sehat dan dipercaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh.

11. Mercure Karawang

Mercure Karawang menyuguhkan hidangan ikonik Indonesia mulai harga Rp185.000,- net/orang. Tamu mendapat kesempatan memenangkan undian hadiah utama berupa perjalanan Umroh ke Makkah persembahan dari Sanema Haji Tour & Travel.

Selain itu, hotel ini menyiapkan petualangan destinasi lokal ke Kerajinan Membatik Tradisional Karawang sambil menikmati sajian minuman kopi dari Ternakopi.

Tersedia upgrade ke destinasi lokal ke Candi Jiwa dan sajian khas Nusantara di penghujung hari.

12. Novotel Karawang

Nikmati pengalaman menginap di Novotel Karawang dengan mencicipi produk UMKM lokal khas Karawang, salah satunya adalah Kue Semprong dari UMKM Mondy.

Cemilan khas Karawang yang renyah dan enak ini sangat cocok dipadukan dengan teh atau kopi untuk menemani waktu bersantai. Produk ini juga dapat dibeli di UMKM corner yang terdapat di area lobby hotel.

Selain itu, para tamu dapat menikmati aneka jajanan pasar dengan rasa lokal dari UMKM Cahaya Bakery pada sajian makan pagi prasmanan hotel. Dapatkan hotel credit sampai dengan Rp100.000 per hari.

Selain itu, selama bulan Ramadhan, Accor melalui Yayasan Peduli Tunas Bangsa dalam program CSR A Trust For A Child (ATFAC) mengajak para tamu untuk berdonasi lewat setiap pembelian makanan dan minuman di hotel-hotel Accor.

Hal ini diharapkan dapat membantu anak-anak Indonesia yang kurang mampu di sanggar yang ada di Jakarta dan Bali demi pendidikan dan masa depan mereka yang lebih baik.

Penawaran Rediscover Indonesia berlaku sampai 31 Desember 2021. Info lanjut dengan mengunjungi http://www.all.accor.com/rediscover-indonesia.