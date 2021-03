Menuju Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mendorong pengembangan ekonomi syariah. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Hal itu disampaikan Wapres saat menjadi pembicara dalam Webinar

Nasional bertemakan Branding Ekonomi Syariah Indonesia : Menuju Pusat

Ekonomi Syariah Dunia yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNPAD dan

Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) UNPAD, Rabu (10/3).

Dalam acara ini, Wakil Presiden menjadi pembicara kunci, selain pembicara lainnya seperti Rektor Unpad Rina Indiastuti, Dekan Fakultas Hukum Unpad Idris, dan Ketua Umum IKANO Unpad, Ranti Fauza Mayana.

Menurut Maruf Amin, penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah sangat potensial untuk mengembangkan keuangan dan ekonomi syariah, sehingga berimplikasi pada kebutuhan produk dan jasa halal yang terus meningkat. "Dengan berkembangnya kelas menengah dan generasi milenial muslim yang sadar akan kebutuhan dan melakukan kegiatan sesuai keyakinannya, maka semakin meningkatkan kebutuhan akan produk dan jasa keuangan syariah."

Selain itu, halal awarness yang tinggi akan menumbuhkan industri halal

seperti makanan, busana, wisata, dan lainnya. Menurutnya, dengan fakta

tersebut Indonesia akan memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan

syariah.

"Dengan potensi pasar dan SDM yang dimiliki oleh Indonesia sebagai

negara mayoritas muslim di dunia, seharusnya Indonesia mampu menjadi

pusat ekonomi syariah dunia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya

lebih besar dan sistematis dalam memperkuat ekonomi syariah," katanya.

Merger strategis

Sementara itu, Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, memaparkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional.

Menurutnya, The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019 melaporkan besaran pengeluaran untuk konsumsi dan gaya hidup halal berbasis syariah mencapai US $2,1 triliun pada 2017 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai US $3 triliun pada 2023.

Hal ini tentunya berimplikasi pada peningkatan permintaan terhadap

produk dan jasa halal secara signifikan termasuk produk dan jasa

keuangan syariah. "Indonesia sendiri menaruh perhatian yang sangat

serius kepada perkembangan ekonomi syariah agar mampu memberikan

kontribusi yang lebih besar terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ranti memaparkan masterplan Ekonomi Syariah ditetapkan dengan mengusung visi Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dan institusi terkait juga telah meluncurkan 4Cs Strategy.

"Keempat strategi itu terdiri dari Commitment, Concrete, Collaborative dan Campaign. Strategi itu mencakup komitmen kuat dari pihak-pihak terkait, konkretisasi program yang mudah diimplementasikan, kolaborasi dan sinergitas antara lembaga dan pihak terkait. Selain itu juga kampanye dan edukasi yang dilakukan secara intens terkait nilai lebih dari gaya hidup halal," paparnya.

Aksi korporasi berupa merger yang melibatkan PT Bank Syariah Mandiri

(BSM), PT Bank BRISyariah, Tbk (BRIS) dan PT Bank BNI Syariah menjadi

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI), tambah Ranti, merupakan langkah konkret yang meniupkan optimisme meningkatnya pangsa pasar konsumen produk keuangan syariah pasca merger. "Merger juga sebagai realisasi pembentukan bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia yang dapat berkontribusi lebih optimal lagi dalam pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia tentunya tidak dapat

dilepaskan dari penguatan branding ekonomi syariah, salah satunya

melalui penguatan literasi dan edukasi masyarakat mengenai ekonomi dan

keuangan syariah. Ekonomi syariah memerlukan branding yang kuat untuk

bisa berkembang dengan lebih cepat sekaligus membuka peluang untuk

meningkatkan nilai investasi dari dalam dan luar negeri.

"Webinar ini sebagai bentuk upaya menjalin komunikasi, sosialisasi,

edukasi serta berkoordinasi untuk menyajikan literasi yang memadai

mengenai pentingnya penguatan branding ekonomi syariah. Ini upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia," jelas Ranti.

Ia menambahkan webinar juga sebagai bentuk upaya sosialisasi, diskusi, dan edukasi sekaligus peningkatan literasi dan branding ekonomi syariah.

Kurikulum

Ketua Dewan Penasehat Ikano Unpad Badar Baraba menambahkan, saat ini

perbankan syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak ingin

menggunakan layanan perbankan konvensional. Oleh karena itu, seharusnya

perbankan syariah tidak menyamakan atau tidak mengikuti bank

konvensional.

"Berkaitan dengan pendidikan, maka program magister kenotariatan Unpad akan menjawab kebutuhan itu dan memasukannya dalam kurikulum pendidikannya. Harapannya lulusan magister kenotariatan sudah

bisa menjawab tantangan tersebut," tandasnya. (N-3)