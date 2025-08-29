YIS Latih Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Jadi Wirausaha

Pelatihan wirausaha kepada warga binaan pemasyarakatan perempuan.(Dok YIS)

UPAYA meningkatkan kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan (WBP) perempuan terus digalakkan melalui pelatihan keterampilan dan pembinaan spiritual.



Yayasan Indonesia Setara (YIS) berkolaborasi dengan Lapas Kelas IIA Tangerang menggelar program bertajuk Pembinaan Lapas Perempuan Berdaya, yang berlangsung pada Jumat (29/8) di Kota Tangerang, Banten.



Program tersebut bertujuan membentuk pribadi perempuan yang tangguh, mandiri secara ekonomi, dan memiliki semangat kewirausahaan, sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual sebagai bekal hidup setelah bebas.



“Yayasan Indonesia Setara dibangun atas nilai kesetaraan. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara dalam pekerjaan, kontribusi, maupun pendidikan. Program ini adalah salah satu wujud nyata dari mimpi tersebut,” ujar Pendiri YIS, Sandiaga Salahuddin Uno dalam siaran tertulis.



Sandiaga berharap pelatihan ini dapat membantu warga binaan menumbuhkan pola pikir positif, memperkuat rasa percaya diri, serta membekali mereka dengan keterampilan yang relevan untuk membangun usaha mandiri pasca pembebasan.



Fokus utama dari program ini mencakup penciptaan lapangan kerja, penanaman jiwa kewirausahaan, serta pembentukan karakter sesuai dengan nilai-nilai agama.



Kepala Lapas Kelas IIA Tangerang, Triana Agustin, mengapresiasi kerja sama tersebut dan menegaskan pentingnya aspek spiritual dalam proses pembinaan.



“Program ini merupakan bagian dari pembinaan kerohanian yang menjadi pilar penting dalam sistem pemasyarakatan. Melalui pendekatan spiritual, kami berupaya membentuk pribadi warga binaan yang lebih baik, sekaligus menanamkan nilai moral dan agama sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat,” kata Triana.



Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga mendukung semangat reintegrasi sosial, agar WBP dapat kembali berperan aktif di masyarakat setelah bebas. (E-4)

