Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

PT KAI bakal Bangun JPO di Stasiun Cikini

Andhika Prasetyo
26/8/2025 11:17
PT KAI bakal Bangun JPO di Stasiun Cikini
Ilustrasi(Antara)

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah instansi terkait berencana membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Stasiun Cikini, Jakarta. Pembangunan ini dilakukan untuk mencegah penumpang KRL melompati pagar pembatas stasiun.

“JPO yang langsung terhubung dengan stasiun akan dilengkapi dengan papan informasi yang jelas, fasilitas ramah pejalan kaki, serta penataan khusus bagi transportasi daring,” ujar Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, Selasa.

KAI bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kementerian Perhubungan telah meninjau lokasi serta membahas rencana pembangunan pada Senin (25/8). Namun, lokasi pasti dan desain JPO tersebut masih dalam tahap perencanaan.

Baca juga : KAI Tinggikan Pagar Pedestrian Stasiun Cikini Jadi 1,7 Meter

“Pembangunan JPO di Stasiun Cikini akan mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, dan integrasi dengan moda transportasi lainnya,” jelasnya.

KAI menargetkan JPO ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mendukung mobilitas penumpang sekaligus memperkuat integrasi transportasi publik di pusat kota Jakarta.

Sambil menunggu realisasi JPO, KAI Jakarta telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, seperti meninggikan pagar pembatas stasiun hingga 1,7 meter dari sebelumnya hanya 1 meter. Selain itu, akan dipasang kanopi di jalur pedestrian demi kenyamanan penumpang, dibangun trotoar ramah disabilitas di sisi selatan stasiun, serta zebra cross di kawasan Halte Pegangsaan Timur.

“Dengan kehadiran JPO, trotoar ramah disabilitas, dan kanopi pejalan kaki, KAI bersama pemerintah berupaya mewujudkan Jakarta yang lebih tertata, aman, dan berkelanjutan, sehingga kualitas hidup masyarakat semakin meningkat,” tandas Ixfan.



