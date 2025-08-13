Dua Perusahaan Logistik Serahkan Ambulans dan Mobil Jenazah untuk Warga Jakarta

Headline
DUA perusahaan jasa pengiriman terkemuka menyerahkan dua unit mobil ambulans dan satu unit mobil jenazah untuk membantu masyarakat di Jakarta. Penyerahan bantuan ini dilakukan di Taman Yayasan Tuna Netra (Yatuna), Jakarta Timur, dalam sebuah acara yang juga mencakup kegiatan sosial lainnya, seperti donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Dalam acara tersebut, Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, bersama Direktur Utama TIKI, Yulina Hastuti, menyerahkan bantuan tersebut kepada Masjid Jami’ Soeprapto Soeparno dan Masjid Nur’aini, yang masing-masing terletak di Jakarta Timur dan Pangkal Pinang. Penyerahan bantuan juga disaksikan oleh Camat Makasar Kamal Alatas.
Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, mengungkapkan, pihaknyaami bangga dapat menjalankan program ini sebagai wujud nyata dari filosofi ‘Berbagi, Memberi, dan Menyantuni’.
"Kami yakin kebahagiaan bisa disalurkan melalui kepedulian, dengan semangat ‘Connecting Happiness’ yang kami pegang teguh," kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama TIKI, Yulina Hastuti, menekankan bahwa kontribusi sosial harus menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
"Penyerahan bantuan ini adalah wujud kontribusi sosial kami yang mencakup berbagai kalangan masyarakat," ujar Yulina.
"TIKI berkomitmen untuk menghadirkan aksi nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, keselamatan, dan kemanusiaan, secara cepat dan tanggap," tambahnya.
Pemerintah daerah pun memberikan apresiasi. Camat Makasar, Kamal Alatas, mengapresiasi inisiatif ini.
"Bantuan mobil ambulans dan jenazah ini sangat bermanfaat, terutama bagi warga kami di sekitar Yatuna."
Selain mobil ambulans dan jenazah, acara ini juga menyelenggarakan kegiatan sosial berupa donor darah yang difasilitasi oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Timur, serta pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh tim Puskesmas Kecamatan Makasar.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. (Z-10)
