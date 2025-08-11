Rayakan Semangat Kemerdekaan Bersama Grand Savero Bogor dengan Promo Spesial “SORAK GEMPITA”!

Promo Spesial “SORAK GEMPITA”!(Dok. Istimewa)

AGUSTUS menjadi bulan yang penuh semangat nasionalisme bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyambut semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 Tahun, Hotel Grand Savero Bogor memberikan berbagai kegiatan dan penawaran terbaik untuk anda serta keluarga untuk merayakannya dengan penuh sukacita melalui promo spesial bertajuk “SORAK GEMPITA”. Selama periode 1–30 Agustus 2025, hotel bintang empat yang elegan dan strategis ini menghadirkan paket menginap istimewa yang dirancang khusus untuk menciptakan momen tak terlupakan bersama orang-orang tercinta.

Terdapat 3 Pilihan Paket Menarik untuk Keluarga Indonesia. Nikmati kemewahan dan kenyamanan dengan berbagai pilihan paket yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan

Super GEMPITA – Mulai dari IDR 800.000 Nett / Malam

Baca juga : Grand Savero Bogor Hadirkan Promo Spesial Romeo Package untuk Rayakan Valentine

• Menginap 1 malam di kamar Superior

• Termasuk sarapan untuk 2 dewasa + 1 anak

• Voucher es krim untuk anak

Baca juga : Promo Early Bird Malam Tahun Baru 2025 di Hotel Grand Savero Bogor dengan Diskon Menarik

• Late check-out hingga pukul 14.00*

• Akses kegiatan anak-anak setiap akhir pekan

*(Bergantung pada ketersediaan kamar)

Deluxe GEMPITA – IDR 1.745.000 Nett / 2 Malam

• Deluxe Room untuk 2 malam (tersedia pilihan connecting room)

• Upgrade gratis ke Grand Deluxe Room*

• Sarapan untuk 2 dewasa + 2 anak setiap hari

• Early check-in jam 10.00 dan late check-out hingga pukul 14.00*

• Merdeka Welcome Drink

• Akses kegiatan anak-anak setiap akhir pekan

*(Bergantung pada ketersediaan kamar)

Suite GEMPITA – IDR 1.945.000 Nett / Malam

• Family Suite Room eksklusif

• Sarapan dan afternoon tea untuk 3 orang

• Voucher F&B senilai IDR 50.000

• Promo Merdeka F&B untuk 1 orang

• Merdeka Welcome Drink

• Early check-in jam 10.00 dan late check-out hingga pukul 15.00*

• Akses kegiatan anak-anak setiap akhir pekan

*(Bergantung pada ketersediaan kamar)

Tak hanya sekadar menginap, anak-anak juga akan diajak ikut dalam kemeriahan lomba 17-an yang seru dan menghibur. Grand Savero Bogor mempersembahkan “Karnaval Anak Merdeka” yang akan digelar pada Minggu,17 Agustus 2025 pukul 08.30 WIB. Anak-anak akan diajak berpartisipasi dalam berbagai perlombaan khas kemerdekaan seperti, Lomba makan kerupuk, Lomba memasukkan stick es krim ke dalam botol, Lomba estafet kelereng, Lomba meniup bola di atas air & Lomba memasukkan air ke dalam botol. Selain lomba, Spesial dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia juga akan ada kegiatan Face Painting mulai dari pukul 09.00 pagi sampai dengan 12.00 siang.

Jadikan bulan Agustus Anda lebih meriah, penuh tawa, dan kebersamaan hanya di Grand Savero Bogor. Segera pesan kamar Anda dan ciptakan momen keluarga yang tak terlupakan! (RO)