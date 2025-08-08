Cek Rute Alternatif Menuju Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal

Suasana Masjid Istiqlal.(Antara )

KEPALA Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan pengaturan lalu lintas dalam mengantisipasi kepadatan lalu lintas pada agenda Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara diselenggarakan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat Minggu (10/8) pukul 19.00 WIB.



Syafrin menjelaskan pihaknya melakukan pengaturan lalu lintas bersifat situasional. Sedangkan untuk meminimalisir kepadatan lalu lintas, pihaknya menyampaikan rute alternatif yang dapat dilalui untuk menuju Masjid Istiqlal.



Pertama, lalu lintas dari Arah Utara (Ancol/Mangga Dua) menuju Masjid Istiqlal dapat melalui Jl. Gunung Sahari-Jl. Dr. Sutomo-Jl. Gedung Kesenian-Jl. Lapangan Banteng Utara-Jl. Katedral-dst. Sedangkan, lalu lintas dari Arah Timur (Cempaka Putih/Pasar Senen) menuju Masjid Istiqlal dapat melalui Jl. Letjen Suprapto-Underpass Pasar Senen-Jl. Senen Raya-Jl. Kwini II-Jl. Abdul Rahman Saleh-Jl. Taman Pejambon-Jl. Pejambon-Jl. Medan Merdeka Timur-Jl. Perwira-Jl. Katedral-dst.



Selanjutnya, lalu lintas dari Arah Kramat/Salemba menuju Masjid Istiqlal dapat melalui Jl. Salemba Raya-Jl. Kramat Raya-Flyover Pasar Senen-Jl. Gunung Sahari-Jl. Budi Utomo-Jl. Lapangan Banteng Utara-Jl. Katedral-dst.



Kemudian, lalu lintas dari Arah Selatan (Senayan) menuju Masjid Istiqlal dapat melalui Jl. Jenderal Sudirman-Jl. MH. Thamrin-Jl. Medan Merdeka Barat-Jl. Majapahit-Jl. Juanda-Berputar Arah di Jl. Juanda menuju Pintu 7 (Gerbang As Salam) atau dapat melalui Jl. Pos- Jl. Gedung Kesenian-Jl. Lapangan Banteng Utara-Jl. Katedral-dst. Sedangkan lalu lintas dari Arah Barat (Tomang) menuju Masjid Istiqlal dapat melalui Jl. Tomang Raya-Jl. Kyai Caringin-Jl. Balikpapan-Jl. Suryopranoto-Jl. Juanda- Berputar Arah di Jl. Juanda menuju Pintu 7 (Gerbang As Salam) atau dapat melalui Jl. Pos- Jl. Gedung Kesenian-Jl. Lapangan Banteng Utara-Jl. Katedral-dst.



Syafrin mengatakan untuk mendukung kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan, ia meminta pengunjung/jemaah memarkirkan kendaraannya pada fasilitas kantong parkir yang telah disediakan.



Lalu, menggunakan moda transportasi umum yang mencakup 15 rute layanan Transjakarta dan Kereta Commuter Line untuk meminimalisir kepadatan lalu lintas di sekitar area kegiatan.



Ia meminta pengunjung/jemaah melakukan aktivitas drop off dan pick up di 3 (tiga) lokasi meliputi Pintu 3 (Gerbang Al Aziz), Pintu 5 (Gerbang Al Fatah), dan Pintu 7 (Gerbang As Salam).



"Diimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan berlalu lintas di jalan," pungkasnya. (E-4)