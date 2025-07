Pertemuan Bilateral Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Wali Kota Buenos Aires di Markas Besar PBB, New York

GUBERNUR DKI Jakarta mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Wali Kota Buenos Aires.(Dok. Istimewa)

GUBERNUR DKI Jakarta mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Wali Kota Buenos Aires, Ms. Maria Clara Muzzio, di sela-sela penyelenggaraan The 8th Local and Regional Governments Forum (LRGF) on the 2030, agenda yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Rabu, 16 Juli 2025.

Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin membahas pengembangan kerja sama antara Jakarta dan Buenos Aires di berbagai bidang strategis, termasuk olahraga, kebudayaan, integrasi sosial dan perumahan, serta investasi dan keuangan. Pertemuan ini juga menjadi langkah lanjutan dari Letter of Intent kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua kota di Buenos Aires pada Oktober 2018.

Jakarta dan Buenos Aires merupakan kota global yang aktif dalam kerja sama multilateral di tingkat lokal, terutama melalui partisipasi dalam jaringan C40 Cities yang berfokus pada aksi perubahan iklim, serta Urban 20 (U20) yang menjadi bagian dari Engagement Group G20. Melalui platform ini, kedua kota turut mengadvokasi isu-isu strategis perkotaan kepada Presidensi G20 dan pemerintah nasional negara anggota.

The 8th Local and Regional Governments Forum on the 2030 Agenda sendiri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan UN High-Level Political Forum (HLPF) dan menyoroti peran penting pemerintah kota dan daerah sebagai mitra utama dalam mewujudkan Agenda 2030. Forum ini menekankan pendekatan tata kelola multilevel, penyediaan layanan publik yang inklusif, serta investasi yang mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat lokal, terlebih di tengah tantangan ketegangan geopolitik dan keterbatasan pendanaan global dengan hanya lima tahun tersisa menuju 2030.

Forum ini diselenggarakan oleh United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), Global Taskforce of Local and Regional Governments (GTF), UN-Habitat, UNDP, dan Local2030 Coalition. United Cities and Local Governments (UCLG) sebagai bagian dari GTF, juga memainkan peran penting dalam forum ini. Gubernur DKI Jakarta saat ini menjabat sebagai Co-President UCLG untuk Seksi Regional Asia Pasifik. (RO)