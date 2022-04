Harga Pangan Jakarta Hari Ini Tepantau Naik, Daging Ayam Tembus Rp40.444 Per Ekor 

BEBERAPA komoditas pangan di wilayah DKI Jakarta mengalami kenaikan, khususnya daging ayam boiler dan daging sapi. Hal itu dilansir dari info pangan Jakarta, Senin (4/4), harga daging ayam boiler per ekor mencapai Rp40.444, mengalami kenaikan Rp155 per kilogram jika dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Menyusul kenaikan harga daging sapi has senilai Rp111 bila dibandingkan dengan hari sebelumnya. Adapun harga per kilogram gula pasir kini menjadi Rp142.333 per kilogram.

Begitu juga dengan harga minyak goreng curah yang tidak bisa diturunkan sesuai harga eceran tertinggi (HET) senilai Rp14.000. Harga minyak goreng curah kini mencapai Rp19.718 per kilogram.

Berikut sejumlah harga rata-rata pangan di Jakarta per 4 April 2022 berdasarkan info pangan Jakarta:

Beras IR I Rp11.430 per kilogram; Beras IR II Rp10.512 per kilogram; Beras IR III medium Rp9.643 per kilogram; Beras Muncul Rp12.362 per kilogram; Beras IR 42/Pera seharga Rp12.082 per kilogram.

(OL-7)