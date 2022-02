Tinggal 15% Warga Kembangan Belum Vaksin Covid-19

MAYORITAS warga di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sudah mendapatkan vaksinasi covid-19. Camat Kembangan, Joko Muliono, mengungkapkan hanya 15% warga yang sampai saat ini belum mendapatkan vaksin covid-19.

Penyebabnya beragam. Dari hasil kunjungan door to door yang dilakukan oleh kecamatan hingga RT dan RW, didapati cukup banyak warga yang masih ber-KTP Kecamatan Kembangan namun tak lagi berdomisili di wilayah tersebut.

Baca juga: Polisi Ciduk Otak Pembunuhan Sadis Seorang Pemuda di Ulujami

"Kan kita memang diminta mengejar ya, jemput bola membujuk warga. Ada datanya siapa yang belum by name by address. Saat kita datangi ada yang memang sudah lama tidak lagi tinggal di situ dan ada yang sudah lama pulang kampung," kata Joko saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (13/2).

Namun, ada pula warga yang masih enggan divaksin dan menghindar saat didatangi aparat RT dan RW. Mayoritas warga yang masih enggan divaksin covid-19 adalah warga di pinggiran kota serta lansia.

"Kalau yang di pinggir-pinggir itu yang belum. Ya ketika didatangi mereka nggak ada di rumah. Padahal sebenarnya ada. Ya mungkin masih enggan atau takut. Tetap kita bujuk terus ya," jelasnya.

Ia pun mengimbau agar pihak RT maupun RW bisa terus membujuk warga agar mau divaksin. Menurut dia, pandemi belum usai.

Meskipun saat ini penularan covid-19 didominasi varian omikron yang menimbulkan gejala ringan, virus itu dapat tetap membahayakan bagi warga yang belum vaksin.

"Untuk itu, kita terus tingkatkan protokol 5M. Aparat ke warga tidak henti-hentinya menginformasikan jangan jenuh, jangan bosan pakai masker dan jaga jarak. Covid masih ada," tegasnya. (OL-6)