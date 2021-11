Klinik Raffles Garsa Medika Mulai Melayani Masyarakat

BERLOKASI di perumahan Raffles Hills Cibubur, Klinik Raffles Garsa Medika resmi melayani masyarakat pada Minggu (21/11). Ini merupakan klinik dari Grup Garsa Medika yang didirikan oleh dr Okki Ramadian SpPD dan Indriasari Oktora untuk melayani para pasien dan masyarakat di wilayah Cibubur, Depok, Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya.

Saat ini tim dokter spesialis terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, spesialis paru, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis gizi klinik, spesialis syaraf, dan segera menyusul dibuka poliklinik spesialis anak dan spesialis kebidanan. Klinik Raffles Garsa Medika buka setiap Senin-Sabtu pukul 08.00-22.00 WIB.

"Kami menggunakan sistem terintegrasi di setiap departemen di klinik sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan nyaman dari alur pendaftaran, pemeriksaan, penebusan obat, hingga administrasi pembayaran. Pasien tidak perlu menunggu lama dan tim medis pun lebih bisa bekerja secara maksimal," ujar Indriasari Oktora dalam keterangan resmi, Senin (22/11).

Bersama para tim dokter umum dan spesialis, Klinik Raffles Garsa Medika berkomitmen memberikan pelayanan terbaik secara holistik karena meliputi Poliklinik Dokter Umum dan Spesialis, Klinik Asma dan Alergi, Laboratorium, Instalasi Farmasi, Medical Check Up, dan Homecare. Pelayanan kesehatan gigi klinik Raffles Garsa Medika yang bekerja sama dengan Kiddoz Family dental care merupakan tim dokter gigi umum dan spesialis yang dikoordinasi DR Eva Fauziah Sp KGA. Dengan peralatan dental terbaru dan alat medis dengan kualitas tertinggi, imbuh Indriasari, pihaknya siap melayani pasien.

Klinik Raffles Garsa Medika juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas sekitar untuk menggerakkan program tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Program yang secara regular dilakukan seperti donor darah, pemeriksaan tensi dan kesehatan gratis, edukasi kesehatan terhadap sekolah-sekolah, komunitas, dan yayasan sosial, serta bekerja sama dengan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan para petugas keamanan, petugas kebersihan, dan marbot masjid.

Dengan motto We serve you with mind and heart, tim Klinik Raffles Garsa Medika tidak hanya memberikan pelayanan medis secara profesional intelektual, tetapi juga berkomitmen dengan penuh rasa empati, ketulusan, dan pendekatan secara humanis. Pembukaan klinik itu dihadiri sejumlah pihak, salah satunya ialah Habib Hud bin Muhammad Alatas. (OL-14)