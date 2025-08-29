9 Rekomendasi Kuliner Hits di Jogja

Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
KULINER hits adalah istilah untuk menyebut makanan atau minuman yang sedang populer, banyak dibicarakan, dan diminati masyarakat pada suatu waktu.
Biasanya kuliner hits identik dengan tren, unik dan berbeda, instagramable, murah, hingga viral.
Lupis ketan manis dengan parutan kelapa dan gula merah ini makin terkenal setelah muncul di seri Street Food Asia Netflix. Berlokasi dekat Tugu Jogja, jadi pastikan datang pagi karena cepat habis.
Gudeg legendaris yang telah buka sejak tahun 1951. Dikenal dengan rasa autentiknya, manis pas dan nasi gudeg empuk. Pilihan yang wajib untuk pecinta kuliner tradisional Jogja.
Gudeg malam hari otentik dari dapur rumah pemiliknya. Rasanya lebih gurih dan sedikit pedas. Seru banget dicoba untuk makanan malam, sering antre panjang.
Sate kambing khas Bantul dengan tusukan jeruji besi, unik dan gurih. Aromanya bikin nagih, disajikan dengan kuah gulai. Salah satu ikon kuliner Jogja.
Ramen viral di TikTok karena porsinya besar dan harga super murah, cukup sekitar 20 ribuan. Cocok untuk mahasiswa atau kamu yang lapar besar tapi budget terbatas.
Tempat prasmanan yang menawarkan 39 lauk atau sayur dengan nasi dan lalapan sepuasnya, harga mulai dari Rp 4.000. Menyediakan suasana sawah yang adem dan syahdu.
Nasi rames sederhana dengan lauk telur gobal gabul yang kriuk dan unik. Sudah jadi viral karena rasanya yang beda dan bikin balik lagi.
Bubur Hayam Kotabaru adalah variasi bubur ayam dan ketan hitam dengan topping es cincau, hits di kalangan anak muda.
Mie Sapi Banteng adalah mi sapi bercita rasa pedas legit dan topping daging, jadi favorit di Sleman, harganya ramah kantong.
Kuliner hits adalah kuliner kekinian yang sedang naik daun, digemari banyak orang, dan biasanya menjadi tujuan berburu makanan. (Z-4)
Kuliner hits biasanya dikenal karena cita rasa yang unik, tampilan menarik, tempat yang Instagramable, atau karena viral di internet.
Kuliner ini biasanya menarik perhatian karena rasa yang lezat, konsep yang unik, penyajian yang estetik, atau menjadi tren karena kehadirannya sering diunggah di platform
Biasanya, kuliner hits memiliki beberapa ciri khas unik atau inovatif, fotogenik, rasa yang enak, viral di media sosial hingga lokasinya yang strategis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved