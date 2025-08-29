Gudeg Yu Djum(Doc MI)

KULINER hits adalah istilah untuk menyebut makanan atau minuman yang sedang populer, banyak dibicarakan, dan diminati masyarakat pada suatu waktu.

Biasanya kuliner hits identik dengan tren, unik dan berbeda, instagramable, murah, hingga viral.

Berikut 9 Rekomendasi Kuliner Hits di Jogja

1. Lupis Mbah Satinem

Lupis ketan manis dengan parutan kelapa dan gula merah ini makin terkenal setelah muncul di seri Street Food Asia Netflix. Berlokasi dekat Tugu Jogja, jadi pastikan datang pagi karena cepat habis.

2. Gudeg Yu Djum

Gudeg legendaris yang telah buka sejak tahun 1951. Dikenal dengan rasa autentiknya, manis pas dan nasi gudeg empuk. Pilihan yang wajib untuk pecinta kuliner tradisional Jogja.

3. Gudeg Pawon

Gudeg malam hari otentik dari dapur rumah pemiliknya. Rasanya lebih gurih dan sedikit pedas. Seru banget dicoba untuk makanan malam, sering antre panjang.

4. Sate Klathak Pak Pong

Sate kambing khas Bantul dengan tusukan jeruji besi, unik dan gurih. Aromanya bikin nagih, disajikan dengan kuah gulai. Salah satu ikon kuliner Jogja.

5. Roka Ramen

Ramen viral di TikTok karena porsinya besar dan harga super murah, cukup sekitar 20 ribuan. Cocok untuk mahasiswa atau kamu yang lapar besar tapi budget terbatas.

6. Oseng Ndeso Jogja

Tempat prasmanan yang menawarkan 39 lauk atau sayur dengan nasi dan lalapan sepuasnya, harga mulai dari Rp 4.000. Menyediakan suasana sawah yang adem dan syahdu.

7. Warung Pojok Mbak Yuni

Nasi rames sederhana dengan lauk telur gobal gabul yang kriuk dan unik. Sudah jadi viral karena rasanya yang beda dan bikin balik lagi.

8. Bubur Hayam Kotabaru

Bubur Hayam Kotabaru adalah variasi bubur ayam dan ketan hitam dengan topping es cincau, hits di kalangan anak muda.

9. Mie Sapi Banteng

Mie Sapi Banteng adalah mi sapi bercita rasa pedas legit dan topping daging, jadi favorit di Sleman, harganya ramah kantong.

Kuliner hits adalah kuliner kekinian yang sedang naik daun, digemari banyak orang, dan biasanya menjadi tujuan berburu makanan. (Z-4)