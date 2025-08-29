Ada Cerita tentang Suksesnya Diplomasi Kuliner Thailand di Kota Hujan

Fried beef basil rolls hadir berupa lumpia bihun dan daging sapi giling yang aromatik. Kulit lumpia digoreng sesaat meninggalkan sensasi garing namun kenyal.(Dok Istimewa)

Akhir pekan ini mau pelesiran ke Bogor? Catat nih, ada tambahan destinasi kuliineran yang patut disambangi. Posisinya strategis, ruangannya lega dan seru, serta tentunya tema makanan Thailand yang disajikan halal! Di sini tentu saja kamu wajib pesan nasi goreng nanas, mango sticky rice, hingga chicken berbalut daun pandan yang sedap! Nama restorannya, Rachaphon by Raa Cha di Jalan Raya Bogor-Sukabumi No. 67.

Kehadiran Rachaphon di kota hujan menjadi bagian dari kisah sukses diplomasi kuliner pemerintah Thailand yang sukses membawa tradisi dapurnya ke tingkat global. Di antaranya, berupa berbagai program standardisasi dan kebijakan yang dijalankan, diantaranya oleh Thai Export Promotion untuk menjaga rasa masakan tradisonal dan pengembangan bisnis berbasis masakan Thailand yang dijalankan berkelanjutan .

Hasilnya, empat makanan Thailand tercatat masuk dalam 50 makanan terlezat di dunia versi CNN yaitu som tam atau salad pepaya muda segar, tom yam goong atau sup asam pedas dengan udang, dan massaman curry yang digadang sebagai rajanya kari.

Baca juga : Taste of Thai, Kuliner Autentik Thailand di InterContinental Bandung Dago Pakar

Rachaphon bermakna makanan kerajaan, terinspirasi dari kehangatan dapur Thailand yang kaya tradisi. Konsep restoran kasual ini juga membawa kultur Negeri Gajah Putih. Ada kertas alas makan bertuliskan aneka istilah dalam bahasa Thailand, lengkap dengan kode pindai yang terhubung ke audio pelafalan.

Mari menjajal mango sticky rice nya sebagai pembuka. Ketan putihnya disajikan dalam porsi melimpah, sehingga bahkan bisa dinikmati berdua, disiram kuah vla yang gurih dan potongan mangga nan segar. Ada pula pilihan camilan yang tak kalah termashur dari Thailand yaitu singkong yang dikukus lalu disiram kuah vla.

Buat yang ingin mencicipi camilan yang mengeyangkan, ada menu fried beef basil rolls yang hadir berupa lumpia yang berisi bihun dan daging sapi giling yang aromatik. Kulit lumpia digoreng sesaat meninggalkan sensasi garing namun kenyal. Penggunaan basil membuatnya terasa wangi, mengimbangi rasa daging sapi yang gurih.

Penyuka sayuran segar, bisa mencoba thai prawn rolls berupa kulit lumpia transparan berbahan nasi yang hadir penuh warna. Ada selada, daun basil, daun ketumbar, hingga udang rebus nan segar. Ada cocolan saus thailand yang segar yang bisa ditambahkan.

Buat makanan utama, paling disarankan, nasi goreng nanas yang beraroma segar dan dihidangkan bersama udang dan nasi yang disajikan mengepul panas. Ada pula Pad Thai yang serupa dengan kwetiaw, namun disajikan dengan tahu, udang, dan tauge segar.

Sementara, sang legenda, laksa kari hadir dalam versi hijau dan merah. Red curry laksa hadir dengan bihun, tauge, selada, serta ayam atau daging sapi. Sensasinya pedas, gurih, dan tebal dari kuah kari yang digunakan. Sementara green curry laksa hadir dengan isian serupa namun dengan kuah hijau yang lebih gurih.

Cita rasa yang disajikan Rachaphon by Raa Cha terbilang kasual, sensasi asam, pedas, gurih beraroma ala Thailand. Sensasinya terbilang bersahabat buat lidah Indonesia, bisa menjadi selingan yang mengasyikan! (X-8)