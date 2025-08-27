10 Tempat Rekomendasi Bika Ambon Bandung Terlezat 2025

bika ambon(Doc MI)

IKA ambon adalah kue tradisional dengan tekstur lembut dan rasa manis yang khas. Meski berasal dari Medan, bika ambon kini jadi favorit di Bandung. Kota ini punya banyak toko yang menawarkan bika ambon Bandung dengan cita rasa otentik dan variasi modern. Berikut adalah 10 tempat rekomendasi untuk menikmati bika ambon terenak di Bandung yang wajib kamu coba!

1. Bika Ambon Zulaikha Bandung

Zulaikha terkenal dengan bika ambon Bandung yang punya tekstur berongga dan rasa manis yang pas. Kue ini dibuat dengan resep tradisional, menggunakan bahan berkualitas seperti air nira murni. Cocok untuk oleh-oleh!

Alamat dan Jam Buka

Jl. Buah Batu No. 123, Bandung. Buka setiap hari pukul 08.00-20.00 WIB.

Harga

mulai dari Rp75.000 per loyang.

2. Meranti Bandung

Meranti menawarkan bika ambon Bandung dengan variasi rasa seperti pandan dan cokelat. Teksturnya lembut dan wangi, membuatnya jadi pilihan favorit wisatawan.

Alamat dan Jam Buka

Jl. Riau No. 45, Bandung. Buka pukul 09.00-19.00 WIB.

Harga

mulai dari Rp80.000 per loyang.

3. Larizo Cake Shop

Larizo menghadirkan bika ambon Bandung dengan rasa otentik dan kemasan menarik. Varian original dan keju mereka sangat laris!

Alamat dan Jam Buka

Jl. Dago No. 67, Bandung. Buka pukul 07.00-21.00 WIB.

Harga

mulai dari Rp70.000 per loyang.

4. Holland Bakery Bandung

Holland Bakery punya bika ambon Bandung dengan tekstur empuk dan rasa yang manis. Cocok untuk kamu yang suka kue dengan harga terjangkau.

Alamat dan Jam Buka

Jl. Merdeka No. 12, Bandung. Buka pukul 06.00-20.00 WIB.

Harga

mulai dari Rp65.000 per loyang.

5. Bika Ambon Micky

Toko ini dikenal dengan bika ambon Bandung yang lembut dan aroma pandan yang kuat. Pilihan rasa cokelatnya juga wajib dicoba!

Alamat dan Jam Buka

Jl. Setiabudi No. 89, Bandung. Buka pukul 08.00-19.00 WIB.

Harga

mulai dari Rp85.000 per loyang.

6. Toko Kue Sari Rasa

Sari Rasa menawarkan bika ambon Bandung dengan tekstur kenyal dan rasa yang autentik. Cocok untuk dinikmati bersama keluarga.

Alamat dan Jam Buka

Jl. Cihampelas No. 34, Bandung. Buka pukul 07.00-20.00 WIB.

Harga

mulai dari Rp70.000 per loyang.

7. Bika Ambon Deli

Deli menghadirkan bika ambon Bandung dengan variasi rasa modern seperti stroberi dan keju. Rasanya manis dan teksturnya lembut.

Alamat dan Jam Buka

Jl. Braga No. 56, Bandung. Buka pukul 09.00-18.00 WIB.

Harga

mulai dari Rp80.000 per loyang.

8. Amanda Brownies

Selain brownies, Amanda juga punya bika ambon Bandung yang lezat. Varian pandan dan original mereka sangat populer.

Alamat dan Jam Buka

Jl. Sukajadi No. 78, Bandung. Buka pukul 08.00-20.00 WIB.

Harga

mulai dari Rp75.000 per loyang.

9. Bika Ambon Citra

Citra menawarkan bika ambon Bandung dengan rasa tradisional yang kaya akan santan. Teksturnya empuk dan cocok untuk camilan.

Alamat dan Jam Buka

Jl. Pasir Kaliki No. 23, Bandung. Buka pukul 07.00-19.00 WIB.

Harga

mulai dari Rp70.000 per loyang.

10. Prima Rasa Bakery

Prima Rasa terkenal dengan bika ambon Bandung yang lembut dan manis. Kue ini sering jadi pilihan untuk oleh-oleh khas Bandung.

Alamat dan Jam Buka

Jl. Kemuning No. 10, Bandung. Buka pukul 06.00-21.00 WIB.

Harga

mulai dari Rp80.000 per loyang.

Tips Memilih Bika Ambon Bandung

Untuk mendapatkan bika ambon Bandung terbaik, perhatikan beberapa hal berikut:

Kualitas Bahan: Pilih bika ambon yang menggunakan bahan segar seperti santan dan telur berkualitas.

Pilih bika ambon yang menggunakan bahan segar seperti santan dan telur berkualitas. Tekstur: Bika ambon yang baik memiliki tekstur berongga, lembut, dan sedikit kenyal.

Bika ambon yang baik memiliki tekstur berongga, lembut, dan sedikit kenyal. Rasa: Pastikan rasa manisnya pas, tidak terlalu dominan, dan ada aroma khas pandan atau vanila.

Pastikan rasa manisnya pas, tidak terlalu dominan, dan ada aroma khas pandan atau vanila. Kemasan: Pilih yang dikemas rapi untuk menjaga kesegaran, terutama jika untuk oleh-oleh.

Kesimpulan

Bandung punya banyak pilihan bika ambon terenak yang bisa kamu coba, mulai dari Zulaikha hingga Prima Rasa. Setiap toko menawarkan cita rasa unik, dari tradisional hingga modern.