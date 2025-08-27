10 Tempat Rekomendasi Bika Ambon Bandung Terlezat 2025

Headline
IKA ambon adalah kue tradisional dengan tekstur lembut dan rasa manis yang khas. Meski berasal dari Medan, bika ambon kini jadi favorit di Bandung. Kota ini punya banyak toko yang menawarkan bika ambon Bandung dengan cita rasa otentik dan variasi modern. Berikut adalah 10 tempat rekomendasi untuk menikmati bika ambon terenak di Bandung yang wajib kamu coba!
Zulaikha terkenal dengan bika ambon Bandung yang punya tekstur berongga dan rasa manis yang pas. Kue ini dibuat dengan resep tradisional, menggunakan bahan berkualitas seperti air nira murni. Cocok untuk oleh-oleh!
Jl. Buah Batu No. 123, Bandung. Buka setiap hari pukul 08.00-20.00 WIB.
mulai dari Rp75.000 per loyang.
Meranti menawarkan bika ambon Bandung dengan variasi rasa seperti pandan dan cokelat. Teksturnya lembut dan wangi, membuatnya jadi pilihan favorit wisatawan.
Jl. Riau No. 45, Bandung. Buka pukul 09.00-19.00 WIB.
mulai dari Rp80.000 per loyang.
Larizo menghadirkan bika ambon Bandung dengan rasa otentik dan kemasan menarik. Varian original dan keju mereka sangat laris!
Jl. Dago No. 67, Bandung. Buka pukul 07.00-21.00 WIB.
mulai dari Rp70.000 per loyang.
Holland Bakery punya bika ambon Bandung dengan tekstur empuk dan rasa yang manis. Cocok untuk kamu yang suka kue dengan harga terjangkau.
Jl. Merdeka No. 12, Bandung. Buka pukul 06.00-20.00 WIB.
mulai dari Rp65.000 per loyang.
Toko ini dikenal dengan bika ambon Bandung yang lembut dan aroma pandan yang kuat. Pilihan rasa cokelatnya juga wajib dicoba!
Jl. Setiabudi No. 89, Bandung. Buka pukul 08.00-19.00 WIB.
mulai dari Rp85.000 per loyang.
Sari Rasa menawarkan bika ambon Bandung dengan tekstur kenyal dan rasa yang autentik. Cocok untuk dinikmati bersama keluarga.
Jl. Cihampelas No. 34, Bandung. Buka pukul 07.00-20.00 WIB.
mulai dari Rp70.000 per loyang.
Deli menghadirkan bika ambon Bandung dengan variasi rasa modern seperti stroberi dan keju. Rasanya manis dan teksturnya lembut.
Jl. Braga No. 56, Bandung. Buka pukul 09.00-18.00 WIB.
mulai dari Rp80.000 per loyang.
Selain brownies, Amanda juga punya bika ambon Bandung yang lezat. Varian pandan dan original mereka sangat populer.
Jl. Sukajadi No. 78, Bandung. Buka pukul 08.00-20.00 WIB.
mulai dari Rp75.000 per loyang.
Citra menawarkan bika ambon Bandung dengan rasa tradisional yang kaya akan santan. Teksturnya empuk dan cocok untuk camilan.
Jl. Pasir Kaliki No. 23, Bandung. Buka pukul 07.00-19.00 WIB.
mulai dari Rp70.000 per loyang.
Prima Rasa terkenal dengan bika ambon Bandung yang lembut dan manis. Kue ini sering jadi pilihan untuk oleh-oleh khas Bandung.
Jl. Kemuning No. 10, Bandung. Buka pukul 06.00-21.00 WIB.
mulai dari Rp80.000 per loyang.
Untuk mendapatkan bika ambon Bandung terbaik, perhatikan beberapa hal berikut:
Bandung punya banyak pilihan bika ambon terenak yang bisa kamu coba, mulai dari Zulaikha hingga Prima Rasa. Setiap toko menawarkan cita rasa unik, dari tradisional hingga modern.
