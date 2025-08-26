15 Tempat Sarapan Salatiga Terbaik yang Wajib Dicoba!

Headline
PAGI di Salatiga selalu istimewa dengan udara sejuk dan kuliner lezat. Mencari tempat sarapan Salatiga yang enak dan terjangkau? Berikut 15 rekomendasi tempat sarapan terbaik yang menawarkan cita rasa khas, dari warung legendaris hingga kafe modern. Cocok untuk memulai hari Anda dengan penuh energi!
Salatiga dikenal dengan suasana tenang dan udara segar, menjadikannya tempat ideal untuk menikmati sarapan Salatiga. Dari sambal tumpang hingga soto khas, kota ini punya banyak pilihan kuliner pagi yang menggugah selera. Warung-warung tradisional dan kafe kekinian siap memanjakan lidah Anda.
Soto Ayam Esto adalah ikon kuliner sarapan Salatiga sejak 1953. Kuah bening dengan ayam kampung lembut membuatnya selalu ramai. Lokasi: Jl. Langensuko No.4, Sidorejo. Buka: 06.00-12.00.
Pecel legendaris sejak 1970-an ini terkenal dengan sambal kacang legit dan telur onclang. Lokasi: Jl. Sukowati No.397, Kalicacing. Buka: 06.00-14.00, kecuali Minggu.
Nikmati sambal tumpang koyor di rumah tradisional Jawa. Datang sebelum pukul 08.00 agar tidak kehabisan! Lokasi: Jl. Nakula Sadewa III No.13, Dukuh.
Suasana joglo klasik dengan nasi liwet dan sayur asem. Cocok untuk pecinta masakan Jawa. Lokasi: Jl. Mawar No.5b, Sidorejo Lor. Buka: 09.00-21.00.
Bakpao lembut dengan isian ayam, coklat, atau kacang hijau, cocok untuk sarapan Salatiga ringan. Lokasi: Jl. Sukowati No.5, Kalicacing. Buka: 08.00-22.00.
Minuman susu segar panas dengan varian rasa, disajikan dengan camilan ringan. Lokasi: Kompleks Atrium, Kalicacing. Buka pagi hari.
Sambal tumpang dengan lauk beragam seperti empal dan babat. Cocok untuk penyuka rasa manis. Lokasi: Sidomukti. Buka pagi hingga siang.
Menyajikan pecel, gudeg, dan oseng-oseng khas Jawa. Lokasi: Jl. Langenrejo No.6, Tingkir. Buka: 07.00-14.00.
Soto Semarangan dengan kuah bening dan sate pendamping. Lokasi: Gendongan, Tingkir. Buka pagi hingga siang.
Warung 24 jam dengan nasi goreng, ayam gongso, dan camilan seperti medoan. Lokasi: Jl. Merbabu, Gang 1 No.3, Kalicacing.
Singkong goreng dengan taburan keju, cocok untuk sarapan Salatiga cepat. Lokasi: Jl. Argowiyoto No.8A, Ledok. Buka: 07.00-20.00.
Gudeg, koyor, dan opor ayam untuk sarapan berat. Lokasi: Jl. Pungkursari No.26, Sidorejo. Buka: 06.00-14.00.
Kuliner khas Salatiga dengan jeroan dan tahu tempe. Lokasi: Jl. Taman Pahlawan No.52, Tingkir. Buka pagi hari.
Wedang ronde hangat dengan kacang presto, cocok untuk pagi dingin. Lokasi: Jl. Jenderal Sudirman No.9. Buka malam, tetapi tersedia pagi di akhir pekan.
Kafe modern dengan menu sarapan sehat dan porsi besar. Lokasi: Jl. Soekarno Hatta No.113, Cebongan. Buka: 08.00-20.00.
Untuk pengalaman terbaik, datanglah pagi karena beberapa warung cepat habis. Jangan lupa coba kuliner legendaris seperti sambal tumpang atau soto untuk merasakan cita rasa khas Salatiga. Jika ingin suasana modern, kafe seperti Teak Tree Eatery adalah pilihan tepat.
Sarapan Salatiga menawarkan pengalaman kuliner yang beragam, dari warung tradisional hingga kafe kekinian. Dengan 15 rekomendasi ini, Anda bisa menikmati pagi yang lezat dan penuh energi. (Z-10)
