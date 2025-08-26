15 Tempat Sarapan Salatiga Terbaik yang Wajib Dicoba!

Ide sarapan di Salatiga.(Dok. TelusuRi)

PAGI di Salatiga selalu istimewa dengan udara sejuk dan kuliner lezat. Mencari tempat sarapan Salatiga yang enak dan terjangkau? Berikut 15 rekomendasi tempat sarapan terbaik yang menawarkan cita rasa khas, dari warung legendaris hingga kafe modern. Cocok untuk memulai hari Anda dengan penuh energi!

Kenapa Sarapan di Salatiga Begitu Istimewa?

Salatiga dikenal dengan suasana tenang dan udara segar, menjadikannya tempat ideal untuk menikmati sarapan Salatiga. Dari sambal tumpang hingga soto khas, kota ini punya banyak pilihan kuliner pagi yang menggugah selera. Warung-warung tradisional dan kafe kekinian siap memanjakan lidah Anda.

Rekomendasi Tempat Sarapan Salatiga

1. Soto Ayam Esto

Soto Ayam Esto adalah ikon kuliner sarapan Salatiga sejak 1953. Kuah bening dengan ayam kampung lembut membuatnya selalu ramai. Lokasi: Jl. Langensuko No.4, Sidorejo. Buka: 06.00-12.00.

2. Pecel Madya Mbah Mul

Pecel legendaris sejak 1970-an ini terkenal dengan sambal kacang legit dan telur onclang. Lokasi: Jl. Sukowati No.397, Kalicacing. Buka: 06.00-14.00, kecuali Minggu.

3. Tumpang Koyor Mbah Rakinem

Nikmati sambal tumpang koyor di rumah tradisional Jawa. Datang sebelum pukul 08.00 agar tidak kehabisan! Lokasi: Jl. Nakula Sadewa III No.13, Dukuh.

4. Waroeng Joglo Bu Rini

Suasana joglo klasik dengan nasi liwet dan sayur asem. Cocok untuk pecinta masakan Jawa. Lokasi: Jl. Mawar No.5b, Sidorejo Lor. Buka: 09.00-21.00.

5. Bak-Pau Luber

Bakpao lembut dengan isian ayam, coklat, atau kacang hijau, cocok untuk sarapan Salatiga ringan. Lokasi: Jl. Sukowati No.5, Kalicacing. Buka: 08.00-22.00.

6. Susu Segar Damai

Minuman susu segar panas dengan varian rasa, disajikan dengan camilan ringan. Lokasi: Kompleks Atrium, Kalicacing. Buka pagi hari.

7. Sambal Tumpang Mbah Sabar

Sambal tumpang dengan lauk beragam seperti empal dan babat. Cocok untuk penyuka rasa manis. Lokasi: Sidomukti. Buka pagi hingga siang.

8. Lawuh Ndeso Gendongan

Menyajikan pecel, gudeg, dan oseng-oseng khas Jawa. Lokasi: Jl. Langenrejo No.6, Tingkir. Buka: 07.00-14.00.

9. Soto Ayam Pak Kempung

Soto Semarangan dengan kuah bening dan sate pendamping. Lokasi: Gendongan, Tingkir. Buka pagi hingga siang.

10. Godhong Pring

Warung 24 jam dengan nasi goreng, ayam gongso, dan camilan seperti medoan. Lokasi: Jl. Merbabu, Gang 1 No.3, Kalicacing.

11. Singkong Keju D-9

Singkong goreng dengan taburan keju, cocok untuk sarapan Salatiga cepat. Lokasi: Jl. Argowiyoto No.8A, Ledok. Buka: 07.00-20.00.

12. Warung Makan AAN

Gudeg, koyor, dan opor ayam untuk sarapan berat. Lokasi: Jl. Pungkursari No.26, Sidorejo. Buka: 06.00-14.00.

13. Tumpang Koyor 52

Kuliner khas Salatiga dengan jeroan dan tahu tempe. Lokasi: Jl. Taman Pahlawan No.52, Tingkir. Buka pagi hari.

14. Ronde Jago

Wedang ronde hangat dengan kacang presto, cocok untuk pagi dingin. Lokasi: Jl. Jenderal Sudirman No.9. Buka malam, tetapi tersedia pagi di akhir pekan.

15. Teak Tree Eatery & Living

Kafe modern dengan menu sarapan sehat dan porsi besar. Lokasi: Jl. Soekarno Hatta No.113, Cebongan. Buka: 08.00-20.00.

Tips Menikmati Sarapan Salatiga

Untuk pengalaman terbaik, datanglah pagi karena beberapa warung cepat habis. Jangan lupa coba kuliner legendaris seperti sambal tumpang atau soto untuk merasakan cita rasa khas Salatiga. Jika ingin suasana modern, kafe seperti Teak Tree Eatery adalah pilihan tepat.

Kesimpulan

Sarapan Salatiga menawarkan pengalaman kuliner yang beragam, dari warung tradisional hingga kafe kekinian. Dengan 15 rekomendasi ini, Anda bisa menikmati pagi yang lezat dan penuh energi. (Z-10)