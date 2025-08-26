Dukung Mood Wellness Gen Z Lewat Asupan Bernutrisi

BrookFarm Almond Run yang digelar pada Minggu (24/8) di area Car Free Day Jakarta diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta dari berbagai kalangan.(Dok. Diamond Food Indonesia)

GEN Z di Indonesia kini mencari asupan lengkap yang tak hanya nikmat, tetapi juga mendukung kesehatan dan keseimbangan hidup mereka. Dengan 72% Gen Z yang mengutamakan mood wellness atau keseimbangan hati dan pikiran melalui asupan harian, mereka pun semakin terbuka pada alternatif bernutrisi, seperti plant-based milk terutama susu almond.

Menjawab kebutuhan tersebut, BrookFarm menghadirkan empat varian Susu Almond premium dari almond California pilihan yakni original, dark chocolate, matcha, dan salted caramel, yang hadir dengan nutrisi lengkap untuk mendukung mood, aktivitas, dan gaya hidup sehat, sekaligus menawarkan rasa kekinian yang menyenangkan.

Seiring makin populer tren gaya hidup sehat, Gen Z semakin sadar akan pemilihan asupan harian yang bernutrisi melalui konsumsi plant-based milk seperti almond, oat, dan soy. Di antara berbagai pilihan tersebut, susu almond menarik perhatian konsumen Indonesia karena kombinasi manfaatnya, mulai dari omega-3 untuk fungsi kognitif, vitamin E sebagai antioksidan bagi kulit, hingga kalori dan karbohidrat yang lebih rendah dibanding pilihan susu nabati lainnya, membuatnya menjadi salah satu pilihan terbaik untuk gaya hidup sehat.

Philip Chen, President Director Diamond Food Indonesia, produsen BrookFarm, menyatakan, "Kami melihat semakin banyak anak muda Indonesia yang tidak hanya peduli pada kesehatan, tetapi juga mencari asupan yang memberi energi positif bagi pikiran dan perasaan. Hidup sehat kini dipandang sebagai bagian dari cara mereka mengekspresikan diri, sekaligus menjaga keseimbangan di tengah rutinitas yang serba cepat."

"Melalui BrookFarm Almond, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar susu nabati, melainkan teman gaya hidup yang mendukung produktivitas, membantu menjaga kebugaran tubuh dan pikiran, serta tetap memanjakan rasa dengan kualitas premium. Dengan begitu, konsumen bisa menikmati manfaat kesehatan tanpa harus mengorbankan kenikmatan dalam keseharian mereka," imbuh Philip.

Terbuat dari almond California pilihan, BrookFarm Almond menghadirkan nutrisi lengkap dengan keunggulan kaya akan kalsium, fiber, bebas kolesterol, bebas lemak jenuh, rendah gula, dan rendah kalori. Hadir dalam kemasan praktis 200ml, BrookFarm Almond menghadirkan empat varian rasa favorit generasi muda yaitu original, dark chocolate, matcha, dan salted caramel yang memungkinkan konsumen menikmati variasi sesuai selera dan suasana hati.

Setiap kemasan mengandung Vitamin D untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, Vitamin E sebagai antioksidan alami yang baik untuk kesehatan kulit, serta B Complex untuk metabolisme energi optimal. Kemasan yang compact ini dirancang untuk menemani berbagai aktivitas, mulai dari sarapan sehat sebelum beraktivitas, pendamping olahraga, hingga pilihan konsumsi guilt-free di sela rutinitas harian.

Sebagai wujud komitmen nyata dalam mendukung gaya hidup sehat, BrookFarm juga aktif menggelar berbagai kegiatan komunitas yang melibatkan konsumen secara langsung.

"Kami percaya bahwa gaya hidup sehat bukan hanya soal produk yang dikonsumsi, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani aktivitas sehari-hari. BrookFarm Almond dihadirkan untuk menjadi daily companion yang benar-benar mendampingi generasi muda dalam menjalani hari-hari produktif mereka. Melalui berbagai kegiatan komunitas seperti Almond Run yang baru saja kami lakukan, BrookFarm ingin hadir lebih dekat dengan konsumen dan membuktikan komitmen kami untuk tidak hanya menyediakan produk bernutrisi, tetapi juga menjadi bagian aktif dari perjalanan wellness mereka. Ke depannya, kami akan terus menghadirkan aktivitas-aktivitas yang menginspirasi dan mendukung gaya hidup sehat di Indonesia," tambah Philip.

BrookFarm Almond Run yang digelar pada Minggu (24/8) di area Car Free Day Jakarta diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta dari berbagai kalangan. Para peserta berkesempatan mencoba langsung keempat varian BrookFarm Almond dengan mayoritas memberikan feedback positif terhadap rasa dan tekstur produk. Acara ini membuktikan bahwa BrookFarm Almond tidak hanya cocok sebagai minuman sehari-hari, tetapi juga sebagai pendamping aktivitas olahraga yang sehat dan bernutrisi.



BrookFarm Almond kini tersedia di supermarket dan e-commerce dengan harga Rp9.500 per kemasan 200ml. Produk ini hadir sebagai pilihan premium terjangkau untuk konsumen yang peduli kesehatan dan mengutamakan kualitas serta kepraktisan dalam pilihan nutrisi harian mereka. (E-1)