10 Resep Soto Ayam Lamongan Lezat, Mudah Dibuat, dan Otentik!

SOTO ayam Lamongan adalah hidangan khas Jawa Timur yang terkenal dengan kuah kaldu ayamnya yang gurih, rempah-rempah yang kaya, dan taburan koya yang bikin nagih. Cocok untuk makan siang atau malam bersama keluarga! Di artikel ini, kami sajikan 10 resep soto ayam Lamongan yang mudah diikuti, mulai dari versi tradisional hingga variasi modern yang tetap mempertahankan cita rasa otentik. Yuk, simak resep-resep berikut!

1. Soto Ayam Lamongan Klasik

Resep ini adalah versi asli soto ayam Lamongan yang menggunakan koya sebagai pelengkap. Rasanya gurih dan cocok untuk pemula.

Bahan-bahan:

500 gram ayam kampung, potong menjadi 4 bagian

2 liter air

3 lembar daun salam

2 batang serai, memarkan

2 cm lengkuas, memarkan

1 sdm garam

1 sdt gula pasir

Bumbu halus: 5 bawang merah, 3 bawang putih, 2 cm kunyit, 1 cm jahe, 4 kemiri, 1 sdt ketumbar

Pelengkap: koya (bubuk dari kerupuk udang dan bawang putih), telur rebus, kol, tauge, daun bawang, seledri, jeruk nipis

Cara Membuat:

Rebus ayam dengan air hingga empuk, buang busa yang mengapung. Tumis bumbu halus, daun salam, serai, dan lengkuas hingga harum. Masukkan bumbu tumis ke dalam rebusan ayam, tambahkan garam dan gula. Masak hingga bumbu meresap. Angkat ayam, suwir-suwir dagingnya. Sajikan kuah soto dengan suwiran ayam, pelengkap, dan taburi koya.

2. Soto Ayam Lamongan Tanpa Koya

Untuk yang ingin versi lebih ringan, resep ini tetap lezat meski tanpa koya. Cocok untuk diet rendah lemak!

Bahan-bahan:

400 gram dada ayam tanpa kulit

1,5 liter air

2 lembar daun jeruk

1 batang serai, memarkan

Bumbu halus: 4 bawang merah, 2 bawang putih, 1 cm kunyit, 1 sdt ketumbar

Pelengkap: tauge, kol, daun bawang, bawang goreng, jeruk nipis

Cara Membuat:

Rebus ayam hingga empuk, sisihkan air kaldu. Tumis bumbu halus, daun jeruk, dan serai hingga wangi. Campur bumbu tumis ke dalam kaldu, masak hingga mendidih. Suwir ayam, sajikan dengan pelengkap dan kuah panas.

3. Soto Ayam Lamongan Pedas

Pecinta pedas wajib coba resep ini! Tambahan cabai rawit membuat soto ayam Lamongan ini semakin menggugah selera.

Bahan-bahan:

500 gram ayam, potong kecil

10 cabai rawit merah (sesuai selera)

2 liter air

Bumbu halus: 5 bawang merah, 3 bawang putih, 2 cm kunyit, 3 kemiri, 1 sdt merica

Pelengkap: koya, kol, tauge, sambal, jeruk nipis

Cara Membuat:

Rebus ayam hingga empuk, ambil kaldunya. Tumis bumbu halus dan cabai rawit hingga harum. Masukkan ke kaldu, masak hingga mendidih. Sajikan dengan suwiran ayam, pelengkap, dan koya.

4. Soto Ayam Lamongan Praktis

Resep ini cocok untuk yang sibuk. Hanya butuh waktu 30 menit untuk membuat soto ayam Lamongan yang lezat!

Bahan-bahan:

300 gram ayam fillet

1 liter air

1 bungkus bumbu soto instan

2 lembar daun salam

Pelengkap: tauge, kol, bawang goreng, seledri

Cara Membuat:

Rebus ayam hingga empuk, suwir-suwir. Tumis bumbu instan dan daun salam, masukkan ke air kaldu. Masak hingga mendidih, sajikan dengan pelengkap.

5. Soto Ayam Lamongan dengan Susu

Varian modern ini menambahkan susu untuk kuah yang lebih creamy. Cocok untuk anak-anak!

Bahan-bahan:

400 gram ayam

200 ml susu cair

1,5 liter air

Bumbu halus: 4 bawang merah, 2 bawang putih, 1 cm kunyit

Pelengkap: tauge, kol, telur rebus, koya

Cara Membuat:

Rebus ayam, ambil kaldunya. Tumis bumbu halus, masukkan ke kaldu bersama susu cair. Masak hingga mendidih, sajikan dengan pelengkap.

6. Soto Ayam Lamongan Vegetarian

Resep ini menggunakan tahu dan tempe sebagai pengganti ayam, tetap dengan cita rasa soto Lamongan!

Bahan-bahan:

200 gram tahu, potong dadu

200 gram tempe, potong dadu

1,5 liter air

Bumbu halus: 4 bawang merah, 2 bawang putih, 1 cm kunyit, 1 sdt ketumbar

Pelengkap: tauge, kol, bawang goreng

Cara Membuat:

Rebus air dengan bumbu halus hingga harum. Tambahkan tahu dan tempe, masak hingga bumbu meresap. Sajikan dengan pelengkap.

7. Soto Ayam Lamongan dengan Telur Asin

Tambahan telur asin memberikan rasa gurih yang unik pada soto ayam Lamongan ini.

Bahan-bahan:

500 gram ayam

2 butir telur asin, belah dua

2 liter air

Bumbu halus: 5 bawang merah, 3 bawang putih, 2 cm kunyit

Pelengkap: koya, tauge, kol, jeruk nipis

Cara Membuat:

Rebus ayam hingga empuk, ambil kaldunya. Tumis bumbu halus, masukkan ke kaldu. Sajikan dengan suwiran ayam, telur asin, dan pelengkap.

8. Soto Ayam Lamongan Bakar

Ayam dibakar terlebih dahulu untuk memberikan aroma smokey yang khas.

Bahan-bahan:

500 gram ayam, bakar sebentar

2 liter air

Bumbu halus: 5 bawang merah, 3 bawang putih, 2 cm kunyit

Pelengkap: koya, tauge, kol, bawang goreng

Cara Membuat:

Rebus ayam bakar hingga empuk, ambil kaldunya. Tumis bumbu halus, masukkan ke kaldu. Sajikan dengan suwiran ayam dan pelengkap.

9. Soto Ayam Lamongan dengan Santan

Kuah santan membuat soto ini lebih kental dan gurih, cocok untuk pecinta rasa creamy.

Bahan-bahan:

500 gram ayam

200 ml santan kental

1,5 liter air

Bumbu halus: 4 bawang merah, 2 bawang putih, 2 cm kunyit

Pelengkap: tauge, kol, koya, jeruk nipis

Cara Membuat:

Rebus ayam, ambil kaldunya. Tumis bumbu halus, masukkan ke kaldu bersama santan. Masak hingga mendidih, sajikan dengan pelengkap.

10. Soto Ayam Lamongan Instan

Resep super cepat menggunakan bumbu instan, cocok untuk pemula atau yang ingin praktis.

Bahan-bahan:

300 gram ayam

1 bungkus bumbu soto instan

1 liter air

Pelengkap: tauge, kol, bawang goreng, koya

Cara Membuat:

Rebus ayam hingga empuk, suwir-suwir. Masak bumbu instan dengan air kaldu hingga mendidih. Sajikan dengan suwiran ayam dan pelengkap.

Tips Membuat Soto Ayam Lamongan yang Sempurna

Gunakan ayam kampung untuk kaldu yang lebih gurih.

Jangan lupa koya untuk cita rasa otentik soto ayam Lamongan.

Sajikan dengan sambal dan jeruk nipis untuk rasa yang lebih segar.

Rebus kaldu dengan api kecil agar bumbu meresap sempurna.

Kesimpulan

Dengan 10 resep soto ayam Lamongan di atas, kamu bisa memilih variasi yang sesuai selera, mulai dari yang klasik hingga modern. Semua resep ini mudah dibuat dan menggunakan bahan yang gampang ditemukan. Yuk, coba buat soto ayam Lamongan di rumah dan nikmati kelezatannya bersama keluarga! (P-4)