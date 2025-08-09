10 Resep Soto Ayam Lamongan Lezat, Mudah Dibuat, dan Otentik!
Akmal Fauzi
09/8/2025 22:51
SOTO ayam Lamongan adalah hidangan khas Jawa Timur yang terkenal dengan kuah kaldu ayamnya yang gurih, rempah-rempah yang kaya, dan taburan koya yang bikin nagih. Cocok untuk makan siang atau malam bersama keluarga! Di artikel ini, kami sajikan 10 resep soto ayam Lamongan yang mudah diikuti, mulai dari versi tradisional hingga variasi modern yang tetap mempertahankan cita rasa otentik. Yuk, simak resep-resep berikut!
1. Soto Ayam Lamongan Klasik
Resep ini adalah versi asli soto ayam Lamongan yang menggunakan koya sebagai pelengkap. Rasanya gurih dan cocok untuk pemula.
Bahan-bahan:
500 gram ayam kampung, potong menjadi 4 bagian
2 liter air
3 lembar daun salam
2 batang serai, memarkan
2 cm lengkuas, memarkan
1 sdm garam
1 sdt gula pasir
Bumbu halus: 5 bawang merah, 3 bawang putih, 2 cm kunyit, 1 cm jahe, 4 kemiri, 1 sdt ketumbar
Pelengkap: koya (bubuk dari kerupuk udang dan bawang putih), telur rebus, kol, tauge, daun bawang, seledri, jeruk nipis
Cara Membuat:
Rebus ayam dengan air hingga empuk, buang busa yang mengapung.
Tumis bumbu halus, daun salam, serai, dan lengkuas hingga harum.
Masukkan bumbu tumis ke dalam rebusan ayam, tambahkan garam dan gula. Masak hingga bumbu meresap.
Angkat ayam, suwir-suwir dagingnya.
Sajikan kuah soto dengan suwiran ayam, pelengkap, dan taburi koya.
2. Soto Ayam Lamongan Tanpa Koya
Untuk yang ingin versi lebih ringan, resep ini tetap lezat meski tanpa koya. Cocok untuk diet rendah lemak!
Tumis bumbu halus, masukkan ke kaldu bersama santan.
Masak hingga mendidih, sajikan dengan pelengkap.
10. Soto Ayam Lamongan Instan
Resep super cepat menggunakan bumbu instan, cocok untuk pemula atau yang ingin praktis.
Bahan-bahan:
300 gram ayam
1 bungkus bumbu soto instan
1 liter air
Pelengkap: tauge, kol, bawang goreng, koya
Cara Membuat:
Rebus ayam hingga empuk, suwir-suwir.
Masak bumbu instan dengan air kaldu hingga mendidih.
Sajikan dengan suwiran ayam dan pelengkap.
Tips Membuat Soto Ayam Lamongan yang Sempurna
Gunakan ayam kampung untuk kaldu yang lebih gurih.
Jangan lupa koya untuk cita rasa otentik soto ayam Lamongan.
Sajikan dengan sambal dan jeruk nipis untuk rasa yang lebih segar.
Rebus kaldu dengan api kecil agar bumbu meresap sempurna.
Kesimpulan
Dengan 10 resep soto ayam Lamongan di atas, kamu bisa memilih variasi yang sesuai selera, mulai dari yang klasik hingga modern. Semua resep ini mudah dibuat dan menggunakan bahan yang gampang ditemukan. Yuk, coba buat soto ayam Lamongan di rumah dan nikmati kelezatannya bersama keluarga! (P-4)