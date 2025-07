20 Makanan Khas Manado yang Wajib Dicoba

Menu yang diberi nama Ayam Tuturuga ini merupakan salah satu sajian andalan Remboelan. Masakan khas Manado ini diberikan sentuhan khas Remboelan yaitu dengan menambahkan riasan cabai giling di sekeliling ayam dan kentang.(MI/PERMANA)

MANADO, ibu kota Sulawesi Utara, terkenal dengan kuliner yang kaya rempah dan cita rasa pedas. Makanan khas Manado menawarkan keunikan dari hidangan laut hingga kue tradisional yang menggoda. Berikut adalah 20 makanan khas Manado yang wajib kamu coba saat berkunjung ke kota ini.

1. Tinutuan (Bubur Manado)

Tinutuan adalah bubur khas Manado yang sehat dan cocok untuk sarapan. Terbuat dari beras, labu kuning, bayam, kangkung, dan jagung, tinutuan sering disajikan dengan ikan asin atau sambal roa untuk menambah cita rasa.

2. Ayam Rica-Rica

Ayam rica-rica adalah hidangan pedas yang populer di Manado. "Rica" berarti cabai, dan ayam ini dimasak dengan bumbu cabai, bawang, jahe, dan kunyit. Rasanya pedas dan cocok disantap dengan nasi hangat.

3. Cakalang Fufu

Cakalang fufu adalah ikan cakalang yang diasapi dan dijepit dengan bambu. Proses pengasapan memberikan rasa gurih yang khas. Makanan khas Manado ini sering disajikan dengan sambal dabu-dabu.

4. Klappertaart

Klappertaart adalah kue manis pengaruh Belanda, terbuat dari kelapa muda, susu, tepung, dan telur. Teksturnya lembut dan meleleh di mulut, menjadikannya dessert favorit di Manado.

5. Panada

Panada adalah jajanan mirip pastel dengan kulit seperti roti. Isiannya biasanya ikan cakalang yang dibumbui pedas. Makanan khas Manado ini cocok sebagai camilan di pasar tradisional.

6. Sup Brenebon

Sup brenebon adalah sup kacang merah dengan pengaruh Belanda. Ada dua varian: sup kacang merah manis dan sup dengan daging yang gurih. Rempah seperti cengkeh dan pala menambah kelezatan.

7. Ikan Woku Belanga

Ikan woku belanga adalah ikan yang dimasak dengan bumbu pedas-asam dalam belanga tanah liat. Bumbu seperti kunyit, jahe, dan cabai membuat hidangan ini kaya rasa.

8. Gohu

Gohu adalah asinan khas Manado berbahan pepaya mengkal yang diiris tipis. Rasanya asam-pedas, cocok sebagai penyegar di siang hari.

9. Ayam Tuturuga

Ayam tuturuga adalah ayam yang dimasak dengan kuah santan berwarna merah karena campuran cabai dan jeruk nipis. Rasanya asam, pedas, dan gurih.

10. Sambal Roa

Sambal roa terbuat dari ikan roa yang diasapi dan dihaluskan dengan cabai. Sambal ini adalah pelengkap wajib untuk banyak makanan khas Manado.

11. Mie Cakalang

Mie cakalang adalah mie kuah dengan topping ikan cakalang, kubis, dan daun bawang. Sambal roa sering ditambahkan untuk rasa pedas yang khas.

12. Sayur Ganemo

Sayur ganemo adalah hidangan sayuran dengan bumbu khas Manado. Campuran daun melinjo, labu, dan jagung membuatnya segar dan lezat.

13. Ikan Kuah Asam

Ikan kuah asam adalah sup ikan dengan rasa asam-pedas. Bumbu seperti jeruk nipis dan cabai memberikan kesegaran pada hidangan ini.

14. Pampis

Pampis adalah ikan cakalang suwir yang dimasak kering dengan bumbu pedas. Hidangan ini tahan lama dan cocok sebagai lauk.

15. Ikan Tude

Ikan tude adalah ikan bakar atau goreng dengan bumbu sederhana. Rasanya lezat saat disantap dengan sambal dabu-dabu dan nasi hangat.

16. Nasi Jaha

Nasi jaha adalah beras ketan yang dimasak dengan santan dan rempah, lalu dibakar dalam bambu. Teksturnya lengket dan aromanya harum.

17. Perkedel Nike

Perkedel nike adalah perkedel dari ikan nike (mirip teri) yang digoreng pipih. Rasanya gurih dan pedas, cocok sebagai camilan.

18. Lalampa

Lalampa adalah nasi ketan berisi ikan cakalang yang dibakar. Proses pembakaran menambah aroma smoky yang menggugah selera.

19. Cucur Manado

Cucur Manado adalah kue goreng dengan rasa kayu manis. Bentuknya berenda dan nikmat disantap dengan teh atau kopi.

20. Es Brenebon

Es brenebon adalah minuman kacang merah dengan es serut dan susu kental manis. Minuman ini menyegarkan di cuaca panas Manado.

Mengapa Makanan Khas Manado Begitu Istimewa?

Makanan khas Manado terkenal karena penggunaan rempah dan bumbu pedas yang berani. Banyak hidangan memanfaatkan hasil laut seperti ikan cakalang, serta pengaruh budaya Belanda yang terlihat pada klappertaart dan sup brenebon. Kombinasi ini menciptakan cita rasa yang unik dan tak terlupakan.

Tips Menikmati Kuliner Manado

Cobalah makanan khas Manado di warung lokal atau pasar tradisional untuk rasa otentik.

Jika tidak tahan pedas, minta sambal disajikan terpisah.

Jangan lupa bawa pulang cakalang fufu atau sambal roa sebagai oleh-oleh!

Kesimpulan

Dari tinutuan yang sehat hingga klappertaart yang manis, makanan khas Manado menawarkan pengalaman kuliner yang kaya dan beragam. Setiap hidangan mencerminkan budaya dan kekayaan alam Sulawesi Utara. Jadi, saat berkunjung ke Manado, pastikan kamu mencoba 20 kuliner lezat ini!