RI Jadi Pusat Perhatian Estetika Medis Dunia 2025

Ilustrasi(Istimewa )

UNTUK pertama kalinya, Indonesia menjadi panggung bagi sederet rangkaian perawatan kecantikan medis kelas dunia melalui Now You See Pyfaesthetic Summit 2025, seminar ilmiah berskala internasional yang memadukan inovasi, edukasi, dan kolaborasi dalam satu event.



Digelar di The Dome Spark, Jakarta, pada 2 Agustus lalu, acara tersebut menjadi titik temu para dokter dermatologis dan estetika yang antusias untuk mengikuti perkembangan ilmu di dunia estetika. Hal itu menjadi langkah nyata Pyfaesthetic, lini bisnis di bawah PT Pyridam Farma tbk (PYFA), dalam menghadirkan produk dan layanan estetika medis setara standar global.



Di tengah proyeksi pertumbuhan pasar estetika medis global yang diperkirakan menembus US$25,9 miliar pada 2028 (marketsandmarkets), kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, menjadi pusat lonjakan permintaan akan layanan yang aman, efektif, dan inovatif.



Sebagai respons strategis terhadap peluang tersebut, pyfaesthetic hadir dengan rangkaian perawatan terkini yaitu high purity micro spicule + bha untuk perawatan kulit berjerawat, aplikasi hyaluronic acid untuk hidrasi dan pengisian volume wajah, synthetic small extracellular vesicles untuk membantu perawatan kulit regeneratif, serta tanam benang pada wajah dengan placl untuk stimulasi kolagen pada kulit.



Kehadiran portofolio perawatan itu sebagai pilihan bagi para dokter dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.



Dalam sambutannya, Head of Marketing Pyfaesthetic Wila Lesthia Kharisma menegaskan, pihaknya akan terus menghadirkan produk-produk inovatif dengan pemahaman estetika yang berbasis sains.



“Selain menghadirkan teknologi, kami berkomitmen membangun platform pembelajaran guna memajukan industri estetika di seluruh Indonesia," katanya dalam keterangan resmi.



Pihaknya berharap acara itu menjadi ruang bermakna untuk pembelajaran, inspirasi, dan kolaborasi, sehingga dapat terus meningkatkan standar perawatan estetika bagi para profesional dan komunitas.



Pyfaesthetic Summit 2025 dihadiri oleh lebih dari 70 dokter spesialis dermatologi dan estetika, serta menampilkan jajaran pembicara internasional dan nasional terkemuka.



Bagi Pyfaesthetic, inovasi tidak berhenti pada menghadirkan produk-produk unggulan dari berbagai belahan dunia. Lebih dari itu, perusahaan ini meneguhkan perannya sebagai penyedia platform pembelajaran berkelanjutan, yang memungkinkan para dokter indonesia selalu berada di garis depan perkembangan ilmu dan teknologi kecantikan medis. (E-4)