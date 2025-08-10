Arti Couple: Pengertian Lengkap dan Makna di Balik Kata Ini

Ilustrasi(Freepik.com)

PERNAH mendengar kata couple tapi bingung apa artinya? Dalam bahasa Indonesia, arti couple adalah pasangan, biasanya merujuk pada dua orang yang memiliki hubungan romantis atau sangat dekat. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, media sosial, atau bahkan di film dan lagu. Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap apa itu couple, maknanya, serta bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Apa Itu Couple dalam Bahasa Indonesia?

Secara sederhana, arti couple dalam bahasa Indonesia adalah dua orang yang memiliki hubungan spesial, seperti pacar, suami-istri, atau bahkan sahabat yang sangat akrab. Kata ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti "pasangan" atau "berdua". Dalam konteks romantis, couple biasanya merujuk pada pasangan kekasih yang sedang menjalin hubungan cinta.

Misalnya, kamu mungkin pernah mendengar istilah seperti "couple goals" di media sosial. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pasangan yang terlihat serasi, harmonis, atau menginspirasi orang lain. Namun, makna couple tidak selalu romantis; bisa juga merujuk pada dua hal atau benda yang saling melengkapi, seperti sepasang sepatu atau dua item yang dijual bersama.

Makna Lain dari Kata Couple

Selain merujuk pada pasangan manusia, arti couple juga bisa digunakan dalam konteks lain. Berikut beberapa makna tambahan dari kata ini:

Pasangan benda : Dalam bahasa Inggris, couple bisa berarti dua benda yang serasi atau digunakan bersama, seperti "a couple of socks" (sepasang kaus kaki).

: Dalam bahasa Inggris, couple bisa berarti dua benda yang serasi atau digunakan bersama, seperti "a couple of socks" (sepasang kaus kaki). Jumlah kecil : Dalam bahasa Inggris, couple kadang digunakan untuk menyebut "beberapa" atau "dua-tiga", seperti "I’ll be there in a couple of minutes" (Saya akan sampai dalam beberapa menit).

: Dalam bahasa Inggris, couple kadang digunakan untuk menyebut "beberapa" atau "dua-tiga", seperti "I’ll be there in a couple of minutes" (Saya akan sampai dalam beberapa menit). Simbol kebersamaan: Dalam budaya populer, couple sering diasosiasikan dengan kebersamaan, seperti pasangan yang merayakan hari jadi atau melakukan aktivitas bersama.

Namun, di Indonesia, kata couple paling sering digunakan untuk menggambarkan hubungan romantis antara dua orang.

Contoh Penggunaan Kata Couple dalam Kalimat

Agar lebih paham tentang arti couple, berikut beberapa contoh penggunaannya dalam kalimat:

Mereka adalah couple yang selalu kompak dan saling mendukung. Kami membeli couple ring sebagai tanda cinta kami. Film romansa itu bercerita tentang perjalanan cinta sebuah couple muda. Aku suka melihat foto couple goals di Instagram, mereka terlihat bahagia!

Dari contoh-contoh ini, terlihat bahwa kata couple sering digunakan untuk menunjukkan hubungan yang erat dan harmonis, baik dalam konteks romantis maupun kebersamaan secara umum.

Mengapa Istilah Couple Populer di Indonesia?

Kata couple menjadi populer di Indonesia karena pengaruh budaya pop dan media sosial. Banyak anak muda menggunakan istilah ini untuk menggambarkan hubungan mereka, terutama di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. Istilah seperti "couple goals" atau "couple outfit" sering muncul untuk menunjukkan pasangan yang terlihat serasi atau menginspirasi.

Selain itu, budaya K-Pop dan drama Korea juga ikut mempopulerkan istilah ini. Banyak penggemar yang menyebut pasangan favorit mereka dalam drama atau kehidupan nyata sebagai "couple" yang menggemaskan. Hal ini membuat kata couple semakin dikenal dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Tips Menjadi Couple yang Harmonis

Jika kamu sedang menjalin hubungan dan ingin menjadi couple yang harmonis, berikut beberapa tips sederhana:

Saling menghormati : Hormati perbedaan dan pendapat pasanganmu.

: Hormati perbedaan dan pendapat pasanganmu. Komunikasi yang baik : Selalu bicarakan masalah dengan terbuka dan jujur.

: Selalu bicarakan masalah dengan terbuka dan jujur. Berbagi momen bersama : Lakukan aktivitas yang kalian nikmati berdua, seperti menonton film atau jalan-jalan.

: Lakukan aktivitas yang kalian nikmati berdua, seperti menonton film atau jalan-jalan. Dukung satu sama lain: Jadilah pendukung terbesar bagi pasanganmu dalam suka dan duka.

Dengan tips ini, kamu dan pasangan bisa menjadi couple yang tidak hanya serasi, tapi juga bahagia dan langgeng.

Kesimpulan

Jadi, apa arti couple dalam bahasa Indonesia? Couple berarti pasangan, baik dalam konteks romantis seperti kekasih atau suami-istri, maupun dalam konteks lain seperti dua benda yang saling melengkapi. Kata ini sangat populer di kalangan anak muda karena pengaruh media sosial dan budaya pop. Dengan memahami makna dan penggunaan kata couple, kamu bisa lebih mudah menggunakannya dalam percakapan atau menulis konten yang menarik.