Arti Couple: Pengertian Lengkap dan Makna di Balik Kata Ini

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PERNAH mendengar kata couple tapi bingung apa artinya? Dalam bahasa Indonesia, arti couple adalah pasangan, biasanya merujuk pada dua orang yang memiliki hubungan romantis atau sangat dekat. Kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, media sosial, atau bahkan di film dan lagu. Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap apa itu couple, maknanya, serta bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
Secara sederhana, arti couple dalam bahasa Indonesia adalah dua orang yang memiliki hubungan spesial, seperti pacar, suami-istri, atau bahkan sahabat yang sangat akrab. Kata ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti "pasangan" atau "berdua". Dalam konteks romantis, couple biasanya merujuk pada pasangan kekasih yang sedang menjalin hubungan cinta.
Misalnya, kamu mungkin pernah mendengar istilah seperti "couple goals" di media sosial. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pasangan yang terlihat serasi, harmonis, atau menginspirasi orang lain. Namun, makna couple tidak selalu romantis; bisa juga merujuk pada dua hal atau benda yang saling melengkapi, seperti sepasang sepatu atau dua item yang dijual bersama.
Selain merujuk pada pasangan manusia, arti couple juga bisa digunakan dalam konteks lain. Berikut beberapa makna tambahan dari kata ini:
Namun, di Indonesia, kata couple paling sering digunakan untuk menggambarkan hubungan romantis antara dua orang.
Agar lebih paham tentang arti couple, berikut beberapa contoh penggunaannya dalam kalimat:
Dari contoh-contoh ini, terlihat bahwa kata couple sering digunakan untuk menunjukkan hubungan yang erat dan harmonis, baik dalam konteks romantis maupun kebersamaan secara umum.
Kata couple menjadi populer di Indonesia karena pengaruh budaya pop dan media sosial. Banyak anak muda menggunakan istilah ini untuk menggambarkan hubungan mereka, terutama di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. Istilah seperti "couple goals" atau "couple outfit" sering muncul untuk menunjukkan pasangan yang terlihat serasi atau menginspirasi.
Selain itu, budaya K-Pop dan drama Korea juga ikut mempopulerkan istilah ini. Banyak penggemar yang menyebut pasangan favorit mereka dalam drama atau kehidupan nyata sebagai "couple" yang menggemaskan. Hal ini membuat kata couple semakin dikenal dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.
Jika kamu sedang menjalin hubungan dan ingin menjadi couple yang harmonis, berikut beberapa tips sederhana:
Dengan tips ini, kamu dan pasangan bisa menjadi couple yang tidak hanya serasi, tapi juga bahagia dan langgeng.
Jadi, apa arti couple dalam bahasa Indonesia? Couple berarti pasangan, baik dalam konteks romantis seperti kekasih atau suami-istri, maupun dalam konteks lain seperti dua benda yang saling melengkapi. Kata ini sangat populer di kalangan anak muda karena pengaruh media sosial dan budaya pop. Dengan memahami makna dan penggunaan kata couple, kamu bisa lebih mudah menggunakannya dalam percakapan atau menulis konten yang menarik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved