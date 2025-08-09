Beautiful Arti dalam Bahasa Indonesia: Makna & Penggunaan

Headline
APA beautiful arti dalam Bahasa Indonesia? Kata "beautiful" sering kita dengar, baik dalam lagu, film, atau percakapan sehari-hari. Artikel ini akan menjelaskan makna kata "beautiful", sinonimnya, serta cara menggunakannya dengan tepat dalam kalimat. Cocok untuk kamu yang ingin memperkaya kosa kata!
Kata beautiful dalam Bahasa Inggris berarti indah atau cantik dalam Bahasa Indonesia. Kata ini digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang menyenangkan dipandang atau dirasakan, seperti pemandangan, orang, atau bahkan perasaan. Misalnya, ketika kamu melihat matahari terbenam yang memukau, kamu bisa bilang, "It’s so beautiful!" yang artinya "Ini sangat indah!"
Agar tidak monoton, kamu bisa menggunakan sinonim kata beautiful dalam Bahasa Indonesia, seperti:
Dalam Bahasa Inggris, sinonimnya termasuk pretty, lovely, gorgeous, atau stunning. Pemilihan sinonim tergantung pada konteks kalimat.
Berikut beberapa contoh kalimat menggunakan kata beautiful dan artinya dalam Bahasa Indonesia:
Dari contoh di atas, terlihat bahwa beautiful arti bisa diterapkan pada benda, orang, atau konsep abstrak seperti ide.
Memahami beautiful arti membantu kamu berkomunikasi dengan lebih natural, terutama dalam percakapan Bahasa Inggris. Kata ini sering digunakan dalam konteks positif untuk mengapresiasi sesuatu. Dengan mengetahui sinonim dan penggunaannya, kamu bisa membuat kalimat yang lebih bervariasi dan menarik.
Berikut beberapa tips agar penggunaan kata beautiful lebih tepat:
Beautiful arti dalam Bahasa Indonesia adalah indah atau cantik, dengan sinonim seperti elok, mempesona, dan menawan. Kata ini fleksibel dan bisa digunakan untuk orang, benda, atau ide. Dengan memahami makna dan cara penggunaannya, kamu bisa membuat percakapan lebih hidup dan ekspresif.
