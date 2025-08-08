Kamu Mau Punya Merek Kosmetika dan Cari Perusahaan Maklon? Yuk ke Pameran Ini!

IndoBeauty Expo 2025, pameran industri kosmetik dan perawatan diri diselenggarakan 7–9 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta.(MI/Iis Zatnika)

Optimisme para pelaku bisnis kosmetika terlihat dalam ramainya stand perusahaan-perusahaan maklon makeup yang menawarkan layanan, mulai penyusunan komposisi, pengemasan, pelabelan, hingga perizinan. Skala pesanan juga bisa disesuaikan dengan kemampuan para pelaku usaha, begitu pula layanan yang diinginkan.

Perusahaan-perusahaan jasa maklon kosmetika itu, di antaranya PT Mash Moshem Indonesia dan Neo Kosmetika Industri, bisa Jelita temui di IndoBeauty Expo 2025, pameran industri kosmetik dan perawatan diri yang diselenggarakan 7–9 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta.

Pameran yang memasuki tahun ke-15, menampilkan industri-industri maklon kosmetik dalam dan luar negeri, sebagian menyediakan layanan dari hulu ke hilir, namun ada pula yang fokus hanya pada produksi serta pengemasan. Maklon sendiri dalam adalah jasa produksi barang yang merek atau jenamanya bisa disesuaikan dengan order pemesan.

Kemeriahan pameran yang menyasar para pelaku usaha kosmetika, termasuk yang baru merintis ini juga didukung data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait jumlah pelaku usaha kosmetik yang meningkat dari 819 pada 2021 menjadi 913 pada 2022, atau bertumbuh 20,6%. Sementara nilai ekspor pada periode Januari-November 2023 untuk produk kosmetik, wewangian, dan minyak esensial mencapai 770,8 juta dolar AS.

Sementara Statista, lembaga data bisnis global menyatakan pasar kosmetik dasar Indonesia tumbuh sebesar 9,1% per 2023 dengan nilai pendapatan sebesar US$ 2,6477 miliar.

CEO Krista Exhibitions Daud D. Salim, penyelenggara pameran ini menyampaikan pihaknya menghadirkan lebih dari 120 peserta yang mewakili lebih dari 250 jenama industri kosmetik, perawatan diri, dan inovasi kecantikan. Mereka berasal dari Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Thailand, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Jepang, Tiongkok, serta tentunya Indonesia.

Jelita juga bisa ikut acara talkshow bertema regulasi halal dalam sesi "Claim VS Over Claim? Halal 2026?" serta seminar LPPOM MUI bertema "2026 Wajib Halal: Strategi Praktis untuk Industri Kosmetika. Terkait maklon, ada pula talkshow "Maklon Cerdas, Produk Laris."

Di standnya, PT Mash Moshem Indonesia (MMI) atau Moshem, mempromosikan perusahaannya sebagai penyedia jasa maklon kosmetik dengan label privat sejak 2011. Ia menyediakan keperluan produksi seperti desain produk, bahan baku, kemasan, legalitas BPOM, hingga tim marketing. Selain itu, Moshem juga sudah terakreditasi dengan persyaratan sertifikat industri, yaitu Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), BPOM, dan halal.

Lokasi produksinya di Surabaya, Jawa Timur. Sementara, jenis produknya terdiri atas kosmetika wajah, perawatan wajah, tubuh, dan rambut, parfum, produk pria, serta kosmetika bayi.

Pilihan lain buat jelita saat menjajaki maklon di perusahaan lokal, selain Moshem dan Neo Kosmetika Industri, ada pula Serenity Indonesia yang juga ikut pameran ini. (X-8)