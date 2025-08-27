Gaza Darurat Kelaparan: 10 Warga Tewas dalam Sehari, Total jadi 313 orang

Anak-anak di Palestina antre untuk mendapatkan makanan di Nuseirat, Gaza.( Eyad BABA/AFP)

SEJUMLAH sumber medis di Jalur Gaza melaporkan 10 warga Palestina, termasuk dua anak-anak, dilaporkan meninggal dunia dalam sehari akibat kelaparan dan malnutrisi di Jalur Gaza. Angka ini menambah jumlah korban kelaparan menjadi 313 orang sejak krisis berlangsung, dengan 119 di antaranya adalah anak-anak.

Situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk akibat blokade Israel yang menutup akses pangan dan pasokan medis. Penutupan seluruh penyeberangan ke Gaza sejak 2 Maret 2025 membuat bantuan kemanusiaan tertahan, mempercepat penyebaran kelaparan di wilayah tersebut.

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan kasus malnutrisi pada anak usia di bawah lima tahun meningkat dua kali lipat sepanjang Maret hingga Juni. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut hampir satu dari lima balita di Kota Gaza kini mengalami malnutrisi parah.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel sebagai kekuatan pendudukan dituding melancarkan genosida di Jalur Gaza. Tindakan itu mencakup pembunuhan massal, kelaparan, penghancuran, hingga pengungsian paksa, meski dunia internasional dan Mahkamah Internasional telah mendesak agar kekerasan segera dihentikan. (Wafa/Ant/P-4)