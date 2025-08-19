Headline
Setnov Bebas Jadi Preseden Buruk

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.

Daftar Lengkap 48 Negara di Benua Asia Beserta Ibu Kotanya [Terbaru 2025]

Thalatie K Yani
19/8/2025 07:12
Daftar Lengkap 48 Negara di Benua Asia Beserta Ibu Kotanya [Terbaru 2025]
Ilustrasi(Pinterest)

Benua Asia adalah benua terbesar di dunia, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Di benua ini, terdapat 48 negara Asia yang diakui secara internasional. Setiap negara memiliki ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan penting lainnya. Dalam artikel ini, kami sajikan daftar lengkap negara di Asia beserta ibu kotanya, disusun secara alfabetis agar mudah dipahami, terutama untuk pelajar tingkat SMP.

Mengapa Mengenal Negara Asia Penting?

Mengenal negara Asia dan ibu kotanya membantu kita memahami keragaman budaya, sejarah, dan geografi di benua ini. Asia memiliki negara-negara dengan ekonomi kuat seperti Tiongkok dan Jepang, serta destinasi wisata populer seperti Indonesia dan Thailand. Informasi ini juga berguna untuk pelajaran geografi, kuis, atau bahkan saat merencanakan perjalanan.

Daftar Negara di Benua Asia dan Ibu Kotanya

Berikut adalah daftar lengkap 48 negara di Asia beserta ibu kotanya, diurutkan berdasarkan abjad untuk memudahkan pencarian:

  1. Afghanistan - Kabul
  2. Arab Saudi - Riyadh
  3. Armenia - Yerevan
  4. Azerbaijan - Baku
  5. Bahrain - Manama
  6. Bangladesh - Dhaka
  7. Bhutan - Thimphu
  8. Brunei Darussalam - Bandar Seri Begawan
  9. Filipina - Manila
  10. Georgia - Tbilisi
  11. Hong Kong - Hong Kong (Wilayah Administratif Khusus Tiongkok)
  12. India - New Delhi
  13. Indonesia - Jakarta
  14. Irak - Bagdad
  15. Iran - Teheran
  16. Israel - Yerusalem
  17. Jepang - Tokyo
  18. Kamboja - Phnom Penh
  19. Kazakhstan - Nur-Sultan
  20. Kirgistan - Bishkek
  21. Korea Selatan - Seoul
  22. Korea Utara - Pyongyang
  23. Kuwait - Kota Kuwait
  24. Laos - Vientiane
  25. Lebanon - Beirut
  26. Makau - Makau (Wilayah Administratif Khusus Tiongkok)
  27. Malaysia - Kuala Lumpur
  28. Maldiva - Malé
  29. Mongolia - Ulaanbaatar
  30. Myanmar - Naypyidaw
  31. Nepal - Kathmandu
  32. Oman - Muscat
  33. Pakistan - Islamabad
  34. Palestina - Ramallah
  35. Qatar - Doha
  36. Rusia - Moskwa (bagian Asia)
  37. Singapura - Singapura
  38. Sri Lanka - Colombo
  39. Suriah - Damaskus
  40. Taiwan - Taipei
  41. Tajikistan - Dushanbe
  42. Thailand - Bangkok
  43. Timor Leste - Dili
  44. Tiongkok - Beijing
  45. Turki - Ankara (bagian Asia)
  46. Turkmenistan - Ashgabat
  47. Uni Emirat Arab - Abu Dhabi
  48. Uzbekistan - Tashkent
  49. Vietnam - Hanoi
  50. Yaman - Sana'a

Catatan Penting tentang Negara Asia

Beberapa negara seperti Rusia dan Turki memiliki wilayah yang terletak di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Dalam daftar ini, kami hanya memasukkan ibu kota yang relevan dengan bagian Asia. Selain itu, Hong Kong dan Makau adalah wilayah administratif khusus milik Tiongkok, tetapi sering dianggap terpisah dalam konteks geografi karena otonomi mereka.

Fakta Menarik tentang Benua Asia

  • Asia adalah benua terbesar dengan luas sekitar 44,58 juta km².
  • Negara terbesar di Asia adalah Tiongkok, sementara negara terkecil adalah Maldiva.
  • Asia memiliki populasi lebih dari 4,6 miliar jiwa, hampir 60% dari populasi dunia.
  • Ibu kota seperti Tokyo dan Jakarta termasuk kota terpadat di dunia.

Kesimpulan

Daftar negara Asia beserta ibu kotanya di atas memberikan gambaran lengkap tentang keberagaman benua ini. Dengan memahami nama-nama negara dan ibu kotanya, kamu bisa lebih mudah belajar geografi atau merencanakan petualangan ke destinasi Asia.



Editor : Thalatie Yani
