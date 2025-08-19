Daftar Lengkap 48 Negara di Benua Asia Beserta Ibu Kotanya [Terbaru 2025]

Ilustrasi(Pinterest)

Benua Asia adalah benua terbesar di dunia, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Di benua ini, terdapat 48 negara Asia yang diakui secara internasional. Setiap negara memiliki ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan penting lainnya. Dalam artikel ini, kami sajikan daftar lengkap negara di Asia beserta ibu kotanya, disusun secara alfabetis agar mudah dipahami, terutama untuk pelajar tingkat SMP.

Mengapa Mengenal Negara Asia Penting?

Mengenal negara Asia dan ibu kotanya membantu kita memahami keragaman budaya, sejarah, dan geografi di benua ini. Asia memiliki negara-negara dengan ekonomi kuat seperti Tiongkok dan Jepang, serta destinasi wisata populer seperti Indonesia dan Thailand. Informasi ini juga berguna untuk pelajaran geografi, kuis, atau bahkan saat merencanakan perjalanan.

Daftar Negara di Benua Asia dan Ibu Kotanya

Berikut adalah daftar lengkap 48 negara di Asia beserta ibu kotanya, diurutkan berdasarkan abjad untuk memudahkan pencarian:

Afghanistan - Kabul Arab Saudi - Riyadh Armenia - Yerevan Azerbaijan - Baku Bahrain - Manama Bangladesh - Dhaka Bhutan - Thimphu Brunei Darussalam - Bandar Seri Begawan Filipina - Manila Georgia - Tbilisi Hong Kong - Hong Kong (Wilayah Administratif Khusus Tiongkok) India - New Delhi Indonesia - Jakarta Irak - Bagdad Iran - Teheran Israel - Yerusalem Jepang - Tokyo Kamboja - Phnom Penh Kazakhstan - Nur-Sultan Kirgistan - Bishkek Korea Selatan - Seoul Korea Utara - Pyongyang Kuwait - Kota Kuwait Laos - Vientiane Lebanon - Beirut Makau - Makau (Wilayah Administratif Khusus Tiongkok) Malaysia - Kuala Lumpur Maldiva - Malé Mongolia - Ulaanbaatar Myanmar - Naypyidaw Nepal - Kathmandu Oman - Muscat Pakistan - Islamabad Palestina - Ramallah Qatar - Doha Rusia - Moskwa (bagian Asia) Singapura - Singapura Sri Lanka - Colombo Suriah - Damaskus Taiwan - Taipei Tajikistan - Dushanbe Thailand - Bangkok Timor Leste - Dili Tiongkok - Beijing Turki - Ankara (bagian Asia) Turkmenistan - Ashgabat Uni Emirat Arab - Abu Dhabi Uzbekistan - Tashkent Vietnam - Hanoi Yaman - Sana'a

Catatan Penting tentang Negara Asia

Beberapa negara seperti Rusia dan Turki memiliki wilayah yang terletak di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Dalam daftar ini, kami hanya memasukkan ibu kota yang relevan dengan bagian Asia. Selain itu, Hong Kong dan Makau adalah wilayah administratif khusus milik Tiongkok, tetapi sering dianggap terpisah dalam konteks geografi karena otonomi mereka.

Fakta Menarik tentang Benua Asia

Asia adalah benua terbesar dengan luas sekitar 44,58 juta km².

Negara terbesar di Asia adalah Tiongkok, sementara negara terkecil adalah Maldiva.

Asia memiliki populasi lebih dari 4,6 miliar jiwa, hampir 60% dari populasi dunia.

Ibu kota seperti Tokyo dan Jakarta termasuk kota terpadat di dunia.

Kesimpulan

Daftar negara Asia beserta ibu kotanya di atas memberikan gambaran lengkap tentang keberagaman benua ini. Dengan memahami nama-nama negara dan ibu kotanya, kamu bisa lebih mudah belajar geografi atau merencanakan petualangan ke destinasi Asia.