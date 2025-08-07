10 Fakta Menarik tentang Nepal yang Wajib Kamu Tahu!

wilayah pegunungan di Nepal.(Freepik)

NEPAL, negara kecil di kaki Himalaya, menyimpan banyak keajaiban yang memikat hati. Dari puncak tertinggi dunia hingga budaya yang kaya, Nepal menawarkan pesona yang tak terlupakan. Berikut adalah 10 fakta menarik tentang Nepal yang akan membuatmu ingin segera berkunjung!

1. Nepal, Rumah Gunung Everest

Nepal adalah rumah bagi Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848 meter. Setiap tahun, ribuan pendaki dari seluruh dunia datang ke Nepal untuk menaklukkan gunung legendaris ini.

2. Bendera Nepal yang Unik

Tahukah kamu bahwa bendera Nepal adalah satu-satunya bendera nasional yang tidak berbentuk persegi panjang? Bendera Nepal berbentuk dua segitiga yang bertumpuk, melambangkan puncak Himalaya dan dua agama utama: Hindu dan Buddha.

3. Kelahiran Buddha di Nepal

Lumbini, sebuah kota kecil di Nepal, adalah tempat kelahiran Siddharta Gautama, yang dikenal sebagai Buddha. Tempat ini menjadi situs ziarah penting bagi umat Buddha di seluruh dunia.

4. Nepal Memiliki 8 dari 10 Puncak Tertinggi Dunia

Selain Everest, Nepal juga memiliki tujuh puncak lain dari sepuluh gunung tertinggi di dunia, seperti Lhotse, Makalu, dan Annapurna. Ini menjadikan Nepal surga bagi para pendaki gunung!

5. Keanekaragaman Budaya di Nepal

Nepal adalah rumah bagi lebih dari 120 kelompok etnis yang berbicara dalam berbagai bahasa. Festival seperti Dashain dan Tihar menjadi sorotan budaya yang penuh warna dan semangat.

6. Kathmandu, Ibu Kota yang Penuh Sejarah

Kathmandu, ibu kota Nepal, terkenal dengan kuil-kuil kuno seperti Pashupatinath dan Swayambhunath. Kota ini adalah perpaduan sempurna antara tradisi dan modernitas.

7. Nepal Tidak Pernah Dijajah

Nepal adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan asing. Ini menjadikan Nepal bangga akan kedaulatan dan identitas budayanya.

8. Satwa Liar yang Menakjubkan

Taman Nasional Chitwan di Nepal adalah rumah bagi badak bercula satu, harimau Bengal, dan berbagai spesies burung langka. Ini adalah tempat yang sempurna untuk pecinta alam!

9. Kalender Unik Nepal

Nepal menggunakan kalender Bikram Sambat, yang berbeda dari kalender Gregorian. Tahun di Nepal biasanya sekitar 56 tahun lebih maju dibandingkan kalender internasional.

10. Keramahan Penduduk Nepal

Penduduk Nepal dikenal sangat ramah dan hangat. Filosofi "Atithi Devo Bhava" (tamu adalah Tuhan) membuat wisatawan merasa seperti di rumah sendiri.

Kesimpulan

Nepal adalah destinasi yang penuh dengan keajaiban alam, budaya, dan sejarah. Dari puncak Himalaya hingga kuil-kuil kuno, Nepal menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Rencanakan perjalananmu ke Nepal sekarang dan temukan sendiri pesonanya! (Z-10)