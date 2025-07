Humaira Asghar Ali Ditemukan Meninggal di Apartemen Setelah 9 Bulan Menghilang

Ilustrasi(Freepik.com)

AKTRIS dan model Pakistan, Humaira Asghar Ali ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di apartemennya yang terletak di Defence Housing Authority (DHA) Phase VI, Karachi, Pakistan

Jasadnya ditemukan membusuk parah pada 7 Juli 2025 dan diduga telah meninggal sejak Oktober tahun lalu.

Berdasarkan laporan forensik dan digital yang dilansir Arab News, Sabtu (12/7) polisi memperkirakan Humaira meninggal sekitar sembilan bulan lalu, yakni sejak Oktober 2024.

Baca juga : Korban Tewas Bangunan Ambruk di Karachi Meningkat Jadi 14

Kejanggalan mulai terungkap ketika pemilik apartemen melaporkan tunggakan pembayaran sewa. Pemilik tidak bisa menghubungi Humaira dan akhirnya memanggil polisi untuk memeriksa unit tersebut.

Sekitar pukul 15.15 waktu setempat, petugas dari Kepolisian Gizri mendobrak masuk apartemen yang terkunci dari dalam. Di dalam, mereka menemukan jasad Humaira sudah dalam kondisi membusuk berat.

Pemeriksaan awal tidak menemukan tanda-tanda perusakan atau masuknya orang lain secara paksa. Semua pintu dan jendela tertutup rapat dari dalam.

Baca juga : International Creative Exchange Dapat Kesempatan Kembangkan Pertanian Pakistan di Indonesia.

Deputy Inspector General of Police, Syed Asad Raza, menyatakan bahwa ponsel milik Humaira terakhir aktif pada bulan Oktober 2024.

"Sesuai Catatan Detail Panggilan (CDR), panggilan terakhir dilakukan pada Oktober 2024," katanya.

Aktivitas terakhir di media sosialnya juga memperkuat dugaan tersebut, dengan unggahan terakhir di Facebook pada 11 September dan di Instagram pada 30 September 2024.

Para tetangga yang diwawancarai mengatakan mereka terakhir kali melihat sang aktris sekitar bulan September atau Oktober tahun lalu.

Tidak ada yang mencurigai atau menyadari ketidakhadiran Humaira selama berbulan-bulan. Fakta bahwa dia sudah tinggal sendiri selama tujuh tahun di apartemen tersebut menjadi faktor mengapa kepergiannya tidak segera diketahui.

Setelah sempat beredar kabar bahwa pihak keluarga enggan mengurus jenazahnya, sang kakak akhirnya datang untuk mengurus keperluan pemakaman.

Humaira Asghar Ali bukan hanya dikenal di layar kaca. Dia memulai kariernya dari panggung teater Refi Peer Theatre saat masih kuliah, lalu beralih ke dunia modelling dan akting. Dia juga memiliki latar belakang pendidikan seni yang kuat, menempuh studi di National College of Arts serta College of Art and Design, University of the Punjab, Lahore.

Kepergian tragis Humaira menyisakan banyak pertanyaan tentang kesendirian, kepedulian sosial dan bagaimana seorang publik figur bisa menghilang begitu lama tanpa ada yang menyadari.(H-2)