Libur Bulan September 2025: Cek Tanggal Merah serta Long Weekend

BULAN Agustus segera berakhir. Masyarakat pun mulai mencari informasi tentang daftar hari libur di bulan September 2025. Setelah menikmati libur Hari Kemerdekaan di bulan lalu, kini masih ada kesempatan untuk merasakan libur panjang atau long weekend di bulan kesembilan ini.

Mengetahui jadwal libur sangat penting, baik untuk merencanakan liburan, sekadar istirahat bersama keluarga, maupun mengatur cuti agar waktu istirahat lebih panjang.

Hari Libur Nasional September 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025, terdapat satu hari libur nasional di bulan September:

Jumat, 5 September 2025: Libur nasional memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW (12 Rabiul Awal 1447 H).

Bagi yang ingin memperpanjang liburan, bisa mengajukan cuti di sekitar tanggal merah tersebut, misalnya:

Kamis, 4 September 2025, libur menjadi 4 hari (4–7 September).

Senin, 8 September 2025, libur menjadi 4 hari (5–8 September).

Peringatan Nasional September 2025

Selain tanggal merah, terdapat sejumlah peringatan penting yang diperingati secara nasional, antara lain:

1 September: Hari Polisi Wanita (Polwan)

3 September: Hari Palang Merah Indonesia (PMI)

4 September: Hari Pelanggan Nasional

8 September: Hari Pamong Praja

9 September: Hari Olahraga Nasional

11 September: Hari Radio Republik Indonesia (RRI)

14 September: Hari Kunjung Perpustakaan

17 September: Hari Perhubungan Nasional

17 September: Hari Palang Merah Nasional

24 September: Hari Tani/Agraria Nasional

26 September: Hari Statistik

27 September: Hari Pos Telekomunikasi Telegraf (PTT)

28 September: Hari Kereta Api

29 September: Hari Sarjana Nasional

30 September: Peringatan G30S/PKI

Dengan mengetahui jadwal hari libur dan peringatan nasional di bulan September 2025, masyarakat bisa lebih mudah mengatur waktu untuk bekerja, beristirahat, maupun berkegiatan bersama keluarga. (P-4)