Libur Bulan September 2025: Cek Tanggal Merah serta Long Weekend

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
BULAN Agustus segera berakhir. Masyarakat pun mulai mencari informasi tentang daftar hari libur di bulan September 2025. Setelah menikmati libur Hari Kemerdekaan di bulan lalu, kini masih ada kesempatan untuk merasakan libur panjang atau long weekend di bulan kesembilan ini.
Mengetahui jadwal libur sangat penting, baik untuk merencanakan liburan, sekadar istirahat bersama keluarga, maupun mengatur cuti agar waktu istirahat lebih panjang.
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025, terdapat satu hari libur nasional di bulan September:
Bagi yang ingin memperpanjang liburan, bisa mengajukan cuti di sekitar tanggal merah tersebut, misalnya:
Selain tanggal merah, terdapat sejumlah peringatan penting yang diperingati secara nasional, antara lain:
Dengan mengetahui jadwal hari libur dan peringatan nasional di bulan September 2025, masyarakat bisa lebih mudah mengatur waktu untuk bekerja, beristirahat, maupun berkegiatan bersama keluarga. (P-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved