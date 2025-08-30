Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Akmal Fauzi
30/8/2025 22:08
Libur Bulan September 2025: Cek Tanggal Merah serta Long Weekend
ilustrasi(freepik)

BULAN Agustus segera berakhir. Masyarakat pun mulai mencari informasi tentang daftar hari libur di bulan September 2025. Setelah menikmati libur Hari Kemerdekaan di bulan lalu, kini masih ada kesempatan untuk merasakan libur panjang atau long weekend di bulan kesembilan ini.

Mengetahui jadwal libur sangat penting, baik untuk merencanakan liburan, sekadar istirahat bersama keluarga, maupun mengatur cuti agar waktu istirahat lebih panjang.

Hari Libur Nasional September 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025, terdapat satu hari libur nasional di bulan September:

  • Jumat, 5 September 2025: Libur nasional memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW (12 Rabiul Awal 1447 H).

Bagi yang ingin memperpanjang liburan, bisa mengajukan cuti di sekitar tanggal merah tersebut, misalnya:

  • Kamis, 4 September 2025, libur menjadi 4 hari (4–7 September).
  • Senin, 8 September 2025,  libur menjadi 4 hari (5–8 September).

Peringatan Nasional September 2025

Selain tanggal merah, terdapat sejumlah peringatan penting yang diperingati secara nasional, antara lain:

  • 1 September: Hari Polisi Wanita (Polwan)
  • 3 September: Hari Palang Merah Indonesia (PMI)
  • 4 September: Hari Pelanggan Nasional
  • 8 September: Hari Pamong Praja
  • 9 September: Hari Olahraga Nasional
  • 11 September: Hari Radio Republik Indonesia (RRI)
  • 14 September: Hari Kunjung Perpustakaan
  • 17 September: Hari Perhubungan Nasional
  • 17 September: Hari Palang Merah Nasional
  • 24 September: Hari Tani/Agraria Nasional
  • 26 September: Hari Statistik
  • 27 September: Hari Pos Telekomunikasi Telegraf (PTT)
  • 28 September: Hari Kereta Api
  • 29 September: Hari Sarjana Nasional
  • 30 September: Peringatan G30S/PKI

Dengan mengetahui jadwal hari libur dan peringatan nasional di bulan September 2025, masyarakat bisa lebih mudah mengatur waktu untuk bekerja, beristirahat, maupun berkegiatan bersama keluarga. (P-4)



Editor : Akmal
