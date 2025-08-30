25 Teka-teki MPLS: Nasi Orang Meninggal hingga Buah Janda, Lengkap!

Teka-teki MPLS.(Freepik)

MASA Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selalu seru dengan teka-teki barang yang bikin siswa baru mikir keras. Salah satu teka-teki yang populer adalah nasi orang meninggal MPLS. Tapi, apa sih artinya? Dan apa saja teka-teki lain seperti buah janda yang sering muncul? Yuk, simak daftar 25 teka-teki MPLS beserta jawabannya yang mudah dipahami untuk siswa SMP dan SMA!

Apa Itu Teka-Teki MPLS?

MPLS adalah kegiatan orientasi untuk siswa baru. Panitia biasanya memberikan teka-teki barang aneh, seperti nasi orang meninggal MPLS, untuk melatih kreativitas dan kerja sama. Teka-teki ini sering menggunakan plesetan atau permainan kata, jadi siswa harus cerdas menebak barang yang dimaksud.

Daftar 25 Teka-Teki MPLS dan Jawabannya

Berikut adalah 25 teka-teki MPLS yang sering muncul, lengkap dengan jawabannya. Simpan daftar ini biar gak salah bawa barang!

1. Nasi Orang Meninggal

Jawaban: Nasi kuning

Nasi kuning sering ada di acara peringatan kematian, makanya disebut nasi orang meninggal MPLS. Warna kuningnya jadi petunjuk utama.

2. Buah Janda

Jawaban: Anggur atau terong

Kata “janda” diplesetkan dari “anggur” atau “terong” karena permainan kata yang mirip.

3. Nasi Suci

Jawaban: Nasi putih biasa

Nasi putih disebut “suci” karena warnanya yang bersih dan murni.

4. Nasi Michael Jackson

Jawaban: Nasi putih

Merujuk pada lagu “Black or White”, nasi putih jadi jawaban karena warnanya yang netral.

5. Nasi Lapangan Hijau

Jawaban: Nasi dengan sayuran

Nasi dicampur sayur hijau, seperti bayam atau kolplay, mirip lapangan hijau.

6. Nasi Magma

Jawaban: Nasi beras merah

“Magma” mengacu pada warna merah beras merah, yang lebih sehat.

7. Nasi Seksi

Jawaban: Nasi dengan dada atau paha ayam

Dada atau paha ayam dianggap “seksi” karena bentuknya yang menarik.

8. Nasi 3T

Jawaban: Nasi, tahu, tempe, telur

Kombinasi makanan sederhana yang sering jadi lauk sehari-hari.

9. Buah Upacara

Jawaban: Apel

Kata “upacara” adalah anagram dari “apel”, sering digunakan di acara formal.

10. Air Desa

Jawaban: Air putih atau Aqua

Air putih sederhana, seperti air di desa, atau merek Aqua.

11. Permen Maksiat

Jawaban: Permen Kiss

Kata “maksiat” diplesetkan dari “kiss” yang berarti ciuman.

12. Pocong Hijau

Jawaban: Lontong

Lontong dibungkus daun pisang hijau, mirip pocong.

13. Penyihir Pasir

Jawaban: Sandwich

Kata “sandwich” diplesetkan dari “sand” (pasir) dan “witch” (penyihir).

14. Pangeran Roti

Jawaban: Croissant

Croissant dianggap roti “mewah” seperti pangeran.

15. Rambut Nenek

Jawaban: Arum manis

Arum manis berwarna putih, mirip rambut nenek yang beruban.

16. Coklat Hujan

Jawaban: Coklat payung

Coklat merek Payung, diplesetkan dari “hujan” yang butuh payung.

17. Roti Sundel Bolong

Jawaban: Donat

Donat punya lubang di tengah, mirip sundel bolong.

18. Air Mbah Surip

Jawaban: Jamu

Jamu identik dengan minuman tradisional, seperti lagu Mbah Surip.

19. Biskuit Ade Rai

Jawaban: Biskuat

Plesetan dari “Ade Rai” yang kuat, seperti merek Biskuat.

20. Minuman Daerah Saya

Jawaban: Mizone

Plesetan dari “me” (saya) dan “zone” (daerah).

21. Buah Lesbi/Homo

Jawaban: Jeruk

Plesetan dari “jeruk” yang mirip bunyi dengan “jurus” atau candaan.

22. Telur Mata Sapi Normal

Jawaban: Telur mata sapi utuh

Telur mata sapi yang kuningnya tidak pecah.

23. Snack Melayang

Jawaban: Jetz

Snack merek Jetz, diplesetkan dari “jet” yang melayang.

24. Keju Berputar

Jawaban: Richeese Roll

Keju dalam Richeese Roll yang “berputar” dalam gulungan.

25. Ikan Masuk Angin

Jawaban: Ikan kembung

Plesetan dari nama ikan kembung yang mirip “masuk angin”.

Tips Menghadapi Teka-Teki MPLS

Agar tidak bingung dengan teka-teki seperti nasi orang meninggal MPLS, coba tips berikut:

Pikirkan plesetan: Banyak teka-teki MPLS menggunakan permainan kata.

Banyak teka-teki MPLS menggunakan permainan kata. Diskusi dengan teman: Dua kepala lebih baik dari satu!

Dua kepala lebih baik dari satu! Cari petunjuk: Perhatikan kata kunci, seperti warna atau bentuk barang.

Perhatikan kata kunci, seperti warna atau bentuk barang. Jangan panik: Kalau salah, anggap saja bagian dari keseruan MPLS!

Kesimpulan

Teka-teki MPLS seperti nasi orang meninggal MPLS dan buah janda memang menantang, tapi seru untuk dipecahkan. Dengan daftar 25 teka-teki di atas, kamu bisa lebih siap menghadapi tugas MPLS tanpa takut salah bawa barang. (Z-10)