25 Teka-teki MPLS: Nasi Orang Meninggal hingga Buah Janda, Lengkap!

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
MASA Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selalu seru dengan teka-teki barang yang bikin siswa baru mikir keras. Salah satu teka-teki yang populer adalah nasi orang meninggal MPLS. Tapi, apa sih artinya? Dan apa saja teka-teki lain seperti buah janda yang sering muncul? Yuk, simak daftar 25 teka-teki MPLS beserta jawabannya yang mudah dipahami untuk siswa SMP dan SMA!
MPLS adalah kegiatan orientasi untuk siswa baru. Panitia biasanya memberikan teka-teki barang aneh, seperti nasi orang meninggal MPLS, untuk melatih kreativitas dan kerja sama. Teka-teki ini sering menggunakan plesetan atau permainan kata, jadi siswa harus cerdas menebak barang yang dimaksud.
Berikut adalah 25 teka-teki MPLS yang sering muncul, lengkap dengan jawabannya. Simpan daftar ini biar gak salah bawa barang!
Jawaban: Nasi kuning
Nasi kuning sering ada di acara peringatan kematian, makanya disebut nasi orang meninggal MPLS. Warna kuningnya jadi petunjuk utama.
Jawaban: Anggur atau terong
Kata “janda” diplesetkan dari “anggur” atau “terong” karena permainan kata yang mirip.
Jawaban: Nasi putih biasa
Nasi putih disebut “suci” karena warnanya yang bersih dan murni.
Jawaban: Nasi putih
Merujuk pada lagu “Black or White”, nasi putih jadi jawaban karena warnanya yang netral.
Jawaban: Nasi dengan sayuran
Nasi dicampur sayur hijau, seperti bayam atau kolplay, mirip lapangan hijau.
Jawaban: Nasi beras merah
“Magma” mengacu pada warna merah beras merah, yang lebih sehat.
Jawaban: Nasi dengan dada atau paha ayam
Dada atau paha ayam dianggap “seksi” karena bentuknya yang menarik.
Jawaban: Nasi, tahu, tempe, telur
Kombinasi makanan sederhana yang sering jadi lauk sehari-hari.
Jawaban: Apel
Kata “upacara” adalah anagram dari “apel”, sering digunakan di acara formal.
Jawaban: Air putih atau Aqua
Air putih sederhana, seperti air di desa, atau merek Aqua.
Jawaban: Permen Kiss
Kata “maksiat” diplesetkan dari “kiss” yang berarti ciuman.
Jawaban: Lontong
Lontong dibungkus daun pisang hijau, mirip pocong.
Jawaban: Sandwich
Kata “sandwich” diplesetkan dari “sand” (pasir) dan “witch” (penyihir).
Jawaban: Croissant
Croissant dianggap roti “mewah” seperti pangeran.
Jawaban: Arum manis
Arum manis berwarna putih, mirip rambut nenek yang beruban.
Jawaban: Coklat payung
Coklat merek Payung, diplesetkan dari “hujan” yang butuh payung.
Jawaban: Donat
Donat punya lubang di tengah, mirip sundel bolong.
Jawaban: Jamu
Jamu identik dengan minuman tradisional, seperti lagu Mbah Surip.
Jawaban: Biskuat
Plesetan dari “Ade Rai” yang kuat, seperti merek Biskuat.
Jawaban: Mizone
Plesetan dari “me” (saya) dan “zone” (daerah).
Jawaban: Jeruk
Plesetan dari “jeruk” yang mirip bunyi dengan “jurus” atau candaan.
Jawaban: Telur mata sapi utuh
Telur mata sapi yang kuningnya tidak pecah.
Jawaban: Jetz
Snack merek Jetz, diplesetkan dari “jet” yang melayang.
Jawaban: Richeese Roll
Keju dalam Richeese Roll yang “berputar” dalam gulungan.
Jawaban: Ikan kembung
Plesetan dari nama ikan kembung yang mirip “masuk angin”.
Agar tidak bingung dengan teka-teki seperti nasi orang meninggal MPLS, coba tips berikut:
Teka-teki MPLS seperti nasi orang meninggal MPLS dan buah janda memang menantang, tapi seru untuk dipecahkan. Dengan daftar 25 teka-teki di atas, kamu bisa lebih siap menghadapi tugas MPLS tanpa takut salah bawa barang. (Z-10)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved