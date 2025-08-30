10 Golongan Jin dan Tugasnya Mengganggu Manusia: Waspada Bisikan Jahat!

Golongan Jin dan Tugasnya(Freepik)

JIN adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari api, sebagaimana manusia diciptakan dari tanah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas." (QS. Al-Hijr: 27). Mereka hidup berdampingan dengan manusia dan beberapa di antaranya memiliki tugas khusus untuk mengganggu manusia agar menjauh dari kebenaran. Berikut adalah 10 golongan jin beserta tugasnya yang perlu kamu ketahui agar bisa waspada!

Apa Itu Jin dan Mengapa Mereka Mengganggu Manusia?

Jin diciptakan Allah untuk beribadah kepada-Nya, sama seperti manusia: "Dan Aku tidak adalah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." (QS. Adz-Dzariyat: 56). Namun, sebagian jin memilih jalan sesat dan menjadi pengikut Iblis, yang bersumpah menyesatkan manusia: "Demi kemuliaan-Mu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas." (QS. Sad: 82-83). Berikut adalah 10 golongan jin yang bertugas menggoda manusia.

10 Golongan Jin dan Tugasnya

1. Jin Wasnan: Membuat Mengantuk Saat Beribadah

Jin Wasnan bertugas membuat manusia mengantuk saat melakukan kebaikan, seperti salat atau belajar. Mereka menyerang saraf mata untuk melemahkan fokus. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya setan (dari golongan jin) mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah." (HR. Bukhari & Muslim).

2. Jin Dasim: Perusak Rumah Tangga

Jin Dasim suka menghancurkan keharmonisan rumah tangga hingga menyebabkan perceraian. Mereka juga mendorong manusia menyia-nyiakan makanan. Al-Qur'an memperingatkan: "Dan demikianlah Kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan jin." (QS. Al-An'am: 112).

3. Jin Khanzab: Mengganggu Salat

Jin Khanzab membuat manusia menunda salat atau tidak khusyuk saat melaksanakannya. Rasulullah SAW mengajarkan doa perlindungan: "A'udzu billahi minasy-syaitanir-rajim" (Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk) sebelum membaca Al-Qur'an (QS. An-Nahl: 98).

4. Jin Wahlan: Menimbulkan Rasa Was-was

Jin Wahlan membuat manusia ragu dan was-was, terutama saat wudu atau salat. Mereka membisikkan keraguan agar ibadah terasa tidak sempurna.

5. Jin Zalanbur: Membuat Boros

Jin Zalanbur sering berada di pasar dan mendorong manusia untuk boros serta melakukan kecurangan dalam perdagangan. Allah memperingatkan: "Setan menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan kejahatan." (QS. Al-Baqarah: 268).

6. Jin Tibbir: Memicu Emosi

Jin Tibbir membuat manusia mudah marah, sehingga menyebabkan perpecahan. Rasulullah SAW bersabda: "Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." (HR. Muslim), yang sering dipicu oleh bisikan jin ini.

7. Jin Awar: Menggoda Hawa Nafsu

Jin Awar menghasut manusia, terutama pemuda, untuk mengikuti hawa nafsu, seperti berzina. Allah memperingatkan: "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki." (QS. Al-Falaq: 5).

8. Jin Masauth: Mengadu Domba

Jin Masauth menyebarkan fitnah dan kebohongan untuk membuat manusia saling membenci. Allah berfirman: "Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah." (QS. Al-Mujadilah: 19).

9. Jin Abyad: Mengganggu Pemuka Agama

Jin Abyad menargetkan tokoh agama untuk melemahkan iman mereka, sehingga memengaruhi banyak orang. Ini menunjukkan betapa liciknya strategi jin.

10. Jin Syabru: Bersemayam di Darah

Jin Syabru tinggal di pembuluh darah manusia dan mengontrol saraf untuk menerima bisikan jin lain. Hadits Rasulullah SAW menyebutkan: "Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah." (HR. Bukhari & Muslim).

Cara Melindungi Diri dari Gangguan Jin

Untuk terhindar dari gangguan 10 golongan jin, Islam mengajarkan beberapa cara, seperti:

Membaca Ayat Kursi : "Allahu la ilaha illa huwa..." (QS. Al-Baqarah: 255) untuk perlindungan dari jin.

: (QS. Al-Baqarah: 255) untuk perlindungan dari jin. Membaca Al-Mu'awwidzat : Surah Al-Falaq dan An-Nas untuk menangkal bisikan jahat.

: Surah Al-Falaq dan An-Nas untuk menangkal bisikan jahat. Berzikir dan Berdoa: Selalu mengingat Allah agar terlindung dari godaan.

Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang membaca Ayat Kursi setiap selesai salat, maka ia akan dilindungi hingga salat berikutnya." (HR. An-Nasa'i).

Kesimpulan

Mengenal 10 golongan jin dan tugasnya membantu kita waspada terhadap godaan mereka. Dengan memperkuat iman, berzikir, dan membaca Al-Qur'an, kita bisa terlindung dari bisikan jahat. Allah berfirman: "Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya." (QS. An-Nahl: 99). Mari tingkatkan ibadah dan berlindung kepada Allah!