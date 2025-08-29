Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Atalya Puspa    
29/8/2025 17:20
Rektor UI Ingatkan Mahasiswa Jaga Diri dan Hindari Aksi Anarkis
Rektor UI Heri Hermansyah(Dok Ist)

MAHASISWA Universitas Indonesia (UI) turut bergabung dalam aksi unjuk rasa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025. Pada aksi tersebut, mahasiswa UI membawa sejumlah tuntutan. Mulai dari respon atas tragedi tewasnya pengemudi ojek online hingga kebijakan tunjangan anggota DPR. 

Adapun, Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah hadir langsung di lokasi keberangkatan mahasiswa untuk memberikan arahan sebelum mengikuti kegiatan aksi. Ia menegaskan agar mahasiswa UI tidak terjebak dalam tindakan anarkis, baik sebagai pelaku maupun korban.

“Saya hadir di lokasi keberangkatan untuk memberikan pesan supaya mahasiswa UI tidak terjebak dalam aksi anarkis. Tidak melakukan anarkis juga tidak menjadi korban anarkis,” ujar Heri saat dihubungi, Jumat (29/8). 

Heri juga mengimbau agar mahasiswa kembali ke kampus di Depok sebelum hari gelap atau menjelang magrib demi keamanan.

Selain itu, ia menitipkan pesan kepada para senior mahasiswa untuk memastikan identitas almamater tetap dikenakan. “Saya titip pesan ke para seniornya juga supaya make sure jangan sampai lepas jaket kuning, supaya mudah untuk menjaganya,” katanya. (H-2)



Editor : Indrastuti
