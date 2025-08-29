Wilayah Terdampak Sesar Lembang: Daftar Lengkap dan Risiko Jika Aktif

Headline
SESAR Lembang merupakan patahan aktif di Jawa Barat yang membentang sekitar 29 km, terletak 10 km di utara Kota Bandung. Jika sesar ini aktif, gempa bumi dengan magnitudo 6,5 hingga 7 dapat terjadi, menyebabkan kerusakan signifikan di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Artikel ini menyajikan daftar lengkap daerah yang terkena dampak Sesar Lembang, potensi kerusakan, serta langkah mitigasi yang perlu dipahami masyarakat.
Sesar Lembang adalah patahan geser aktif yang terdiri dari dua segmen, yaitu segmen barat dan timur, dengan potensi dampak yang berbeda. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), aktivitas sesar ini dapat memicu gempa dengan intensitas VII-VIII MMI, yang berarti goncangan kuat hingga sangat kuat dengan kerusakan sedang hingga berat. Karena banyak daerah yang terkena Sesar Lembang adalah wilayah padat penduduk, risiko kerusakan infrastruktur dan korban jiwa cukup tinggi.
Berikut adalah daftar daerah yang terkena dampak jika Sesar Lembang aktif, berdasarkan penelitian dari BMKG dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dikelompokkan menurut tingkat risiko:
Jika Sesar Lembang aktif, dampaknya dapat meliputi:
Untuk mengurangi risiko di daerah yang terkena Sesar Lembang, masyarakat dapat melakukan langkah-langkah berikut:
Daerah yang terkena dampak Sesar Lembang mencakup Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan beberapa wilayah di Kabupaten Bandung serta Sumedang. Tingkat risikonya bervariasi, dengan zona merah seperti Cimahi dan Lembang memiliki potensi kerusakan paling tinggi. Dengan memahami risiko dan menerapkan langkah mitigasi, masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi gempa akibat Sesar Lembang. Tetap waspada dan pastikan Anda selalu mengikuti informasi terbaru dari BMKG. (Z-10)
