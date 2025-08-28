Niat Tata Cara Mandi Wajib setelah Mimpi Basah

Headline
MANDI wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar agar seorang Muslim kembali suci dan dapat melaksanakan ibadah yang membutuhkan kesucian, seperti shalat, membaca Al-Qur’an, tawaf, dan lain-lain.
Mandi wajib adalah ibadah penyucian diri dari hadas besar dengan tata cara tertentu sesuai tuntunan Islam.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitul ghusla lifarḍil ḥadaṡil akbari minal janābati fardhan lillāhi ta‘ālā
Artinya
“Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardhu karena Allah Ta‘ala.”
Dengan mandi wajib yang benar, seseorang kembali suci dan boleh melaksanakan ibadah. (Z-4)
Sehingga seseorang boleh melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, thawaf, membaca Al-Qur’an, dan ibadah lain yang mensyaratkan kesucian.
