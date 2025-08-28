BAZNAS Awards 2025 Beri Penghargaan kepada Media Penggerak Zakat Terbaik

Ilustrasi(Dok Baznas)

BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggelar BAZNAS Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung gerakan zakat di Indonesia, termasuk insan media yang dinilai berperan penting dalam menyebarkan informasi zakat kepada masyarakat luas.

Acara BAZNAS Awards 2025 ini menjadi rangkaian dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Acara tersebut dihadiri Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., beserta jajaran pimpinan BAZNAS RI.

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan, peran media sangat penting dalam menguatkan literasi zakat dan memperluas jangkauan informasi, sehingga kolaborasi tersebut mampu membuat gerakan zakat nasional semakin berkembang dan memberikan dampak nyata bagi umat.

“Kami berterima kasih kepada teman-teman media, tanpa kalian semua kami bukanlah apa-apa, apa yang kami lakukan tentu saja tidak akan sampai di masyarakat, tanpa media kami tidak akan bisa memberikan apa yang telah diberikan kepada masyarakat,” ujar Ketua BAZNAS.

Kiai Noor menyampaikan bahwa keberadaan media menjadi jembatan penting yang memungkinkan program-program BAZNAS lebih dikenal luas serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dakwah dan kemanusiaan.

“Jadi informasi dari teman-teman media ini menjadi sangat penting, maka dari itu kami berterima kasih dan mohon kerja samanya terus-menerus,” ucap Kiai Noor.

Kiai Noot juga menekankan, sinergisitas BAZNAS dengan media tidak hanya sebatas penyebaran informasi, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat yang bersih dan profesional.

“Media adalah mitra strategis kami, bersama-sama kita bisa memperluas dampak zakat dan memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sekaligus menghadirkan optimisme bahwa zakat mampu menjadi solusi nyata bagi umat,” kata Kiai Noor.

Adapun para penerima BAZNAS Awards 2025 dari kalangan media antara lain:

1. Media Cetak Pewarta Gerakan Zakat Terbaik: Media Indonesia, Jawa Pos, Rakyat Merdeka (Kategori Kuantitas Berita); Pikiran Rakyat, Majalah Risalah NU, Harian Terbit (Kategori Keaktifan Media).

2. Media Online Pewarta Gerakan Zakat Terbaik: Detik, Republika, Antara, Tribunnews, Jakarta Post (Kategori Kuantitas Berita); Tempo.co, Kumparan, Sindo, IDN Times, Investor Daily (Kategori Keaktifan Media).

3. Media Radio Pewarta Gerakan Zakat Terbaik: LPP RRI, Elshinta, RRI Jakarta (Kategori Kuantitas Berita); MNC Trijaya, Smart FM, Bens Radio (Kategori Keaktifan Media).

4. Media Televisi Pewarta Gerakan Zakat Terbaik: Kompas TV, Metro TV, TV One, iNews, TVRI (Kategori Kuantitas Berita); SCTV, B TV, Garuda TV, Nusantara TV, MUI TV, RT International (Kategori Keaktifan Media).

Acara BAZNAS Awards 2025 tidak hanya memberikan apresiasi kepada media, tetapi juga kepada mitra strategis, pemerintah daerah, lembaga amil zakat, dan tokoh masyarakat yang berkontribusi dalam penguatan zakat, infak, dan sedekah. (H-2)