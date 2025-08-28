Doa Mandi Wajib Pria: Panduan Lengkap, Niat, dan Tata Cara

Mandi wajib pria.(Freepik)

MANDI wajib adalah salah satu kewajiban bagi seorang Muslim, termasuk pria, untuk menyucikan diri dari hadas besar. Dalam artikel ini, kami akan membahas doa mandi wajib pria, niat yang harus dibaca, tata cara yang benar, serta dalil dari Al-Qur'an dan hadits shahih. Artikel ini dirancang agar mudah dipahami, terutama untuk pembaca dengan tingkat keterbacaan kelas 7-8.

Apa Itu Mandi Wajib?

Mandi wajib, atau yang sering disebut mandi junub, adalah proses pembersihan diri secara fisik dan spiritual setelah mengalami hadas besar, seperti keluar mani, hubungan suami istri, atau setelah haid dan nifas (khusus wanita). Bagi pria, mandi wajib diperlukan agar ibadah seperti salat dan membaca Al-Qur'an menjadi sah.

Al-Qur'an menyebutkan pentingnya menjaga kesucian dalam Surah Al-Maidah ayat 6:

Teks Arab:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...

Latin: Yā ayyuhal-lażīna āmanū iżā qumtum ilaṣ-ṣalāti fagsilū wujūhakum wa aydiyakum ilal-marāfiq...

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku..."

Niat Doa Mandi Wajib Pria

Sebelum memulai mandi wajib, seorang pria harus membaca niat dalam hati. Niat ini adalah bagian penting untuk menegaskan tujuan menyucikan diri karena Allah. Berikut adalah niat doa mandi wajib pria:

Teks Arab:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala

Terjemahan: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala."

Pastikan niat ini dibaca dengan sungguh-sungguh di dalam hati sebelum memulai mandi.

Berikut adalah langkah-langkah tata cara mandi wajib pria yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW:

Membaca Niat: Bacalah niat doa mandi wajib pria seperti di atas. Mencuci Tangan: Cuci kedua tangan sebanyak tiga kali untuk memastikan kebersihan. Membersihkan Kemaluan: Bersihkan bagian kemaluan dan area sekitarnya dari segala kotoran. Berwudhu: Lakukan wudhu seperti biasa sebelum salat, mulai dari membasuh wajah, tangan, hingga kaki. Mengguyur Seluruh Tubuh: Siram air ke seluruh tubuh dimulai dari kepala, lalu sisi kanan, dan sisi kiri. Pastikan tidak ada bagian tubuh yang kering.

Hadits shahih dari Aisyah RA menjelaskan tata cara mandi wajib Rasulullah SAW:

Teks Arab:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ...

Latin: Kāna Rasūlullāhi ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam iżā ghtasala minal janābati bada’a fagasala yadayhi...

Terjemahan: "Rasulullah SAW apabila mandi dari junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya..." (HR. Muslim).

Tips agar Mandi Wajib Sah

Untuk memastikan mandi wajib pria sah, perhatikan hal-hal berikut:

Pastikan air mengalir ke seluruh tubuh, termasuk rambut dan kulit di bawahnya.

Gunakan air yang suci dan menyucikan.

Hindari menyentuh kemaluan setelah wudhu agar tidak membatalkan wudhu.

Kapan Pria Harus Mandi Wajib?

Pria wajib melakukan mandi junub dalam situasi berikut:

Setelah keluar mani, baik karena mimpi basah maupun sebab lainnya.

Setelah melakukan hubungan suami istri.

Ketika masuk Islam bagi seorang mualaf.

Kesimpulan

Mandi wajib adalah bagian penting dari ibadah seorang Muslim, termasuk pria. Dengan memahami doa mandi wajib pria, niat, dan tata cara yang benar, Anda dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik. Pastikan untuk selalu mengikuti langkah-langkah sesuai ajaran Rasulullah SAW dan dalil yang shahih. Semoga panduan ini membantu Anda menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. (Z-10)