Doa Mandi Wajib Pria: Panduan Lengkap, Niat, dan Tata Cara

MANDI wajib adalah salah satu kewajiban bagi seorang Muslim, termasuk pria, untuk menyucikan diri dari hadas besar. Dalam artikel ini, kami akan membahas doa mandi wajib pria, niat yang harus dibaca, tata cara yang benar, serta dalil dari Al-Qur'an dan hadits shahih. Artikel ini dirancang agar mudah dipahami, terutama untuk pembaca dengan tingkat keterbacaan kelas 7-8.
Mandi wajib, atau yang sering disebut mandi junub, adalah proses pembersihan diri secara fisik dan spiritual setelah mengalami hadas besar, seperti keluar mani, hubungan suami istri, atau setelah haid dan nifas (khusus wanita). Bagi pria, mandi wajib diperlukan agar ibadah seperti salat dan membaca Al-Qur'an menjadi sah.
Al-Qur'an menyebutkan pentingnya menjaga kesucian dalam Surah Al-Maidah ayat 6:
Teks Arab:
Latin: Yā ayyuhal-lażīna āmanū iżā qumtum ilaṣ-ṣalāti fagsilū wujūhakum wa aydiyakum ilal-marāfiq...
Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku..."
Sebelum memulai mandi wajib, seorang pria harus membaca niat dalam hati. Niat ini adalah bagian penting untuk menegaskan tujuan menyucikan diri karena Allah. Berikut adalah niat doa mandi wajib pria:
Teks Arab:
Latin: Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala
Terjemahan: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala."
Pastikan niat ini dibaca dengan sungguh-sungguh di dalam hati sebelum memulai mandi.
Berikut adalah langkah-langkah tata cara mandi wajib pria yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW:
Hadits shahih dari Aisyah RA menjelaskan tata cara mandi wajib Rasulullah SAW:
Teks Arab:
Latin: Kāna Rasūlullāhi ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam iżā ghtasala minal janābati bada’a fagasala yadayhi...
Terjemahan: "Rasulullah SAW apabila mandi dari junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya..." (HR. Muslim).
Untuk memastikan mandi wajib pria sah, perhatikan hal-hal berikut:
Pria wajib melakukan mandi junub dalam situasi berikut:
Mandi wajib adalah bagian penting dari ibadah seorang Muslim, termasuk pria. Dengan memahami doa mandi wajib pria, niat, dan tata cara yang benar, Anda dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik. Pastikan untuk selalu mengikuti langkah-langkah sesuai ajaran Rasulullah SAW dan dalil yang shahih. Semoga panduan ini membantu Anda menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. (Z-10)
