BRIN Temukan Spesies Tikus Hutan Baru di Sulawesi, Crunomys tompotika

Kerangka spesies tikus hutan baru endemik Sulawesi.(Dok. BRIN)

Tim peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi (PRBE) BRIN bersama mitra riset dari AS, Australia, Prancis, dan Malaysia berhasil mengidentifikasi spesies tikus hutan baru endemik Sulawesi: Crunomys tompotika.

Spesimen pertama dikoleksi dari kawasan Gunung Tompotika, Sulawesi Tengah. Tikus ini menghuni hutan pegunungan dengan vegetasi lebat yang masih alami.

Menurut peneliti BRIN Anang Setiawan Achmadi, penemuan ini menegaskan bahwa Sulawesi masih menyimpan keragaman mamalia endemik yang belum terungkap. Analisis filogenetik juga menggeser taksonomi: genus Maxomys kini dipindahkan ke dalam genus Crunomys yang lebih tua, sehingga klasifikasinya menjadi lebih akurat.

Ciri Morfologi Crunomys

Ukuran tubuh: kecil-sedang (panjang kepala + badan 97–212 mm).

Ekor: umumnya lebih pendek dari tubuh dan kepala (kecuali C. dollmani), dengan warna dua sisi (biocolored).

Bulu: pendek-tebal, bervariasi dari berduri hingga lembut.

Kaki belakang: panjang dan sempit; jari I & V kecil/tereduksi; bantalan plantar kecil & halus.

Kepala & tengkorak: rostrum melebar, antar-orbital lebar, rongga otak besar, langit-langit pendek.

Gigi: Seri atas berbentuk opisthodont/ortodont, enamel oranye-kuning, tanpa lekukan. Geraham sederhana dengan pola “V” (chevron-shaped). M1 & M2 menyatu pada tonjolan t8-t9, M3/m3 relatif kecil. Akar gigi: M1 (3-4 akar), m1 (2-3 akar) - ciri khas Crunomys.



Pentingnya Penemuan

Menurut Anang, temuan ini adalah bukti nyata bahwa Sulawesi dan kawasan Wallacea masih menyimpan spesies tak dikenal. Penelitian taksonomi semacam ini krusial untuk memahami sejarah evolusi sekaligus memperkuat kebijakan konservasi.

Hasil lengkap riset dipublikasikan di Journal of Mammalogy (Vol. 106, No. 4: 832-858, 13 Juni 2025) dengan judul “Systematics and Historical Biogeography of Crunomys and Maxomys (Muridae: Murinae), with the Description of a New Species from Sulawesi and New Genus-Level Classification.” (BRIN, Journal of Mammalogy/Z-10)