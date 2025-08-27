Menko PMK: Baznas Jadi Mitra Strategis Pembangunan Manusia

Headline
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memperkuat pembangunan manusia agar program kesejahteraan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas RI 2025 di Jakarta, Pratikno menekankan bahwa Baznas tidak hanya berfungsi menyalurkan zakat, tetapi juga mampu mengisi ruang-ruang yang belum terjangkau pemerintah.
“Pemda atau birokrasi pada umumnya tidak fleksibel untuk merespons cepat karena harus melalui perencanaan dan penganggaran. Namun Baznas memiliki fleksibilitas untuk segera menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Pratikno.
Menurutnya, fleksibilitas inilah yang menjadi keunggulan Baznas dibandingkan birokrasi pemerintah. Dengan karakter tersebut, Baznas dapat menjadi pelengkap sekaligus penguat program pemerintah, khususnya pada isu-isu yang memerlukan tindakan cepat.
Pratikno menegaskan bahwa sektor kesehatan, pendidikan, dan penanganan bencana adalah prioritas utama yang membutuhkan dukungan segera. Peran Baznas di bidang ini sangat fundamental dalam meringankan beban masyarakat, karena keterlambatan penanganan berpotensi menimbulkan kerugian besar.
“Kesehatan dan bencana itu prioritas utama. Risiko yang ditanggung publik terlalu besar bila penanganannya terlambat. Peran Baznas sangat vital,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mendorong agar kolaborasi antara pemerintah dan Baznas tidak hanya di level pusat, tetapi juga menginspirasi terbentuknya koalisi di daerah.
“Kami berharap kerja sama ini melahirkan koalisi di daerah dalam mengatasi persoalan pembangunan manusia. Kalau Baznas ada tim untuk membahas detail kerja sama, kami siap,” pungkas Pratikno. (RO/Z-10)
