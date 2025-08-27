Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Kemenag Sudah Amankan Uang Muka Booking Masyair Tahun Depan

Despian Nurhidayat
27/8/2025 15:24
Kemenag Sudah Amankan Uang Muka Booking Masyair Tahun Depan
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief.(ANTARA)

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan uang muka untuk masyair haji tahun depan ke sistem E-Hajj Arab Saudi. Masyair sendiri merupakan layanan selama puncak haji di tiga Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Perlu kami sampaikan setelah Raker (Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR 25 Agustus 2025) kemarin. Diputuskan bahwa disepakati dana PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) untuk kebutuhan pemilihan tempat di masyair dan alhamdulillah setelah raker malam itu juga sudah dilakukan transfer kepada kami dan perlu kami sampaikan bahwa hari berikutnya sudah kami transfer ke dalam sistem E-Hajj. Jadi sudah sampai dalam sistem e-wallet E-Hajj sehingga kita sudah punya deposit dalam sistem e-wallet kita,” ungkapnya dalam Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (27/8). 

Lebih lanjut, Hilman menambahkan bahwa meskipun dana booking sudah aman, proses selanjutnya masih harus dilakukan karena terdapat perbedaan sistem antara pelaksanaan di tahun ini dengan tahun depan. 

“Terkait penggunaannya masih dalam proses yang nanti akan dinegosiasikan oleh Kepala BP Haji karena ternyata ada sistem yang berubah juga. Tahun lalu dengan uang tersebut kita diminta untuk membeli atau booking tempat,” kata Hilman. 

“Kemudian tahap berikutnya mencari syarikah layanan atau perusahaan service company. Tapi kemudian untuk tahun ini sistemnya berubah. Jadi ketika membeli tempat juga sudah harus ada syarikahnya yang dipilih. Jadi kita mau lokasi di sini, siapa pelayannya itu sudah harus muncul. Ini sudah kami komunikasikan kepada BP Haji,” tandasnya. (H-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved