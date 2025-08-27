Kemenag Sudah Amankan Uang Muka Booking Masyair Tahun Depan

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief.(ANTARA)

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan uang muka untuk masyair haji tahun depan ke sistem E-Hajj Arab Saudi. Masyair sendiri merupakan layanan selama puncak haji di tiga Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Perlu kami sampaikan setelah Raker (Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR 25 Agustus 2025) kemarin. Diputuskan bahwa disepakati dana PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) untuk kebutuhan pemilihan tempat di masyair dan alhamdulillah setelah raker malam itu juga sudah dilakukan transfer kepada kami dan perlu kami sampaikan bahwa hari berikutnya sudah kami transfer ke dalam sistem E-Hajj. Jadi sudah sampai dalam sistem e-wallet E-Hajj sehingga kita sudah punya deposit dalam sistem e-wallet kita,” ungkapnya dalam Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (27/8).

Lebih lanjut, Hilman menambahkan bahwa meskipun dana booking sudah aman, proses selanjutnya masih harus dilakukan karena terdapat perbedaan sistem antara pelaksanaan di tahun ini dengan tahun depan.

“Terkait penggunaannya masih dalam proses yang nanti akan dinegosiasikan oleh Kepala BP Haji karena ternyata ada sistem yang berubah juga. Tahun lalu dengan uang tersebut kita diminta untuk membeli atau booking tempat,” kata Hilman.

“Kemudian tahap berikutnya mencari syarikah layanan atau perusahaan service company. Tapi kemudian untuk tahun ini sistemnya berubah. Jadi ketika membeli tempat juga sudah harus ada syarikahnya yang dipilih. Jadi kita mau lokasi di sini, siapa pelayannya itu sudah harus muncul. Ini sudah kami komunikasikan kepada BP Haji,” tandasnya. (H-1)