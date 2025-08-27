Doa setelah Tahiyat Akhir: Bacaan, Arti, dan Keutamaannya

Doa setelah Tahiyat Akhir.(Freepik)

DOA setelah tahiyat akhir adalah doa yang dibaca sebelum salam dalam sholat. Doa ini memiliki keutamaan besar karena menjadi penutup ibadah sholat sebelum mengakhiri dengan salam. Dalam artikel ini, kita akan membahas bacaan doa setelah tahiyat akhir, teks Arab, Latin, arti, serta keutamaannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits shahih. Bacaan ini mudah dipahami dan cocok untuk semua umur, termasuk pemula.

Apa Itu Doa Setelah Tahiyat Akhir?

Doa setelah tahiyat akhir adalah doa yang dibaca setelah membaca tasyahud akhir (tahiyat akhir) dan sebelum mengucapkan salam dalam sholat. Doa ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan karena dapat melengkapi kebaikan sholat dan memohon perlindungan dari berbagai keburukan.

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membaca doa ini, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih. Dengan membaca doa setelah tahiyat akhir, seorang Muslim memohon ampunan, perlindungan, dan keberkahan dari Allah SWT.

Berikut adalah bacaan doa setelah tahiyat akhir yang sering diamalkan, sesuai dengan hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim:

Teks Arab:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

Teks Latin:

Allahumma inni a’udzubika min ‘adzabi jahannam, wa min ‘adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal.

Artinya:

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Dajjal.

Referensi dari Hadits Shahih

Bacaan doa ini bersumber dari hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat hal: dari siksa neraka Jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Dajjal.” (HR. Bukhari no. 1377 dan Muslim no. 588).

Hadits ini menegaskan pentingnya membaca doa setelah tahiyat akhir untuk memohon perlindungan dari berbagai bahaya dunia dan akhirat.

Keutamaan Doa Setelah Tahiyat Akhir

Membaca doa setelah tahiyat akhir memiliki banyak keutamaan, di antaranya:

Perlindungan dari Siksa Neraka: Doa ini memohon perlindungan dari azab neraka, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 201: “Dan di antara mereka ada yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.”

Doa ini memohon perlindungan dari azab neraka, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 201: “Dan di antara mereka ada yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.” Terhindar dari Fitnah Dajjal: Doa ini melindungi dari fitnah Dajjal, yang merupakan salah satu fitnah terbesar menjelang hari kiamat.

Doa ini melindungi dari fitnah Dajjal, yang merupakan salah satu fitnah terbesar menjelang hari kiamat. Menyempurnakan Sholat: Doa ini menjadi penutup sholat yang memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah SWT.

Cara Mengamalkan Doa Setelah Tahiyat Akhir

Untuk mengamalkan doa setelah tahiyat akhir, ikuti langkah-langkah berikut:

Pastikan Anda telah membaca tasyahud akhir (tahiyat akhir) dengan benar. Baca doa setelah tahiyat akhir dengan khusyuk, sebagaimana teks di atas. Akhiri sholat dengan salam ke kanan dan ke kiri.

Penting untuk membaca doa ini dengan penuh keyakinan dan kesadaran akan maknanya, sehingga sholat menjadi lebih bermakna.

Tips Mengingat Doa Setelah Tahiyat Akhir

Bagi pemula, menghafal doa setelah tahiyat akhir mungkin terasa sulit. Berikut beberapa tips untuk memudahkan:

Hafal Sedikit Demi Sedikit: Mulailah dengan menghafal teks Latin terlebih dahulu, lalu lanjutkan ke teks Arab.

Mulailah dengan menghafal teks Latin terlebih dahulu, lalu lanjutkan ke teks Arab. Latihan Setiap Sholat: Bacalah doa ini setiap selesai tahiyat akhir dalam sholat lima waktu.

Bacalah doa ini setiap selesai tahiyat akhir dalam sholat lima waktu. Gunakan Catatan: Tulis doa ini di kertas kecil dan letakkan di tempat sholat Anda sebagai pengingat.

Kesimpulan

Doa setelah tahiyat akhir adalah bagian penting dalam sholat yang memiliki keutamaan besar. Dengan membaca doa ini, seorang Muslim memohon perlindungan dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Dajjal. Bacaan ini mudah dihafal dan dapat diamalkan setiap hari. Semoga dengan memahami bacaan, arti, dan keutamaannya, sholat kita semakin sempurna dan mendatangkan keberkahan. (Z-10)