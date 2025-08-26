Langkah Merdeka: Pameran & Lelang Amal Siloam Hospitals untuk Mendukung Skrining Kanker Payudara Gratis

Pameran & Lelang Amal Siloam Hospitals untuk Mendukung Skrining Kanker Payudara Gratis(Dok. Istimewa)

SILOAM Hospitals kembali menegaskan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, melalui program SELANGKAH (Semangat Lawan Kanker). Bekerja sama dengan Global Auction Indonesia, program SELANGKAH menyelenggarakan Pameran & Lelang Amal “Langkah Merdeka” pada 26–29 Agustus 2025 di Jakarta. Masih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, gerakan ini mendorong kesadaran kaum perempuan untuk membebaskan diri dari belenggu kanker payudara dan rasa takut dengan segera melakukan deteksi sedini mungkin.

Kehadiran program SELANGKAH dan ‘Langkah Merdeka’ dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa secara global diperkirakan 1 dari 8 perempuan berisiko terdiagnosis kanker payudara sepanjang hidupnya. Deteksi dini terbukti dapat menyelamatkan nyawa, namun di Indonesia masih banyak perempuan yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan skrining, terutama mereka yang kurang mampu.

Satu Langkah Kecil, Kebebasan untuk Ribuan Perempuan

Rangkaian “Langkah Merdeka” dimulai dengan Opening Ceremony pada 26 Agustus 2025 di Global Auction Indonesia, Jakarta Pusat. Acara dibuka oleh David Utama selaku Presiden Direktur PT Siloam International Hospitals Tbk bersama pelukis Amelia Budiman, dan disaksikan oleh sejumlah seniman yang berpartisipasi menampilan lukisan mereka serta awak media. Masyarakat dapat mendukung program ini dengan hadir langsung di lokasi pameran maupun mengikuti lelang online yang berlangsung sejak 11 hingga 29 Agustus 2025. Sementara puncak acara Live Auction dilakukan pada 29 Agustus 2025 pukul 19.30 melalui https://bid.global.auction/ .

“Dengan deteksi dini, perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk sembuh, terus berkarya, dan tetap bermimpi untuk keluarga maupun masyarakat. Kanker bukan akhir dari perjalanan, melainkan tantangan yang bisa dihadapi bersama dengan dukungan keluarga, tenaga medis, dan lingkungan sekitar. Melalui kolaborasi seni dalam ‘Langkah Merdeka’, kami ingin menegaskan bahwa setiap perempuan berhak atas harapan, keberanian, dan masa depan yang sehat,” ungkap David Utama, Presiden Direktur PT Siloam International Hospitals Tbk.

Dari Kanvas ke Kehidupan Nyata: Harapan di Balik Setiap Karya

Gerakan ini diwujudkan melalui lelang amal karya seni lukis, di mana seluruh hasil lelang akan disalurkan untuk mendukung layanan skrining kanker payudara gratis bagi perempuan di berbagai wilayah Indonesia. Sejak 2023, program SELANGKAH telah menjangkau lebih dari 40.000 perempuan melalui layanan skrining kanker payudara. Melalui “Langkah Merdeka”, ditargetkan lebih dari 50.000 perempuan Indonesia dapat memperoleh akses skrining gratis.

Sebanyak 41 karya seni (lukisan) dari 26 seniman/pelukis Indonesia ditampilkan dalam rangkaian acara ini, menjadikan seni sebagai jembatan untuk memberikan harapan. Lebih dari sekadar pameran, “Langkah Merdeka” menjadi simbol kolaborasi lintas bidang antara dunia seni dan dunia kesehatan. Para seniman menuangkan makna perjuangan, keteguhan, dan harapan perempuan melalui kanvas, sementara Siloam mengubah karya tersebut menjadi langkah nyata yang menyentuh kehidupan ribuan perempuan. Sinergi ini diharapkan mampu menginspirasi masyarakat luas untuk melihat seni bukan hanya sebagai estetika, tetapi juga sebagai medium perubahan sosial.

“Langkah Merdeka bukan hanya sebuah pameran seni, tetapi gerakan nyata untuk menyelamatkan lebih banyak perempuan Indonesia. Kami percaya, satu langkah kecil dapat menjadi kebebasan bagi ribuan perempuan,” tambah David Utama.

Aktivitas “Langkah Merdeka” sejalan dengan visi jangka panjang Siloam Hospitals dalam mendorong kesadaran kesehatan perempuan. Melalui keberlanjutan program SELANGKAH, Siloam menargetkan semakin banyak komunitas yang terjangkau, termasuk di daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan. Dengan demikian, “Langkah Merdeka” tidak hanya akan berdampak sesaat, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi berkelanjutan Siloam untuk masyarakat Indonesia. (RO)