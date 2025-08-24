11 Manfaat Terung Pipit bagi Kesehatan, Bisa Menurunkan Tekanan Darah

Headline
TERUNG pipit adalah sejenis tanaman sayuran yang termasuk dalam keluarga terong-terongan dengan nama ilmiah Solanum torvum.
Buah, daun, dan akarnya sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Buahnya kaya akan antioksidan, vitamin, mineral, dan digunakan dalam berbagai kuliner Nusantara.
Terung pipit mengandung senyawa antioksidan dan kalium yang membantu melancarkan peredaran darah serta menurunkan tekanan darah tinggi.
Serat dan senyawa bioaktifnya dapat memperlambat penyerapan gula, sehingga baik untuk penderita diabetes dalam menjaga kestabilan gula darah.
Kaya antioksidan, vitamin C, dan senyawa fitokimia yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh serta melindungi dari infeksi.
Kandungan flavonoid dan antioksidannya berperan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung.
Terung pipit memiliki sifat antiinflamasi alami yang dapat mengurangi radang, nyeri sendi, dan bengkak.
Dalam pengobatan tradisional, terung pipit sering digunakan untuk meningkatkan nafsu makan dan membantu pencernaan.
Kandungan seratnya membantu mencegah sembelit, memperbaiki metabolisme usus, dan menyehatkan saluran cerna.
Mengandung zat besi yang bermanfaat dalam pembentukan sel darah merah sehingga dapat membantu mencegah anemia.
Kaya akan kalsium, fosfor, dan mineral lain yang membantu memperkuat tulang serta mencegah osteoporosis.
Ekstrak terung pipit terbukti memiliki sifat antibakteri yang dapat melawan bakteri penyebab infeksi.
Kandungan vitamin A dan antioksidan bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah degenerasi makula.
Meski banyak manfaat, terung pipit sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar karena jika berlebihan bisa menimbulkan efek samping misalnya meningkatkan kadar asam urat pada sebagian orang. (Z-4)
