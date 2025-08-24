11 Manfaat Terung Pipit bagi Kesehatan, Bisa Menurunkan Tekanan Darah

A- A+

Berikut Manfaat Terung Pipit bagi Kesehatan(Pinterest)

TERUNG pipit adalah sejenis tanaman sayuran yang termasuk dalam keluarga terong-terongan dengan nama ilmiah Solanum torvum.

Buah, daun, dan akarnya sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Buahnya kaya akan antioksidan, vitamin, mineral, dan digunakan dalam berbagai kuliner Nusantara.

Berikut 11 Manfaat Terung Pipit bagi Kesehatan

1. Menurunkan tekanan darah

Terung pipit mengandung senyawa antioksidan dan kalium yang membantu melancarkan peredaran darah serta menurunkan tekanan darah tinggi.

2. Mengontrol kadar gula darah

Serat dan senyawa bioaktifnya dapat memperlambat penyerapan gula, sehingga baik untuk penderita diabetes dalam menjaga kestabilan gula darah.

3. Meningkatkan daya tahan tubuh

Kaya antioksidan, vitamin C, dan senyawa fitokimia yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh serta melindungi dari infeksi.

4. Menyehatkan jantung

Kandungan flavonoid dan antioksidannya berperan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung.

5. Mencegah peradangan

Terung pipit memiliki sifat antiinflamasi alami yang dapat mengurangi radang, nyeri sendi, dan bengkak.

6. Menambah nafsu makan

Dalam pengobatan tradisional, terung pipit sering digunakan untuk meningkatkan nafsu makan dan membantu pencernaan.

7. Melancarkan pencernaan

Kandungan seratnya membantu mencegah sembelit, memperbaiki metabolisme usus, dan menyehatkan saluran cerna.

8. Mencegah anemia

Mengandung zat besi yang bermanfaat dalam pembentukan sel darah merah sehingga dapat membantu mencegah anemia.

9. Menjaga kesehatan tulang

Kaya akan kalsium, fosfor, dan mineral lain yang membantu memperkuat tulang serta mencegah osteoporosis.

10. Mengurangi risiko infeksi bakteri

Ekstrak terung pipit terbukti memiliki sifat antibakteri yang dapat melawan bakteri penyebab infeksi.

11. Mendukung kesehatan mata

Kandungan vitamin A dan antioksidan bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah degenerasi makula.

Meski banyak manfaat, terung pipit sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar karena jika berlebihan bisa menimbulkan efek samping misalnya meningkatkan kadar asam urat pada sebagian orang. (Z-4)