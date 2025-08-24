Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

11 Manfaat Terung Pipit bagi Kesehatan, Bisa Menurunkan Tekanan Darah

Reynaldi Andrian Pamungkas
24/8/2025 16:59
11 Manfaat Terung Pipit bagi Kesehatan, Bisa Menurunkan Tekanan Darah
Berikut Manfaat Terung Pipit bagi Kesehatan(Pinterest)

TERUNG pipit adalah sejenis tanaman sayuran yang termasuk dalam keluarga terong-terongan dengan nama ilmiah Solanum torvum.

Buah, daun, dan akarnya sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Buahnya kaya akan antioksidan, vitamin, mineral, dan digunakan dalam berbagai kuliner Nusantara.

Berikut 11 Manfaat Terung Pipit bagi Kesehatan

1. Menurunkan tekanan darah

Terung pipit mengandung senyawa antioksidan dan kalium yang membantu melancarkan peredaran darah serta menurunkan tekanan darah tinggi.

2. Mengontrol kadar gula darah

Serat dan senyawa bioaktifnya dapat memperlambat penyerapan gula, sehingga baik untuk penderita diabetes dalam menjaga kestabilan gula darah.

3. Meningkatkan daya tahan tubuh

Kaya antioksidan, vitamin C, dan senyawa fitokimia yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh serta melindungi dari infeksi.

4. Menyehatkan jantung

Kandungan flavonoid dan antioksidannya berperan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung.

5. Mencegah peradangan

Terung pipit memiliki sifat antiinflamasi alami yang dapat mengurangi radang, nyeri sendi, dan bengkak.

6. Menambah nafsu makan

Dalam pengobatan tradisional, terung pipit sering digunakan untuk meningkatkan nafsu makan dan membantu pencernaan.

7. Melancarkan pencernaan

Kandungan seratnya membantu mencegah sembelit, memperbaiki metabolisme usus, dan menyehatkan saluran cerna.

8. Mencegah anemia

Mengandung zat besi yang bermanfaat dalam pembentukan sel darah merah sehingga dapat membantu mencegah anemia.

9. Menjaga kesehatan tulang

Kaya akan kalsium, fosfor, dan mineral lain yang membantu memperkuat tulang serta mencegah osteoporosis.

10. Mengurangi risiko infeksi bakteri

Ekstrak terung pipit terbukti memiliki sifat antibakteri yang dapat melawan bakteri penyebab infeksi.

11. Mendukung kesehatan mata

Kandungan vitamin A dan antioksidan bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah degenerasi makula.

Meski banyak manfaat, terung pipit sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar karena jika berlebihan bisa menimbulkan efek samping misalnya meningkatkan kadar asam urat pada sebagian orang. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved