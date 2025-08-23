Tiga Risiko Akibat Paparan Radiasi CT Scan

Ilustrasi(Freepik.com)

PENGGUNAAN computed tomography scan atau CT scan di Amerika Serikat terus meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi ini dinilai sangat membantu dokter dalam mendeteksi penyakit secara cepat dan akurat, bahkan mampu menyelamatkan nyawa pasien.

Namun, sejumlah ilmuwan mengingatkan adanya risiko kecil dari paparan radiasi CT scan yang berpotensi meningkatkan risiko kanker di masa depan.

Mengutip dari halaman Science Alert, secara individu, risiko kanker akibat CT scan tergolong sangat rendah dan sering kali dianggap tidak signifikan. Karena itu, pasien tidak perlu ragu menjalani prosedur ini bila memang direkomendasikan secara medis.

Meski begitu, secara populasi, lonjakan jumlah pemeriksaan CT scan menimbulkan pertanyaan besar mengenai dampak jangka panjangnya.

Manfaat dan Penggunaan CT Scan

CT scan merupakan salah satu jenis pemeriksaan radiologi untuk melihat kondisi organ dalam tubuh. Pemeriksaan ini sering digunakan untuk mendiagnosis penyakit, memandu tindakan medis, hingga memantau respons pengobatan tertentu, misalnya pada pasien kemoterapi.

Secara umum, CT scan aman dilakukan. Namun, seperti prosedur medis lainnya, pemeriksaan ini tetap memiliki risiko efek samping, terutama pada anak-anak dan ibu hamil.

Efek Samping CT Scan