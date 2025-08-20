Bacaan Doa Qunut Subuh: Arab, Latin, dan Arti

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
DOA Qunut Subuh adalah doa khusus yang dibaca dalam shalat Subuh pada rakaat kedua setelah bangun dari ruku’, sebelum sujud.
Doa ini berisi permohonan hidayah, perlindungan dari keburukan, keberkahan, serta pengakuan atas keagungan Allah.
Doa qunut subuh dibaca dalam posisi berdiri i’tidal pada rakaat kedua, setelah mengucapkan “Sami’allaahu liman hamidah, rabbanaa lakal hamdu”.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma ihdinii fiiman hadait, wa ‘aafinii fiiman ‘aafait, wa tawallanii fiiman tawallait, wa baarik lii fiimaa a’thait, wa qinii syarra maa qadhait, fa innaka taqdhi wa laa yuqdhaa ‘alaik, innahu laa yadzillu man waalait, wa laa ya’izzu man ‘adait, tabaarakta rabbanaa wa ta’aalait.
Artinya
“Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan bersama orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan. Lindungilah aku dari keburukan yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan, dan tidak ada yang menetapkan atas-Mu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau pimpin, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkaulah yang Maha Berkah lagi Maha Tinggi.”
Doa qunut subuh ini biasanya dibaca setelah bangun dari ruku’ pada rakaat kedua shalat Subuh, tepatnya ketika imam atau makmum berdiri tegak sebelum sujud. (Z-4)
Dalam mazhab Syafi’i, doa Qunut Subuh dibaca setiap shalat Subuh, sedangkan dalam mazhab lain biasanya hanya dibaca pada shalat witir atau saat terjadi musibah besar.
Doa ini merupakan bentuk permohonan kepada Allah SWT untuk diberikan petunjuk, perlindungan, keberkahan, dan pengampunan.
Doa Qunut Subuh: Bacaan dan Keutamaannya dalam Islam. Pelajari doa qunut Subuh: bacaan lengkap, terjemahan, keutamaan, dan manfaatnya dalam amalan sehari-hari umat Muslim.
Doa Qunut Subuh merupakan salah satu amalan dalam shalat yang dikenal luas di kalangan umat Islam, terutama pengikut Mazhab Syafi'i.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved