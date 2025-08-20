Bacaan Doa Qunut Subuh: Arab, Latin, dan Arti

Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Reynaldi Andrian Pamungkas
20/8/2025 23:00
Berikut Waktu Membaca Doa Qunut(freepik)

DOA Qunut Subuh adalah doa khusus yang dibaca dalam shalat Subuh pada rakaat kedua setelah bangun dari ruku’, sebelum sujud.

Doa ini berisi permohonan hidayah, perlindungan dari keburukan, keberkahan, serta pengakuan atas keagungan Allah.

Waktu Membaca Doa Qunut

Doa qunut subuh dibaca dalam posisi berdiri i’tidal pada rakaat kedua, setelah mengucapkan “Sami’allaahu liman hamidah, rabbanaa lakal hamdu”.

Baca juga : 6 Keutamaan Amalan Doa Qunut Subuh, Lengkap dengan Bacaannya

Isi Doa Qunut

  • Memohon petunjuk.
  • Memohon kesehatan dan perlindungan.
  • Memohon keberkahan dari rezeki.
  • Memohon dijauhkan dari keburukan.
  • Mengakui bahwa hanya Allah yang Maha Berkuasa.

Berikut Bacaan Doa Qunut Subuh

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

Bacaan Latin

Allahumma ihdinii fiiman hadait, wa ‘aafinii fiiman ‘aafait, wa tawallanii fiiman tawallait, wa baarik lii fiimaa a’thait, wa qinii syarra maa qadhait, fa innaka taqdhi wa laa yuqdhaa ‘alaik, innahu laa yadzillu man waalait, wa laa ya’izzu man ‘adait, tabaarakta rabbanaa wa ta’aalait.

Baca juga : 7 Keutamaan Mengamalkan Doa Qunut Subuh

Artinya

Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan bersama orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan. Lindungilah aku dari keburukan yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan, dan tidak ada yang menetapkan atas-Mu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau pimpin, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkaulah yang Maha Berkah lagi Maha Tinggi.

Doa qunut subuh ini biasanya dibaca setelah bangun dari ruku’ pada rakaat kedua shalat Subuh, tepatnya ketika imam atau makmum berdiri tegak sebelum sujud. (Z-4)



Editor : Reynaldi
