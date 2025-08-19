6 Keutamaan Amalan Doa Qunut Subuh, Lengkap dengan Bacaannya

Headline
DOA Qunut Subuh adalah doa yang dibaca pada rakaat kedua shalat Subuh setelah bangun dari rukuk. Doa ini berisi permohonan hidayah, keberkahan, perlindungan dari keburukan, dan keselamatan dari segala musibah.
Dalam mazhab Syafi’i, doa Qunut Subuh dibaca setiap shalat Subuh, sedangkan dalam mazhab lain biasanya hanya dibaca pada shalat witir atau saat terjadi musibah besar.
Karena di dalamnya kita memohon agar selalu diberi jalan yang lurus.
Meminta perlindungan dari bencana, penyakit, dan kejahatan.
Baik dalam rezeki, umur, maupun amal.
Doa ini mengandung permohonan agar Allah melindungi dari musuh dan kezaliman.
Membaca doa Qunut Subuh membuat hati lebih tenang dan yakin akan pertolongan Allah.
Berdasarkan riwayat hadits, Rasulullah SAW membaca qunut ketika terjadi musibah atau bencana, dan sebagian ulama menganjurkan untuk dibaca rutin pada shalat Subuh.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma-hdinii fiiman hadait, wa ‘aafinii fiiman ‘aafait, wa tawallanii fiiman tawallait, wa baarik lii fiimaa a’thait, wa qinii sharra maa qadhait, fa innaka taqdhii wa laa yuqdhaa ‘alaik, innahu laa yadzillu man waalait, wa laa ya’izzu man ‘aadait, tabaarakta rabbanaa wa ta’aalait.
Artinya
“Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan bersama orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan. Lindungilah aku dari keburukan yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan dan tidak ada yang menetapkan atas-Mu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau pimpin, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkaulah yang Maha Berkah lagi Maha Tinggi.”
Menurut mazhab Syafi’i, doa Qunut Subuh dibaca rutin setiap shalat Subuh. Sedangkan, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, doa qunut hanya dibaca saat witir atau saat musibah besar. (Z-4)
Doa ini merupakan bentuk permohonan kepada Allah SWT untuk diberikan petunjuk, perlindungan, keberkahan, dan pengampunan.
Allāhumma ihdinī fīman hadait, wa ‘āfinī fīman ‘āfait, wa tawallani fīman tawallait, wa bārik lī fīmā a‘thait, wa qinī sharra mā qadhait, fa innaka taqdhī wa lā yuqdhā ‘alaik
Doa ini mengandung permohonan kepada Allah agar memberikan petunjuk, perlindungan, kesehatan, dan berkah, serta menjauhkan hamba-Nya dari keburukan yang telah ditentukan.
Ada dua bentuk utama doa qunut yang biasa dibaca: doa qunut pendek yakni doa qunut nazilah dan doa qunut panjang disebut doa qunut yang lebih lengkap.
Doa ini merupakan bentuk permohonan kepada Allah SWT untuk diberikan petunjuk, perlindungan, keberkahan, dan pengampunan.
Doa Qunut Subuh merupakan salah satu amalan dalam shalat yang dikenal luas di kalangan umat Islam, terutama pengikut Mazhab Syafi'i.
